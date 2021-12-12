1212雙北大停電原因是「設備故障」，台電總經理：與公投是兩碼子事，應該是沒有關係

年底公投只剩一週，其中2大公投與能源有關，台灣是不是缺電成為民眾最關心的話題。不過台北萬隆變電所今（12）日上午9:42發生爆炸，新北中和高壓電塔也起火，導致雙北文山區、新店區、永和區30.5萬戶停電，直到下午1時才恢復供電，各界關心到底是否與電力有關，台電下午3點召開記者會說明經過。

今日停電後，國民黨文傳會主委凌濤批評，這次停電再次告訴全體民眾，蔡英文總統號稱的「點亮台灣」、「非核家園」，只會帶來「缺電台灣」、「黑暗台灣」，造成國家嚴重安全危機。

國民黨台北市議員徐巧芯也批評，政府為了掩蓋台灣缺電的事實，降壓造成設備損壞，反而讓台灣的民眾在暴露在更大的風險當中；認為缺電導致降壓，導致設備損壞，才導致停電；若不缺電，就不用降壓供電，設備也就不會損壞，不會造成停電。

不過因為停電規模大，各界有不同猜測，台電今日針對各項疑慮對外說明。

停電原因？

台電表示，今日上午9:42，台電台北變電所5號配電變壓器因為設備故障造成絕緣油燃燒，燃燒產生的濃煙造成其他設備絕緣不良，陸續有161kv和69kv變壓器跳脫，造成這次大規模停電。

台電總經理鍾炳利表示，一般變壓器故障不會造成這樣大規模停電，但此次事故是因為變壓器故障起火、高溫造成絕緣油燃燒、燃燒產生濃煙、濃煙造成變電所2個匯流排跳脫，才有以下一連串的停電事故。

鍾炳利另指出，這次影響的範圍會這麼大，主要是因為變電所在戶外。今日出事的變電所是1999年興建的舊設施，也是室外的變電所，台電早就規劃要改建。萬隆室內變電所已在2年前興建完，與此次發生意外的變電所只有一路之隔，但因為當地民眾抗議，土木工程雖然完成、新的設備沒辦法搬進去，一直尚未啟用。

Photo Credit: 中央社 發生事故的萬隆變電所。

台電表示，若提早遷入新的台電萬隆室內變電所，採密閉式空間且有完整消防系統，更換為單獨隔間的新型設備，就不會有絕緣油或充油問題，將可避免發生類似事故。至於何時可遷入新的台電萬隆室內變電所？台電表示繼續與居民溝通中。

另外，外界氣候先鋒者聯盟發起人楊家法引述台電內部人士指出，變壓器上個月就已經故障跳脫，有停電檢查，但今天又發生同樣的故障跳脫甚至引起火災。台電澄清，此次發生事故的台北變電所，近期並未發生變壓器跳脫事故，而此次起火是變壓器的絕緣油，並非外界所指發生爆炸。另外，部分媒體指出變電所下有「一萬公升油、無法用水撲滅」等說法，台電澄清變電所底下並沒有油庫。

停電是不是電力不足？

台電電力調度處吳進忠表示，今天預估尖峰備轉容量高達12.63％，事故發生前備轉容量率高達37％，維持在供電充裕的綠燈，無外界謠傳電力不足。

外界質疑，台電會透過調降電壓彌補缺電的危機，吳進忠否認說，近期並無調降電壓，也強調變壓器功能是將高壓電力轉換成低壓電力給用戶使用，系統電壓會隨著用電負載的變化隨時波動，變壓器有自動調整電壓的功能，維持系統電壓穩定的能力。強調電力供需變化是電網日常運轉的常態，台電致力維持電網穩定，以達穩定供電。

中和電塔1年燒3次？

除了台北變電所爆炸，新北市中和區福祥路、橋和路電塔也因此起火。

台電表示，台北一次變電所為上游供電系統，與新北市中和區高壓電塔屬於同一條輸電線，12月8日，中和電塔用來絕緣的電纜終端匣曾故障導致失火，這次台北變電所配電變壓器產生故障，產生的故障電流，導致中和的輸電線裡殘餘的充油發生熱的問題，才發生小火。

據了解，這已是該鐵塔第3次火災。針對此次事件，台電總經理鍾炳利表示，此處目前使用充油電纜，預計在本週換成交連PE電纜，以減少事故發生機率。

Photo Credit: 中央社 受萬隆變電所影響，新北市中和區福祥路及橋和路口高壓電塔，12日上午傳出火警。

如何賠償？會不會有懲處？

台電表示將依照營業歸規定，依據停電時間長短來賠償，按停電時數扣減電費。並強調，此次意外不是人為疏失，是設備故障，但會後續調查。

至於是不是會影響公投結果，台電總經理鍾炳利表示，這個與公投是兩碼子事，應該是沒有關係，就是變壓器的突發事件。

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核稿編輯：羅元祺