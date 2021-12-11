【公投意見發表會】管碧玲：2018年公投綁大選開票時間是以往2.5倍，選務人員有可能增加到2.5倍嗎？

年底四大公投案將於12月18日舉行，今（11）日舉行最後一輪意見發表會。「公投綁大選」一案的正方代表為國民黨副發言人楊植斗，反方代表為民進黨立委管碧玲，本場發表會由中選會委員王韻茹主持。

本次公投「公投綁大選」提案主文為：「你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？」正方針對公投綁大選省不省錢、是否降低投票率、是否會讓議題失焦進行論述，反方除了回應正方，也提出公投與選舉「制度不相容」的問題。

反方：公投綁大選要增加15.4億支出

楊植斗分別就管碧玲先前的主要3項論點進行說明。首先是公投綁大選會不會比較省錢？楊植斗直言：「當然省錢」，如果公投不綁大選，半年內就要派發兩次的選舉公報、等同是雙倍成本。

管碧玲表示，大家誤解19案通過後只有大選才會辦公投，但實際上，國民黨支持的是年年有公投、遇到大選就綁公投，因此，公帑要用四年一輪來計算，也就是說公投綁大選如果通過、而每四年就有四個題目的話，中選會指出，國家要增加15.4億的支出。

公投綁大選降低還是提升投票率？

管碧玲認為公投綁大選會降低投票率，楊植斗表示：「當然會提高投票率」，她指出管碧玲當過高雄市立委，2008年高雄曾有地方性公投，因為沒有議題的媒體效果、政治人物的背書和表態，根本沒人知道要不要投票，也沒有媒體在討論，投票率只有6％、慘遭否決。

至於2018年，即便是公投綁大選、議題有充分渲染討論，媒體曝光也足夠，楊植斗表示，投票率最高的議題只有不到五成六的投票率，若屆時公投不綁大選，投票率當然更少。

管碧玲回應，過去台灣的所有公投都綁大選，但很多選民出來投票卻不投公投。不過目前很多民調指出，今年投票率很有可能不會輸給過去最高的55％。

管碧玲表示，公投綁大選以後每次投票率高高低低，可見關鍵不是公投綁大選，而是公投的題目，而題目決定投票率的問題在全世界是共同經驗，但其他國家不會因為公投投票率很低就覺得不民主，或者要求要綁大選。

公投大選脫鉤，是否有高水準討論？

針對管碧玲認為公投綁大選會讓議題失焦，楊植斗強調，民進黨政府要負很大責任。他指出今年公投延期時，政府應該要花資源下廣告、呼籲大家把時間留下來投票，卻變成台北市議員羅智強得自己租一台變形金剛「全台走透透」，告訴大家出來投票。楊植斗表示，民進黨是不希望讓人知道公投是哪一天。

此外，楊植斗認為，依照民進黨邏輯，2021年公投和大選脫鉤，公投品質、討論程度理應是好的，「我們這一次公投討論的品質真的有高水準嗎？」他認為，如果行政院長蘇貞昌、總統蔡英文願意好好和人民聊公投，多開幾場公聽會、辯論會，整體公民素養與投票討論會更有品質。

管碧玲回應，反對公投綁大選是為了雙贏，一方面不要讓選舉變成混亂的選舉，一方面是不要讓公投被選舉覆蓋。在台灣史上第一次單獨舉辦的公投中，國家領導人必須走到公園、廟口和人民交代證據，來說服人民投四個不同意，「這是民主的進步、人民做主的實踐與民主的深化」，而她認為，因爲國民黨不這樣做，所以正方代表才說公投品質不好。

2018年大選排隊塞車是誰的問題？

此外，管碧玲解釋，2018年排隊塞車不是民進黨或行政能力的問題。往年選舉往往開票到8點，2018年選舉候選人開出來到2:39，公投最後開票結果是開到3:42，跟晚上8點相差時間是2.5倍，選舉需要的行政量能就要開到以往的2.5倍。

管碧玲質問：「選務人員有可能增加到2.5倍嗎？」她強調自己走訪選務單位，發現即使是現有能量，選務人員要維持二分之一公教人員都已經非常緊迫。如果為了公投綁大選，要準時完成投票、早早開完票，那勢必要改掉二分之一選務人員為公教人員的規定，那麼這改掉的就是選舉的公信力。

楊植斗針對管碧玲修憲委員會召委的身份，質疑為何修憲綁大選沒有一樣的問題？管碧玲解釋，因為國家的憲法是剛性憲法，修憲的高門檻意味著修憲案如果出立法院，就代表是兩大黨、甚至所有政黨共同支持的，是共識性超高的提案，所以公投和修憲的公投屬性完全不一樣。

楊植斗回應，修憲門檻並不是鐵板一塊，既然民進黨立委都無法突破四分之三的門檻，那代表一定會有政治上的妥協、協商，也可能是經過協調後，每個政黨提出自己的版本。

管碧玲另外點出公投和一般選舉有制度不相容的問題，公投是設計成高度自由的制度、選舉是高度管制的制度。從經費的制度來看，選舉的政治獻金規定非常嚴謹，但公投非常自由，只要有966人連署，就可以廣設辦事處、募款無上限，甚至可以不受政治獻金法約束、匿名捐款可以天文數字都不違法。

管碧玲指出，她曾仔細和司法部門進行探討，發現當候選人同時身兼公投領銜人、具有二位一體的身份，那麼有不當的金錢要給候選人用的時候，就可以冠名無名氏大筆用在公民投票帳戶，候選人得以用公投造勢代替選舉造勢。司法部門認為這是明顯脫法行為，警方執法會非常困難。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航