緬甸的「後蘇姬時代」：就算翁山蘇姬遭終身監禁，還有新生代接棒持續民主抗爭

文：林柏宏

緬甸法院12月6日宣判，前國務資政翁山蘇姬（港譯：昂山素季）因煽動群眾及違反新冠防疫規定遭判刑4年，隨後獲得軍方特赦減為2年刑期。對此，國際社會一片嘩然並擔心，若這位前民選領袖遭軍政府指控的其他罪名全都成立，未來恐面臨終身監禁。不過，觀察人士分析，當地的民主抗爭已經由新生代接棒，思想進步的年輕民主鬥士群起，將持續以新的型態爭取民主與自由。

在緬甸首都奈比多（Naypyidaw）的一場閉門審判中，遭軍政府軟禁近11個月的翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）面臨兩項罪名的審判。法院裁定她煽動群眾及違反新冠防疫規定罪名成立，判刑4年。但經軍方特赦為2年。據路透社報導，她將持續在被拘留處服刑，或許不會被送進監獄。

不過，翁山蘇姬還面臨其他十項罪名，包括貪腐、洩露國家機密、以及非法持有對講機等，下周法庭將針對另一項控罪宣判。若她所面臨的多項罪名一一成立，各界擔心，已經高齡76歲的翁山蘇姬恐將遭到終身監禁。

目前美國和聯合國都已發聲譴責緬甸的這場「虛假審判」，並要求軍政府立即放人。

緬甸軍方於今年2月1日發動政變，包含翁山蘇姬、前總統溫敏（Win Myint）及他們所屬政黨「全國民主聯盟」（全民盟，NDL）的多位高層均被捕入獄。

長期關注東協情勢、位於東台灣宜蘭的佛光大學公共事務學系教授陳尚懋認為，緬甸軍政府羅織罪名，監禁翁山蘇姬，儘管這次獲減刑2年，但翁山蘇姬的其他指控仍可能遭定罪，累計刑期恐超過一百年，因此，軍方減刑「讓步」的意義不大。

陳尚懋告訴美國之音：「現在看得出來，軍政府似乎跟翁山蘇姬已經沒有和解的空間，確定分道揚鑣。軍政府希望可以剷除翁山蘇姬的勢力，把全民盟給拔掉。」

公民抗爭進入「後蘇姬時代」

雖然翁山蘇姬短期內恐難以重獲自由，不過，緬甸當地對抗軍政府的「公民不服從運動」（Myanmar Civil Disobedience Movement）自2月以來仍未歇止。觀察人士說，緬甸的民主運動已經不再以翁山蘇姬一人為唯一的指路明燈，也就是，進入了所謂的「後蘇姬時代」，現在取而代之的是更年輕的一代，他們的思想進步，也更勇於對抗。

緬甸反軍政府示威人士於12月10日的國際人權日（Human Rights Day）再發起「無聲罷工」，以示抗議，獲得全國大部分商家的響應，包含位於曼德勒、仰光等多個大城市的多數商家在當天歇業一天，以街道冷冷清清的景象，來代表拒絕軍政府的統治。

就在緬甸的公民抗爭邁入「後蘇姬時代」之際，陳尚懋認為，當地的民主抗爭運動已顯現世代交替，反對獨裁統治的年輕世代將試圖以新的模式推翻軍政府。

陳尚懋說：「翁山蘇姬還有全民盟這些比較老派的政治人物，大概還是比較權威式的一個領導方式。其實從泰國奶茶聯盟開始的新世代抗爭運動，你就會發現，傳統的這種權威式的領導，基本上已經被年輕人所唾棄，因為他們就是想要去推翻這樣的威權的、高壓的統治，所以我覺得翁山蘇姬的退出，其實對於緬甸的反政府運動來說，未嘗不是一件好事，畢竟翁山蘇姬本身有一些她的包袱在。」

A “silent strike” leaves Myanmar streets empty. To mark International Human Rights Day, businesses in Yangon and other cities were closed and most citizens stayed in their homes. pic.twitter.com/a6OdpwTmCE — Radio Free Asia (@RadioFreeAsia) December 10, 2021

民族團結政府影響力漸增

儘管翁山蘇姬所屬的全民盟多名官員遭到軍方關押，勢力看似瓦解，不過陳尚懋認為，緬甸今年4月成立的影子政府民族團結政府（NUG）推出了許多與全民盟過往不同的政策，仍可望為緬甸民主開創新頁。

