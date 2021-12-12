【圖輯】國民黨集結秋鬥民團，6萬人公投遊行齊喊「四個同意，就是民意」

公投倒數最後一週，秋鬥團體和國民黨今（12）日在台北公園路、自由廣場舉辦「我同意！YES大遊行！」宣傳公投「四個都同意，台灣更美麗」，呼籲民眾踴躍參與18日公投，並透過投下同意票「給民進黨教訓」。根據主辦單位稱宣講與遊行現場突破6萬人。

包括國民黨黨主席朱立倫、前總統馬英九、前主席洪秀柱、江啟臣及中廣董事長趙少康今天也都到場宣講，全台各地的國民黨黨公職也都帶著支持者到場進行集結；而另外一頭的秋鬥團體則匯集數個勞工、反迫遷、環保團體等，雙方在下午於公園路會師集結後，遊行回到自由廣場結束。

國民黨全台大動員，未見侯友宜和盧秀燕

接近中午，中正紀念堂周邊就被數十輛遊覽車停滿，來自全台各地的群眾跟著一塊塊寫著「橫山鄉」、「頭份」、「新營」等地名的牌子走進自由廣場，大家頭上綁著布條，穿著輕便雨衣，舉著「同意」的標語牌，揮舞著小國旗聚在一起，興奮的跟著台上的宣講，喊出「四個不同意」的口號。

Photo Credit:關鍵評論網/李秉芳

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國民黨大咖也輪番上台宣講，包括前總統馬英九，前台北市長郝龍斌、主席朱立倫、前主席江啟臣、中廣董事長趙少康等。

另外來自全台各地的藍營執政的縣市首長，也都到齊一字排開。身兼副主席的嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善、南投縣長林明溱、新竹縣長楊文科、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴及金門縣長楊鎮浯等；彰化縣長王惠美則派副縣長到場致意，但新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕未現身。

馬英九表示，台灣缺電已經是事實，去年大停電、今年大停電、明年更缺電，府一直不承認缺電很嚴重，這樣掩飾下去將來真的無法回。多次跳電、停電，早已顯示出民進黨能源政策的全盤失敗，每一次停電北部要靠核二來救、南部要靠核三，若核二核三都除役要靠誰救？

馬英九強調，世界趨勢已經不是反核、廢核，而是以核養綠、以核減碳，「民進黨說用再生能源取代核能，莫名其妙，核能也是綠能，哪有用綠能取代綠能的，反核廢核都是落伍的想法了。」



馬英九也說，反萊豬不反美，「美國的豬肉我們還是要，美出口的80％是非萊豬，可以給台灣」；他也表示，美國根本不是CPTPP會員，根本不會反對這件事。

Photo Credit:國民黨提供

朱立倫表示，反萊豬案，絕對不是為了一黨之私，因為萊豬的傷害並非只針對國民黨的下一代，民進黨的下一代一樣會吃到；另外公投綁大選，省錢又省工，民進黨偏偏要不同天，浪費錢又浪費工；還有珍愛藻礁、重啟核四兩個議題，一個是環保、一個是能源議題，要保護美麗的藻礁，也要確保專有足夠的能源拚經濟。

朱立倫也說，民進黨可以用各種的奧步、各種獨裁的方式，但是對抗不了民意。對抗民進黨這樣鴨霸的政府，「如果大家這樣吞下去，台灣還有民主的未來嗎？」只有1218展現民意，才是展現出人民最大的力量、真正的勝利。

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宣講結束後，在朱立倫、馬英九、趙少康等人率領下，遊行隊伍離開自由廣場，沿著中山南路，行經台大醫院，走到濟南路，再到公園路與秋鬥大會師。

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全台各地黃復興黨部以及中華民國大國旗也到現場集結。

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另外隊伍中還出現大量的孫中山和蔣經國的頭像，也有不少民眾喊完「四個都同意」後，接著喊「蔡英文下台」「假博士下台」等口號。

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秋鬥訴求護藻礁、終結網軍霸凌，要人民「投票作主」

而在11月13日就從屏東出發，在西台灣一路行腳北上的秋鬥團體，也在今天抵達台北，並舉辦秋鬥遊行和集會。

在現場參與的包括多個勞工團體，例如台灣國際勞工協會、日日春協會、工殤協會、勞動黨，還有日前曾發起罷免高雄市議員黃捷的徐尚賢帶領的「高雄民間鬥士團體」，即將準備參選台中第二選區補選的黎明幼兒園園長林金連等，以及多個地方反迫遷團體、自救會等。

主辦單位表示，四大公投案投票並非任何形式的對決，而是價值的選擇，力促民眾12月18日公投日當天要出門投票。

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另外保護藻礁的環保團體，也於現場排出「藻礁永存」大字，民眾黨和勞動黨則在現場高舉「護藻礁」的手舉牌。

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珍愛藻礁公投領銜人潘忠政上台發言時，引用作家村上春樹得耶路撒冷文學獎的致詞：「在堅硬的高牆和雞蛋之間，我永遠站在雞蛋這一邊」，形容每位台灣人民都是雞蛋，「我們都是雞蛋，請集合所有雞蛋投票、翻轉不當政策。」

潘忠政也表示，藻礁也是雞蛋：「幾千年來躺在這裡為人類服務，一句話都不講、提供人們各種需求，人類竟然用汙染對待，現在的政府更是用粗暴的方法對付」；下一代也是雞蛋，「我們現在的政策都會影響他們、讓下一代受到剝削。」

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另外秋鬥遊行總召、世新大學社會發展研究所教授黃德北、醫師蘇偉碩、勞動人權協會執行長王娟萍、作家朱天心、秋鬥創始人鄭村棋、珍愛藻礁公投領銜人潘忠政、土地正義行動聯盟陳致曉等人，今天下午也都到場表達支持。

鄭村棋表示，5年前妻子遭受網軍攻擊（其妻夏林清因輔大心理系性侵事件，後續處理方式引發爭議），讓他開始一天使用手機9小時，發現台灣現在是可怕的網軍結構，「打了就跑、不負責任」。四個公投的總目標是挫敗民進黨，「對外反霸權、對內反極權。」

秋鬥團體在凱道上鋪上印有電腦鍵盤和綠色蟑螂圖案的「網軍大道」，讓遊行隊伍踩過，象徵終結網路霸凌。

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核稿編輯：羅元祺