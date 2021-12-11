【公投意見發表會】洪申翰坦言落柱地點有約0.4公頃藻礁受影響，三接外推已是當下最好的方案

年底四大公投案將於12月18日舉行，今（11）日舉行最後一輪意見發表會。「珍愛藻礁」一案的正方代表為公投領銜人潘忠政，反方代表為民進黨立委洪申翰，本場發表會由中選會委員王韻茹主持。

本次「珍愛藻礁」提案主文為：「您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？（即北起觀音溪出海口，南至新烏溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸五公里之海域）」。

正方在發表會中主張大潭藻礁具有世界自然遺產的價值，且觀塘是三接工程的最差場址，甚至會讓附近居民陷入危險。反方則表示，蔡政府的三接外推方案能夠閃避潮間帶上珍貴的藻礁區，以及海底99％以上的藻礁體。

正方：大潭藻礁生態穩定豐富、三接讓附近居民陷入危險

潘忠政表示，許多學者專家都認為，大潭藻礁具有世界自然遺產的價值。他在2012年因為認識「藻礁媽媽」劉靜榆博士，對藻礁的生態系和藻礁的成因有了更豐富的認識。2017年以後，中研院的生物多樣性中心陳昭倫博士、東海大學的林慧真老師相繼來到大潭藻礁，發現到了一級保育類的柴山多杯孔珊瑚、頂級獵食性的裸胸鯙，這代表這個地方的生態穩定且豐富。

潘忠政指出，這裡的生態系和附近的海洋其實是連通的，這種密切的關係，導致一旦外面被提防包圍，就算是留下一些棧橋的縫隙，也將大大改變這裡的環境。

至於三接開發案有沒有其他的可能性？潘忠政指出，中興大學環工系教授莊秉潔提供觀塘是三接最差場址的論述基礎，還從中油顧問口中得知台北港是比較快的方案。而過去其他人的言論，也都證實觀塘不是三接唯一的方案，且政府在三接政策上，其實可以轉彎、卻未轉彎。

潘忠政援引律師蔡雅瀅的觀點，從能源安全的角度來看，大潭冬季風速強勁、海浪很高，並不適合興建，且液化天然氣有「沈睡的氫彈」之稱，這讓船員、環境和附近的居民陷入極大的危險中。

對此，洪申翰回應，莊秉潔曾經談到觀塘在風速上不適合成為接收站，但莊在掌握更多資料、請教操船經驗專家後，知道他的想法應該修正，並認同外推方案。

除此之外，潘忠政質疑政治力的介入，讓環評委員多數決取代專業評估，環評大會最終淪為投票大會。而能讓各方公平對話的聽證會也沒有開啟，傷害民主價值。

反方：藻礁影響降低到1％以下，三接外推是當下最好方案

反方洪申翰指出，非核、減煤、護藻礁是很多環境組織的共同目標，是行動很重要的目標，也是目前執政團隊在能源政策上設定要達成、要做到的目標，而這每一項都可以在過去幾年，看到越來越清楚的推進。

洪申翰表示，在護藻礁的議題方面，從馬政府時期制定的232公頃版本，把所有潮間帶藻礁全部破壞，一直到蔡政府一路縮減面積，到2018年提出岸上23公頃方案，且是早年已經開放的區域。潮間帶上最珍貴的G1、G2藻礁區，其實現在都已經全部閃避掉、保留下來了。

那海底的藻礁呢？洪申翰表示，行政團隊5月提出的再外推方案，讓工業港離港1.2公里，再度閃避將近99％以上的海底藻礁礁體。他坦言落柱、落墩的地點還是會有約0.4公頃的藻礁受到影響，但強調這會把受到影響的藻礁降低到1％以下，而三接外推方案就是當下最好的方案了。

除此之外，洪申翰認為從能源轉型來看，現階段需要更多燃氣來快速減少燃煤，若三接完工，大潭電廠就有足夠氣源發電，甚至取代中南部舊的燃煤機組。若無法如期完工，大潭電廠每年少發130億度電，中南部燃煤機組會需要多燒五百萬噸的燃煤。

洪申翰強調，燃氣在能源過度轉型期，是管理供電系統非常重要的應變方法，尤其電力系統在燃氣不夠的狀況下，風險也會提高，這都是三接遷離大潭的代價。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航