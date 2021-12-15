《新竹市 跳級生》州圖開展 揭五星市政秘辛

新竹市政府與市長林智堅推出首部市政專書《新竹市 跳級生》，並在新竹州圖書館舉辦「新竹市跳級生 建築寫成詩」展覽，揭開五星市政、獲獎建築神秘面紗，更連續 3 周末舉辦 3 場講座、3 場市集、3 檔書展，由新竹市長林智堅、國家文藝獎獲獎建築師黃聲遠、《茶金歲月》主角姜阿新後代廖惠慶接力主講。

圖說/新竹州圖書館外觀。Photo Credit：新竹市政府

《新竹市 跳級生》專書分為 11 章節，講述市政團隊形成與克服困難的點滴，林智堅分享，從完全不被看好、卻在一百天內翻盤選上市長開始，他就拋出「我想當個好市長，你能不能給我建議？」問題，赴各縣市拜訪、找出市政痛點，還由時任台南市長賴清德、曾任台北縣與屏東縣長蘇貞昌親自面授實戰經驗，更三顧茅廬求才，感動年輕團隊、全台最頂尖的建築師群加入市府。

林智堅表示，在州圖策展「新竹市跳級生 建築寫成詩」格具意義，新竹縣市尚未分家前，州圖隸屬竹縣資產，分家後因在竹市轄內，縣府賣給新光集團，封閉 34 年時間。在他兒時記憶裡，州圖很美但從沒打開過，上任後他拜訪新光集團吳東進董事長，在吳董大力支持協下由新光集團出資大部分經費，文化局修復古蹟並向中央爭取經費，成為公、私部門合作修復活化古蹟的成功案例，過程至今仍記憶猶新。

圖說/「新竹市跳級生 建築寫成詩」首場講座由林智堅市長開場，分享新竹經驗，並舉辦簽書會。Photo Credit：新竹市政府

林智堅表示，這幾年很開心為家鄉做了很多努力，心裡總覺得很多事情沒完成，會持續加緊腳步完成工作，《新竹市 跳級生》專書記錄下這幾年與市府團隊一起努力的經過，希望透過建築將城市的美好展現出來。

此外，他也提到大新竹縣市本就是大家庭，因時空背景關係分家，相信未來終究還是會聚在一起，「聚在一起有更大能量、聚在一起能做更多事情、聚在一起縣市民生活會更好」。

圖說/「新竹市跳級生 建築寫成詩」展示熱點波光市集、東門城、大車站等模型。Photo Credit：新竹市政府

市府指出，「新竹市跳級生 建築寫成詩」在新竹州圖書館開展，共舉辦三檔書展、三場講座新書分享會、三天市集，新書講座首場 12/11 由林智堅市長開場，分享城市治理故事，12/19 為黃聲遠建築師帶領大家來趟城市美學巡禮，12/25 則由《茶金歲月》主角姜阿新後代廖惠慶探訪洋樓秘辛（講座報名網址 https://reurl.cc/XlzKme）。

圖說/「新竹市跳級生 建築寫成詩」策展推出「森城市閱讀空間」書展。Photo Credit：新竹市政府

「新竹市跳級生 建築寫成詩」展期自 12 月 11 日至 26 日，週二至週日 11 點至 18 點。本次城市建築特展由嶼山工房策劃，展示大車站、新竹公園大階梯、波光市集、三民國小、眷村博物館、大坪頂、東門城模型，講述新竹市府推動新校園、步行城市、微笑水岸等故事。書展則由在地文化工作團體「或者」操刀，總計陳列約 500 本書，精選建築、人文等生活風格書籍；戶外市集接下來是 12/19、25 登場，邀請民眾周末午後散步至新竹州圖書館，喝咖啡、逛展覽。

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