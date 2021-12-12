萬隆變電所變壓器故障爆炸起火，雙北超過30萬戶停電、信義區多戶停水

台北今（12）日上午發生變電所爆炸，導致雙北包括中和、永和、木柵、新店與板橋等地都傳出停電或電壓下降，稍晚信義區也傳出停水，北水處回應，受到上午變電所失火影響，導致多處加壓站跳電，造成供水異常，目前已經陸續恢復供水。

台北文山區景隆街的台電變電站，今日上午9:56時突然起火，現場不斷竄出濃烈黑煙、火光。消防人車趕往現場救火，火勢於上午10:26撲滅。另外新北市中和區一座高壓電塔因本事故引起電纜引起小火，已立即通報消防隊並於10時38分撲滅火勢，無人員傷亡。

台電表示，截至中午12時，尚有台北市文山區5509戶、及新北市新店區350戶，共計5859戶停電，最快預計下午2點前可全部復電。

《自由時報》報導，由於萬隆變電所僅次於超高壓變電所，屬於高層級變電所，影響範圍廣泛，引發台北一次變電所、七張配電變電所、大豐配電變電所、木柵、博嘉、深坑、安康二次變電所、粗坑、桂山、烏來發電變電所均停電。

Photo Credit: 中央社 台電12日表示，台北市文山區萬隆一次變電所的5號組變壓器故障，造成下游二次變電所跟著跳電，由於現場冒出黑煙，警消獲報也到場馳援。

停電原因是什麼？

台電上午說明，台北一次變電所發生設備故障起火，造成該所161kV系統及69kV供電系統停電，致北市木柵與新北市新店等部分地區，共計30萬戶停電。

《自由時報》報導，據了解，變壓器內因有絕緣油，推測可能內部短路故障造成，而萬隆變電所火災事故也造成中和區中和福祥路及橋和路一座高壓電塔起火。台電表示，主要是因為變電所電流量太大，而萬隆變電所與中和高壓電塔「屬於同一條輸電線路」，因此讓中和特高壓電塔也發生事故。

核四公投領銜人黃士修表示，由於台灣缺電，台電只好頻繁降壓，因此導致電網系統潛在損傷，情況非常危險。

台電回應，今日逢假日用電較低，預計備轉容量率達12%以上，維持在供電充裕的綠燈；變電站設備故障起火時，備轉容量率高達37.17%，相當充裕，電力系統電壓穩定，無謠傳所指因降壓所造成停電。

Photo Credit: 中央社 台北市文山區景隆街的萬隆變電所因變電箱起火，現場濃煙竄起，這起事故也造成部分地區停電。

停電後為什麼接著停水？

不過台北萬隆一次變電所變壓器故障，除了造成多區停電，又導致文山區、信義區等地供水異常。截至上午10:30，1999話務中心持續接獲112通來電通報住家停電及停水情形。

台北自來水事業處表示，因受到上午景隆街20號變電所起火，造成多處加壓站跳電，導致供水異常，目前停水部分已經陸續恢復，倘若民眾發現住家的水依舊未恢復，可檢查一樓的抽水馬達或樓上的加壓馬達開關。

台北自來水事業處副處長兼發言人陳明州表示，這次台電事故影響範圍是木柵、新店，台水有3個淨水廠，包含在基隆路與辛亥路交叉口長興淨水廠，此處也是負責信義區，因此影響用戶供水，但已在半小時前陸續恢復供水，所以不會有問題。

至於影響戶數？陳明州說，長興淨水廠供水範圍就是整個信義區，但不影響大樓，都是影響直接戶，因沒有水池或水塔而無緩衝時間，導致立即受到影響。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：羅元祺