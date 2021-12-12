最後獨立機會！法國太平洋島嶼新喀里多尼亞第三次公投，若通過恐更利於中國佈局

（中央社）太平洋西南部島嶼新喀里多尼亞今（12）日舉辦第3次、也是最後一次獨立公投，決定是否維持法國屬地地位；前兩次公投，選民都投下「不同意獨立」票。投票於當地時間12日上午7時展開（台灣時間12日凌晨4時）、晚間6時結束（台灣時間12日下午1時），結果預計將在數小時後出爐。

2018年公投，56.7％選民表示不願意獨立；2020年則為53.3％。但這次公投恐怕非終局，獨立派已表明他們不會認可投票結果，且將訴諸聯合國。

新喀里多尼亞在哪？

新喀里多尼亞位於澳洲以東2000公里處，距離法國本土約1萬8000公里遠，島上居民約27萬1400人。

法屬新喀里多尼亞島（右下紅標處）位在南太平洋，距離法國本土約1萬8000公里。（圖取自Google Maps網頁）

新喀里多尼亞的潟湖擁有令人歎為觀止的礁石，各式各樣特殊的珊瑚礁和魚種都在此棲息，2008年被列為聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產。島民稱主要島嶼大泰爾島（Grande Terre）為太平洋中的「鵝卵石」。

法國海軍上將費夫里耶-德普朗特（Auguste Febvrier-Despointes）1853年占領新喀里多尼亞，宣布他要向國家保證「法國在太平洋的地位」。

獨立公投由誰發起？

新喀里多尼亞起初原為罪犯和政治犯的流放地，1946年成為法國屬地，擁有有限程度的自治權。

新喀里多尼亞的人口約28萬，推動獨立的卡納克族（Kanaks）約占4成，屬美拉尼西亞（Melanesians）族群，還有27％的歐洲移民後代及玻里尼西亞（Polynesian）人等其他族群。

卡納克族自1960年代末爭取新喀里多尼亞獨立，1980年代衝突不斷，終於在1998年與法國簽訂《努美阿協定》（Noumea Accord），法國同意轉移部分自治權，並讓新喀里多尼亞自2018年起舉行3次獨立公投，每次間隔2年。

新喀里多尼亞獨立公投與中國有關？

新喀里多尼亞是法國最大的海外屬地之一，擁有約占全球10％的鎳礦，可用來製作不鏽鋼、電池和手機。島上四分之一民營企業工作與鎳有關，今年10月，新喀里多尼亞的Prony Resources公司與電動車製造商特斯拉（Tesla）簽署一項為期多年的鎳供應合約。

專家認為，新喀里多尼亞獨立後，可能更順從於中國的發展，部分動機是出於當地龐大的鎳儲量利益；中國已經是新喀里多尼亞金屬出口的最大單一客戶。

新喀里多尼亞是歐洲聯盟在太平洋地區活動的最後群島，戰略地位特殊，因此這場公民投票不只可能會成為解殖的最後一步，恐怕也是太平洋歐洲與中國角力戰場的開端。

國際關係分析家范登戴克（Bastien Vandendyck）表示：「若沒了法國的護衛，中國在新喀里多尼亞永久立足的所有要素都將到位。」

范登戴克向法新社表示，斐濟、萬那杜、索羅門群島和巴布亞紐幾內亞等區域內的其他國家，都已成了「中國的附庸」。他說：

「中國要在澳洲家門口完成珍珠項鍊，現在唯一需要的就是新喀里多尼亞。」

在最近法國與澳洲因潛艇合約發生爭執的背後，中國在該地區的影響力日益凸顯，專家懷疑獨立的 新喀里多尼亞 可能更適合此時北京的佈局。

在2018年新喀里多尼亞舉行第一次公投之前，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）就 警告，該地區將出現「新霸權」——指的是中國努力增加在該區域的影響力。

投票率如何？

在2018年和去（2020）年二次拒絕脫離法國之後，居民們最後一次被問：「你希望新喀里多尼亞獲得完全的主權並獨立嗎？」

支持獨立的活動人士抵制投票，稱他們希望將投票改期到明（2022）年9月，因為在COVID-19感染人數眾多的情況下，「公平的競選是不可能的」，不只公投前的鼓吹 活動幾乎不可能，現在克納克族人正對因疫情過世的人們進行哀悼。

支持獨立的 卡納克 社會主義解放陣線（FLNKS）也呼籲 卡納克族人不要參與投票，他們已組成代表團前往紐約，向聯合國大會表達對此公投的反對。

截至當地時間 中午（格林威治標準時間 01:00），投票率僅為27.8％，而2020年投票時的投票率為49.4％。2018年，43％的人投票支持獨立，這一數字在2020年的第二次投票中增至47％。

在首都諾美亞的投票站，有選民表示，「這次公投沒有太大意義，因為一半的人決定不投票。」

Photo Credit：AP / 達志影像

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：羅元祺