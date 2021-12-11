【公投意見發表會】林應然醫師：氣管擴張劑噴一下是10公斤萊劑的量，難道我幾十年來是用毒藥殺人？

年底四大公投案將於12月18日舉行，今（11）日舉行最後一輪意見發表會。「反萊豬」一案的正方代表為台北市議員王鴻薇，反方代表為小兒科醫師林應然，本場發表會由中選會委員許雅芬主持。

本次公投「反萊豬」提案主文為：「你是否同意政府應全面禁止進口含瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」正方的論述聚焦在不進口萊豬是否影響台灣的國際貿易，反方則強調劑量太少、根本不算食安問題。

反萊豬是否影響加入CPTPP？正方：美國根本不是會員國

王鴻薇指出，「反萊豬」公投不是「反美豬」公投，政府和執政黨誤導大家是「反美豬」公投，是絕對的扭曲。

王鴻薇強調，政府宣布開放萊豬之前，沒有公聽會、沒有專家會議，沒有向國內豬農報告、沒有向立法院報告，而是在去年美國大選前直接宣布進口萊豬，這項宣示被認為是在對美國前總統川普的力挺，「台灣人的飲食健康和食安，怎麼可能成為利益交換呢？」

王鴻薇提到，行政院長蘇貞昌曾提及，萊豬公投過關會鎖住台灣、讓台灣不能加入CPTPP，但美國根本不是CPTPP會員國，沒有任何會員國要求台灣開放萊豬。且會員國中的紐澳進口萊豬，但紐澳人民主要是吃牛肉，目前為止紐澳禁止萊牛進口，紐澳因此不能加入CPTPP嗎？

針對正方指出，台灣人飲食習慣比較常吃豬肉、甚至是內臟，林應然質問，世界100多個進萊牛萊豬的國家，「沒有華人嗎？美國就有好幾百萬的華人，有中毒的案例嗎？」甚至美國萊牛容許量是台灣3倍、萊豬是5倍。

基改食品也被列為台美貿易障礙，正方：難道也要修法

至於反萊豬是否影響台美貿易？王鴻薇表示，經濟部長王美花說不進口萊豬是台美貿易長期障礙，但根據美國貿易代表署每年提出的台灣貿易障礙報告書，不只是萊豬，台灣校園立法禁止的基改食品，也長達6年被列為台美貿易障礙，「若要排除貿易障礙就要開放萊豬，難道也要重新修法讓基改食品進入校園？」

此外，CODEX在當年通過萊劑的容許量標準時，表決結果是69比67，顯示世界各國對安全標準存疑，而世界上也有160國家禁止在豬隻上使用萊劑。

對此，醫師林應然回應，CODEX設定容許量的方法，是讓32隻猴子每天吃萊克多巴胺，吃相當於一個成人每天吃750公斤的量，吃了整整一年；之後又讓一個人，一天吃了500公斤萊肉的量的萊克多巴胺；又找心臟衰竭的人來測試，打針打了將近快10公斤的萊牛萊豬的量，最後綜合結果，科學家還說要安全一點、稀釋100倍，才訂出容許量。此外，研究發現萊克多巴胺沒有致癌風險、對下一代沒傷害，是可以代謝掉的東西。

氣管擴張劑就是瘦肉精，反方醫師：我幾十年來是用毒藥殺人？

反方醫師林應然直言：「王議員講那麼多，哪個是食安問題？」他表示自己從事氣喘治療40年，40年來都用氣管擴張劑來治療病人，這是所謂乙型受體素、也就是瘦肉精。他指出，氣管擴張劑已經使用快40年，這類藥物他寫了幾十篇的論文，「這所謂瘦肉精、乙型受體素和氣管擴張劑有沒有那麼有毒？我幾十年來豈不是用毒藥在殺人？」

林應然還拿出常用的氣管擴張劑，「噴一下是10公斤的萊克多巴胺的量，它的毒性是萊克多巴胺的100倍」，他表示，噴一次既是吃一噸萊牛、萊豬的量，一天要噴好多次，「豈不是吃好幾十隻的牛、幾百隻的豬？」

在林應然提出氣管擴張劑的例子後，王鴻薇表示：「醫者仁心仁德，我非常驚訝林醫師用氣喘藥來為萊豬、萊劑辯護」。她談到，作為小兒科醫師，應該治療很多氣喘病的小朋友，而長期服用氣喘藥當然會有相關副作用，對這些孩子來說，他的身體已經承擔很多藥物的副作用，「政府還繼續在這些敏感孩子的餐桌上加料萊豬？」

林應然則痛斥王鴻微是在恐嚇大家，「我沒有孩子嗎？我還有孫子咧，我的孫子不怕吃萊豬、萊牛，量那麼少，講什麼食安問題。」

萊劑可以有毒、可以沒毒，端看劑量如何

林應然強調劑量的差異，「人類吃萊牛、萊豬，跟豬、牛吃含萊克多巴胺的食物有何不同？答案就是劑量的不同。」豬一個月吃的萊克多巴胺的量，人來吃要一萬年，日常生活中常吃的糖、鹽、味精、香腸裡的亞硝酸鹽，吃過量就有毒、少量就沒問題，從毒物學的原理來看，同一種東西可以有毒、可以沒毒，就看劑量為何。

因此，林應然認為萊豬絕對不是食安問題，而是貿易跟國際外交的問題，「也許它不是加入國際組織的必要條件，但你不承認這樣的劑量，絕對使台灣在踏入國際時困難重重。今天你不想吃，你認明產地，何必阻礙台灣踏入國際組織？」

對此，王鴻薇回應，從今（2021）年開放萊豬之後，「我們因此加入了什麼國際經貿組織？簽訂了什麼國際經貿合約？」她強調，一個都沒有、到現在都沒有。

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責任編輯：翁世航

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