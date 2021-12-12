聖誕節前夕的龍捲風暴：美國中西部一日上百次風暴警告，橫掃400公里比台灣還長

約30個威力強大龍捲風週五（10日）侵襲美國6個州，包括中南部的阿肯色州、伊利諾州、肯塔基州、密蘇里州、密西西比州及田納西州都遭到強風的侵襲，根據《CNN》氣象學家，其中一個龍捲風橫掃從阿肯色州到肯塔基州約250英哩（約400公里），超過台灣南北全長（377公里）；若證實是同一個龍捲風系統，將是史上最長的龍捲風路徑。

週五午夜前，美國發布了100多次龍捲風警告，這是有史以來，12月出現最多風暴警告的一天。 截至11日為止死亡人數已經超過80人，不過肯塔基州州長表示，光是肯塔基州就有70人死於這次的龍捲風襲擊，死亡人數可能會上升到100多人。

「 這是肯塔基州歷史上最嚴重、最具破壞性、最致命的龍捲風」， 肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）週六表示，「這樣的 破壞與我一生中見過的任何事情都不一樣，我很難用語言表達。」

Speaking of the devastating damage from 4 tornadoes, Kentucky Governor Andy Beshear said one tornado touched down in Arkansas and stayed on the ground for 227 miles, "likely the longest in U.S. history" https://t.co/Ry9EJUI56m pic.twitter.com/CmVKhcY5Na — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) December 11, 2021

本次龍捲風影響最嚴重的，包括肯塔基州一家蠟燭工廠、伊利諾伊州西部的亞馬遜倉庫和阿肯色州的一家療養院。

肯塔基州蠟燭工廠遭襲，罹難者恐逾百人

肯塔基州梅菲爾德市是本次遭受龍捲風襲擊最嚴重的地區之一，這座小鎮約有1萬居民。

其中一家蠟燭工廠被龍捲風擊中時，裡面有110個人在工作， 為滿足即將到來的聖誕節蠟燭需求，工廠一直是24小時趕工 。雖然目前有40人獲救，不過蠟燭工廠上有15英尺厚的金屬，上面還有汽車，那裡有成桶的腐蝕性化學物質。州長坦言，「如果那裡還有生還者，那將是奇蹟。」

一名失蹤者 威廉姆斯 (Janine Denise Johnson Williams)，她4個孩子的母親，她的家人週六一直在現場守夜。

「現在是聖誕節，她在製作蠟燭禮物的地方工作」，威廉姆斯的家人告訴《美聯社》，「她是放棄生命來做禮物。 我們沒有聽到任何消息，我也不假設任何事情。 但我在做最壞的打算。」 他說威廉姆斯連夜打電話給她的丈夫報告天氣越來越糟，這是最後一次有人收到她的消息。

伊利諾州亞馬遜倉庫半塌

根據《紐約時報》， 伊利諾伊州亞馬遜倉庫受到龍捲風襲擊，至少有6人死亡 、45人脫困 。 當局表示， 當龍捲風在週五晚間席捲時，倉庫建築的牆壁向內倒塌，屋頂也跟著崩蹋。由於 不知道風暴來襲時倉庫內有多少人，因此不知道還要找多少人，搜索活動將進行3天。

Drone footage shows Amazon warehouse destroyed by tornado https://t.co/st8aD39z3m pic.twitter.com/9AvzxwP7aN — BBC News (World) (@BBCWorld) December 11, 2021

「我們對亞馬遜家族成員，因伊利諾伊州愛德華茲維爾的風暴而去世的消息深感悲痛」，亞馬遜發言人週六在一份聲明中表示。「 我們的思念和祈禱與受害者、他們的親人和受龍捲風影響的每個人同在。」

密蘇里州、阿肯色州、田納西州各有傷亡

阿肯色州目前確認有2人死亡，包括一間療養院的居民，該療養院另有20人受傷。

田納西州報告有4人死亡，該州州長表示，龍捲風原可 能造成更多人死亡，但警告有所幫助。當地居民 被告知有風暴，社區進行了大量疏散，減少了死亡人數。

而目前當地最緊急居要做的，就是恢復電力。截至 美國東部時間週六上午10點，南部和中西部8個州有超過40萬戶家庭和企業斷電，其中田納西州超過1.3萬戶，肯塔基超過6萬戶停電。

美國總統拜登（Joe Biden）已指示全力協助受災地區，並批准肯塔基州的聯邦緊急狀態。拜登週六對此表示：「這可能是我們史上最大的龍捲風之一，是場悲劇。我們還不知道多少人喪生、也不知道損害程度，我想向大家強調一句我對所有州長說的話：聯邦政府將會盡其所能幫忙。」拜登也表示，為了避免影響搶救進度，他會等確定不妨礙救災的時候，再去肯塔基州勘災，「我很樂意去，但我不想礙事。」

冬天龍捲風來襲的原因

美國中西部發生龍捲風很常見，但大多在4月或5月，12月還有如此狂暴的龍捲風極為罕見。《路透社》報導指出，異常的高溫和濕度為這種極端天氣事件創造了環境。

美國國家氣象局表示，週五晚間的龍捲風是由於墨西哥灣的濕暖空氣與冷鋒交互作用，導致氣流不穩定，伴隨龍捲風出現的還有不少劇烈天氣現象，包含暴雨、冰雹和雷暴，阿肯色州的龍捲風就是在雷暴、冰雹後發生，五大湖西部地區則出現大量降雪。

另外龍捲風在夜間襲擊，人們更難接收到警告，這可能是造成如此多死亡人數的原因。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：羅元祺