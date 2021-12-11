境外+10包含3例Omicron，基因定序確認案16816感染源來自實驗室、非動物傳人

中央流行疫情指揮中心今（11）日公布國內新增COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）10例境外移入病例，並於邊境攔截3例Omicron境外移入個案，分別來自英國、美國與史瓦帝尼。

指揮官陳時中也說明中研院基因體研究中心P3實驗室前研究人員（案16816）病毒定序的結果，全基因序列與該實驗室使用的Delta變異株相符，與本土Delta個案之病毒序列均不同。

中研院學術及儀器事務處長陳建璋說明，目前不排除P3實驗室有交互感染的可能。案16816於10月中第一次遭實驗鼠咬傷時有通報實驗室長官，但該實驗室後續未往上通報，原因待查。

新增10例境外移入，邊境首度攔截3例Omicron境外移入

指揮中心今日公布國內新增10例COVID-19境外移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增10例境外移入個案，為7例男性、3例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自美國（案16833）、柬埔寨（2例，案16834、案16835）、印尼（案16836）、緬甸（案16837）、越南（3例，案16838-16840）、中國（案16841）及蒙古（案16842）入境，入境日介於今年11月19日至12月9日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心也公布在邊境攔截3例Omicron變異株境外移入個案，分別為案16804、16818和16829。案16804來自英國，12月7日入境採檢，8日檢驗陽性（Ct值21.6），收治醫院負壓隔離病房，今日下午定序完成。同機旅客12名由居家檢疫改列居家隔離，12人入境採檢均為陰性。

案16818來自美國，12月8日入境採檢，9日檢驗陽性（Ct值26），收治醫院負壓隔離病房，今日下午定序完成。同機旅客10名由居家檢疫改列居家隔離，10人入境採檢均為陰性。

案16829來自史瓦帝尼，12月8日入境採檢，9日於集中檢疫所採檢陽性（Ct值28）立即收治醫院負壓隔離病房，今日下午定序完成。同班機前後排旅客共10人已於9日由居家檢疫改為居家隔離，10人入境採檢結果均為陰性。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，雖然有來自英、美兩國的Omicron境外移入案例，兩國當地也有出現社區感染，但這兩國的Omicron疫情並沒有像南非及其鄰近國家，有大規模的社區感染。另外，從英國目前Omicron疫情沒有發現重症或死亡個案，預期各國對Omicron的嚴重度會下修，對傳播力的評估應該會增加。

羅一鈞呼籲民眾對Omicron嚴正以待之外，不需要過度恐慌，鼓勵民眾接種疫苗，自國外返國的旅客配合現行的檢疫措施，應能成功於境外阻絕Omicron。

P3實驗室前研究人員接觸者採檢結果均陰性，實驗室門把和桌面採檢到病毒

指揮官陳時中說明中研院P3實驗室前研究人員案16816接觸者匡列及採檢情形，相關人員總共居家隔離105位，其中102位已進到集中檢疫所，採檢情形皆為陰性。自我健康監測的人數為325名，係指實驗室整棟大樓除了同樓層之外的員工，指揮中心也要求這些員工自昨日到這週末停止上班，下週一（12/13）上班時需全部再度採檢。

陳時中表示，台北市政府也在鄰近社區設置採檢車，到目前採檢將近700多例皆是陰性，研判社區看起來是安全的。

陳時中也證實此名個案曾在淡江大學教育推廣處上日文課，一同上課的1名老師與12名同學，現也列為居家隔離並安置在集中檢疫所，PCR檢驗結果均為陰性。

陳時中說明案16816病毒定序的結果，全基因序列與中研院P3實驗室使用的Delta變異株相符，與6-9月本土Delta個案之病毒序列均不同。陳時中表示由此可以判定此案與社區無關，感染來源是實驗室。

中研院學術及儀器事務處長陳建璋說明，案16816曾於11月二度遭到實驗鼠咬傷，當天P3實驗室同時有3個人分別操作COVID-19原始、Alpha和Detla變異株，案16816操作的是Alpha。

陳建璋表示，目前不排除P3實驗室有交互感染的可能。案16816於10月中第一次遭實驗鼠咬傷時有通報實驗室長官，但該實驗室後續未往通報，原因待查。

案16816離職前有向基因體中心反應實驗室長官對他工作不滿，有用言語讓他感到不舒服的地方。基因體研究中心曾於12月7日依規定召開協調會議，是由該中心副主任主持，參加的人有專題中心執行長、P3實驗室主持人、勞工代表，以及該中心人事人員。

陳建璋表示，案16816事後表示會議過程和平，也不會再向院方的獨立委員會申訴，也表示希望日後不要再有類似的事情發生。

陳時中表示，經過基因定序的比對，確認案16816的感染源來自實驗室，並非外界所傳的經由動物傳人。至於為什麼會染疫，有待進一步的調查。陳時中也表示濾網包商處理的濾網是辦公室，而非實驗室，實驗室的濾網處理有一套完整的流程。然而由於濾網包商有進出相關場域，雖然無直接風險，自我健康監測仍有必要。

中研院院長廖俊智表示，若P3實驗室後續有繼續向上通報，中研院的處置會在第一時間隔離可能染疫的當事人，P3實驗室所有的操作人員也會暫時隔離，接著就是立刻通報疾管署來進行下一步。廖俊智表示，至少第一步就是P3實驗室要繼續向上通報。

廖俊智表示，由於當天有3個人同時在P3實驗室操作3種不同的病毒株，詳細情況是在哪個環節遭受感染，目前不排除任何可能。陳時中表示，目前正在釐清是否有交叉感染，也不排除是在實驗室緩衝區穿脫造成感染，這些都有待後續釐清。目前已知的就是案16816感染的是Delta變異株，確認不是因為遭實驗鼠咬傷而傳染。

陳時中也說明，目前也對P3實驗室進行環境採檢，在桌面、門把都呈現陽性反應，後續若能做基因定序，他們也會進行。實驗室以外的環境採檢都是陰性，因此目前也不排除環境感染的可能。

羅一鈞補充，P3實驗室所取得的病毒株是由疾管署提供，是來自境外移入的病例。中研院只有取得此病毒株，疾管署並無提供其他境外移入的病毒株給中研院。廖俊智則表示，取得COVID-19病毒株主要是做疫苗研發方面的研究。

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新聞來源：新增10例COVID-19境外移入確定病例（指揮中心新聞稿）

核稿編輯：翁世航