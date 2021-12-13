菲律賓大選：西瓜偎大邊心理發酵，小馬可仕與羅貝多兩大陣營打社群印象戰

（中央社）菲律賓總統大選開打，「明年誰會贏？」成為當地人重要談資。與台灣不同的是，「西瓜偎大邊」效應對菲國選民更為顯著，參選人也極力爭取地方首長支持，打社群媒體印象戰。

菲律賓總統大選參選人底定至今約一個月，隨著選戰煙硝味四起，參選人紛紛開始下鄉全國走透透。

根據近日民調結果，支持度最高的參選人分別是前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）獨子小馬可仕（Bongbong Marcos）；反對陣營領袖、現任副總統羅貝多（Leni Robredo）；馬尼拉市長杜馬戈索（Isko Moreno Domagoso）；退役拳王巴喬（Manny Pacquiao）及參議員賴克遜（Panfilo Lacson）。

其中，支持度一馬當先的小馬可仕在10月下旬民調中，奪得高達47%選民青睞。其他幾位參選人支持率相對落後，約18%選民力挺羅貝多，13%民眾支持杜馬戈索，巴喬和賴克遜的支持率各為9%和5%。

對台灣民眾來說，可能很難想像身為政治強人之子的小馬可仕，為何獲得這麼多選民垂青。

但詢問菲國選民可以發現，雖然在外國媒體報導中，馬可仕通常被描繪成在菲律賓實行14年戒嚴統治，導致數萬人政治受難的獨裁者；對不少馬可仕或總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）支持者而言，馬可仕時期大幅加強基礎建設，是菲律賓國家強盛、經濟繁榮的「黃金時代」。

至於那些慘遭監禁、處刑、失蹤甚至法外處決的受難者，馬可仕支持者多半認為，叛亂或不法分子才會遭受法律制裁，守法公民即使在戒嚴下也無需害怕。

這也是部分選民對小馬可仕執政寄予厚望的原因。在這群支持者眼中，似乎只要小馬可仕取得政權，菲律賓就可以不再積弱不振，重拾往日榮光。

此外，菲律賓政治家族盛行，各省分或城鎮往往長期為特定政治家族所把持。這些政治家族近似「領主」，家族裡的父親、母親、兒子、女兒幾乎輪替擔任當地省長或市長。

另一方面，約18.3%菲國民眾仍生活在貧窮線以下，對這些選民和不少生活在鄉間、反權貴和菁英的菲律賓普羅大眾來說，保障家人溫飽是最基本也最奢侈的期望。

他們不關心人權、菲中關係、南海主權爭議，投票時只看自己是否聽過這位候選人；此時，地方官員是否背書相挺某位候選人，可能就會成為候選人在當地得票的關鍵。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 11月14日，菲律賓民眾在人權委員會外，抗議獨裁者之子小馬可仕和薩拉杜特蒂組合競選正副總統。

另一個「菲律賓特色」在選民結構和網路使用上。

菲律賓年齡中位數約為24.3歲，人口結構相對年輕。民調顯示，菲律賓網路使用者比例約僅63%，高達99%網路用戶使用臉書（Facebook）。換句話說，要觸及這些年輕且活躍的選民或網路用戶，臉書成為重要傳播媒介之一。

這種情況下，很容易從菲律賓選民的投票行為看出「西瓜偎大邊」效應。總統參選人也抓準這種心理，不僅在社群媒體和支持者社團中刷存在感，也極力爭取地方首長背書，以營造勝選氣氛。

一名菲國選民告訴中央社記者，她支持賴克遜。不過，由於賴克遜支持度較低，當選機率不高，目前傾向投給羅貝多，較有可能勝選。

菲律賓地方首長近日也紛紛表態相挺特定總統參選人。

目前，菲國中部怡朗市（Iloilo）、馬尼拉都會區穆丁魯伯市（Muntinlupa）、呂宋島南部塔巴柯市（Tabaco）市長宣布支持羅貝多；菲律賓中部西內格羅省（Negros Occidental）和呂宋島中南部南塔加洛區（Southern Tagalog）多位地方首長則力挺小馬可仕，雙方在地方首長支持度上拉鋸角力中。

延伸閱讀：

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！