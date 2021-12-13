2009年後出生的紐西蘭國民永久禁菸，各國推出哪些政策避免青少年染上菸癮？

文：吳宗宜

從減菸到禁菸，各國青少年菸害防制政策大不同

紐西蘭衛生部在12月9日發布一項新的禁菸政策，稱最快從2023年開始，紐西蘭將禁止2009年以後出生的所有國民購買香菸，並每年將合法吸菸年齡提高1歲（目前為18歲）。

對此，紐國衛生部副部長維羅爾（Ayesha Verrall）表示，紐國希望藉此讓該國的年輕人永遠無法開始吸菸，保護年輕人的健康，並進而逐漸達成無菸國家的目標。若紐西蘭最終成功成為無菸國家，該國將是不丹後，世界上第二個無菸國家。

英國倫敦皇家內科醫師學會（Royal College of Physicians）在1962年發布報告，大力呼籲各國政府儘速採取措施因應菸害導致的疾病。然而各國政府直到1970、80年代，才開始真的採取部分菸害防制措施，包括課稅、在菸盒加註警語、禁止廣告等。

2003年5月，在日內瓦召開的第56屆世界衛生大會（WHA）上，世界衛生組織（WHO）成員國終於通過了《菸草控制框架公約》（Framework Convention on Tobacco Control, FCTC），公約中針對香菸產業的遊說（Lobbying）、成分標示、禁止廣告、禁止向未成年人銷售、包裝警語、菸害防制教育、課稅等面相訂定了原則性的規範，該公約目前有168國簽署。

然而，要讓已吸菸者戒菸是相當困難的任務，根據美國疾病管制與預防中心（CDC）的數據顯示，有68％的有菸癮的成年人宣稱他們想要戒菸，55.1％曾經嘗試戒菸，但每年大約只有7.5％有菸癮的成年人，最終能成功戒菸，而抽菸所直接、間接導致的疾病，每年卻造成約400萬人死亡。

因此，如何讓青少年避免染上菸癮或是儘早戒除，便成為專家學者疾呼各國政府大力推動的政策。

根據《菸草控制框架公約》第16條，各國均應禁止向未成年人銷售菸品，然而，青少年仍可能透過非法的其他管道取得菸品，因此亦有學者稱，各國實施的未成年人菸品管制政策實質上並未起效。

事實上，根據美國衛生及公共服務部（United States Department of Health and Human Services）的統計，全球13到15歲的青少年中，大約7％有抽菸習慣，其中美國青少年有此習慣的大約13％，歐洲則約有9.8％的青少年有此習慣。

針對預防青少年吸菸，各國多採取三種手段加以預防，包括提高合法購菸年齡、減少販售菸品場所，以及禁止商店陳列菸品等。

目前，世界各國的合法購菸年齡大都是18或19歲，然而在提高合法購菸年齡方面，日本在2017年便將合法購菸年齡從18歲提高到21歲，英美兩國也在2019年開始實施此政策，試圖減低菸品對青少年的危害。

事實上，根據英國政府的調查，76％國民和過半數的菸品零售商都支持政府的此項政策，而有抽菸者支持此政策的比率也達到了74％，顯示社會對此保護青少年健康政策的實施有高度的共識。

實務上，減少販售菸品場所以及禁止商店陳列菸品經常並行運用，前項政策的重點在於禁止一般的雜貨店、小販、自動販賣機、超商或零售業者販售菸品，並規定僅有在藥局或政府規定的場所才能買菸，透過減少販售的據點、增加消費者買菸所需要花費的交通及時間成本，讓吸菸者購菸的意願降低，甚至到藥局買菸時，也會因為藥師給予的健康建議而少買或是不買，如匈牙利就把國內能夠合法販售菸品的據點，從4萬2000家減少到7000家，有效減低消費者的購菸意願。

在禁止商店陳列菸品方面，WHO的實證研究指出，超過25％的消費者是因為看到商店有在賣菸而衝動購買菸品，而不是把菸放在自己的購物清單上的。此外，有超過三分之一試圖戒菸的人因為看到商店有在賣菸，曾因衝動想買而差點或直接放棄戒菸。

有鑑於此，愛爾蘭、紐西蘭、挪威、澳洲以及加拿大等國家，都已規定商店不得將菸品陳列在明顯處，而研究也顯示，此已有效降低消費者的衝動購買菸品率。

「關鍵評論網提醒您：吸菸有礙健康。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航