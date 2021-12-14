2021/12/14,
政治

【選前懶人包】2021公投怎麼投、要帶什麼東西？同意不同意代表什麼？9張圖一次看懂

【選前懶人包】2021公投怎麼投、要帶什麼東西？同意不同意代表什麼？9張圖一次看懂

我們想讓你知道的是

這次的公投總共有4案，分別關於：重啟核四、反萊豬進口、公投綁大選，還有珍愛藻礁。一旦公投通過，將依法案性質，交由總統或權責機關進行必要處置，或者修改法律。而若不通過，會繼續維持現有政策方向，且2年內不得再提出相同議案。

2021四大公投即將於12月18日登場。不過，這次的公投案有哪些？門檻是什麼？去公投，要注意那些事情？而公投的結果會怎麼處理？就讓《關鍵評論網》帶你一次看懂。

這次的公投要投什麼？是誰提的？

這次的公投總共有4案，分別關於：重啟核四、反萊豬進口、公投綁大選，還有珍愛藻礁。其中，重啟核四由核能流言終結者創辦人黃士修提出、反萊豬進口由國民黨立委林為洲提出、公投綁大選由前國民黨黨主席江啟臣提出，珍愛藻礁則由桃園在地聯盟理事長潘忠政提出。

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四大公投，談什麼？

那麼，這4個公投案，是在講什麼？如果投了同意、或者不同意票，又代表什麼？

第17案：你贊成核四廠重啟嗎？

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第18案：你同意政府應禁止進口萊豬嗎？

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第19案：你贊成公投和大選同時投票嗎？

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第20案：你希望三接遷離大潭海域嗎？

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這次公投，多少票會通過？

根據《公民投票法》，如果要通過公投案，必須同時符合2要件。第一，有效同意票數要多於不同意票數，且第二，有效同意票要達投票權人總額的25%以上。

值得注意的是，這次公投投票權人，初估超過1988萬人。所以這次公投門檻，除了同意票要多於不同意票之外，有效同意票要超過497萬。

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誰可以投票？

而誰可以投下公投票呢？中選會指出，要成為投票權人，必須同時符合3要件。

首先，要在投票日前滿18歲。不過中選會表示，由於公投原定投票日期為110年8月28日，是因為受到COVID-19疫情影響，延後至12月18日投票，所以投票權人必須在原投票日8月28日前滿18歲。

除此之外，投票權人必須沒有受監護宣告、並在各直轄市、縣（市）繼續居住6個月以上。

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什麼時候投票？要帶什麼？

這次公投的投票時間，是在12月18日禮拜六的早上8點至下午4點。若要前去投票，記得攜帶身分證、印章以及投票通知書。

公民投票日是《勞基法》明定的「指定應放假日」，當天原屬工作日的勞工應依法放假，且工資照給。如果必須上班，可依投票日是否為勞工原屬工作日加發工資。

除此之外，如果想知道投開票所地點，可以前往中選會網站「110年全國性公民投票專區」查詢。另外，也可以至內政部網站點選「110年全國性公民投票投票所地點查詢」，以國民身分證字號、生日，查詢有無投票權及投票所地點。

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公投完，之後呢？

所以，公投有用嗎？而投完公投票後，是否會對社會、政府決策造成影響呢？

在這次4公投案中，「重啟核四」屬於重大政策創制，「反萊豬進口」、「珍愛藻礁」屬於重大政策複決，而「公投綁大選」則是立法原則創制。

根據《公民投票法》，因為「重啟核四」、「反萊豬進口」、「珍愛藻礁」3案有關重大政策，所以一旦通過，要由政府或權責機關實現公投內容，進行必要處置。而由於「公投綁大選」是立法原則創制，如果通過，行政院、直轄市、縣（市）政府要在3個月內研擬相關之法律、自治條例提案，並送立法院、直轄市議會、縣（市）議會審議。立法院、直轄市議會、縣（市）議會應於下一會期休會前完成審議程序。

不過，如果公投案沒通過，都會繼續維持現有政策方向，且2年內不得再提出相同議案。

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核稿編輯：楊士範


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