陳尚懋說：「民族團結政府在羅興亞（難民）的政策、對於少數民族的政策、還有對於女性參政，其實都跟翁山蘇姬有點不一樣。過去執政的期間，那（翁山蘇姬）在整個種族或者是性別的議題上，其實也引發了年輕群眾的一些反彈。我覺得以翁山蘇姬為主的這些全民盟的核心，跟現在的民族團結政府之間的關係，我相信往後應該會是愈走愈開了。」

雖然民族團結政府仍保留了翁山蘇姬的國務資政職務，然而，根據紐約時報報導，民族團結政府已於稍早表態，不打算延續翁山蘇姬擔任政府領導人時所採取的集權模式。

位於中台灣南投的暨南國際大學東南亞學系助理教授王文岳則提醒，在反軍方抗爭勢力聯合少數民族武裝勢力來對抗軍政府的情況下，緬甸已走向全面內戰化，緬甸包含民族團結政府等反對派若加大反撲力道，恐怕會大大削弱國際對軍政府執政正當性的認可。

王文岳告訴美國之音：「目前世界各地對於緬甸（民族團結政府），無論是金錢援助、軍火，甚至是提供部分的軍事訓練的力量，可以說是源源不絕。雖然不至於說立即性地顛覆緬甸軍政府的統治，但是從上個月的東南亞高峰會，沒有直接邀請緬甸（軍方）代表出席這件事情，就可以看得出來，民族團結政府對於目前的緬甸軍政府，確實是有造成國際承認上面的一個影響。」

根據日本共同社12月8日報導，多名相關人士透露，民族團結政府曾致信日本政府，要求承認其為緬甸合法政府。不過，預計日方還不會正式承認民族團結政府或是軍政府的合法性。

目前歐洲議會及法國參議院已正式認可民族團結政府作為緬甸唯一的合法代表。民族團結政府也已在美國、英國、法國、澳大利亞和韓國等國設立代表處。

Photo Credit：Duwa Lashi La臉書 圖為民族團結政府代理總統杜瓦拉希拉（Duwa Lashi La）。

制裁非「歐美限定」 學者：亞洲國家響應是關鍵

針對不斷惡化的緬甸局勢，包含加拿大、美國、歐盟及英國等政府已陸續對緬甸軍方祭出各項製裁措施，包含發布對緬軍之個人或實體的製裁清單，以及禁止國內的個人、企業與實體，直接或間接提供可用資金給遭制裁清單的對像或與他們進行商務往來等。

雖然緬甸的民主運動可能已經不再需要翁山蘇姬了，但曾為國際人權鬥士的她遭到判刑仍引發各界嘩然。除了多個西方國家相繼譴責軍政府，敦促釋放翁山蘇姬之外，聯合國人權機構也呼籲各國，應再加大對緬甸經濟制裁的力道。

不過，澳洲雪梨大學（University of Sydney）名譽副教授張佳康（Kevin Chang）認為，若僅有歐美國家積極對緬甸軍方實施經濟制裁，效果恐怕有限，亞洲的民主國家若能跟進，才更具制裁力道。

張佳康告訴美國之音：「我們習慣期待國際社會中的製裁措施，必須來自於西方國家，然而這實際上是我們對地緣政治非常狹隘的理解，因為亞太區域內的成員或是鄰近緬甸的民主國家，像是東協或是日本、澳大利亞或是台灣等國家或聯盟，採取制裁措施甚至更為重要，他們可以對緬甸危機發揮更有效的槓桿作用。」

但依照過去的歷史經驗來分析，陳尚懋認為，就算國際加大對緬軍的製裁力道，恐怕仍難以實質影響軍政府，反倒可能讓無辜的緬甸老百姓受到波及。

陳尚懋說：「歐美國家的製裁，一直以來對緬甸的軍方大概都不會構成太大威脅，因為緬甸物產豐隆，軍方又控制了國內兩個重要的控股公司，它本身的經濟實力是不容小覷的。現在（制裁）對小老百姓的影響相當大，軍方一被制裁，它就把怒氣出在老百姓身上，要嘛斷網路，然後金融的控管，所以我覺得歐美（國家）也會斟酌，是不是能夠針對於軍政府，而不是讓全部其他老百姓一起跟著這個制裁的政策而陪葬。」

王文岳則看法不同，他認為經濟制裁對緬甸衝擊很大，長遠來看可望改變當地局勢。

王文岳說：「無論是民間或者是政府，雙邊所受到的經濟打擊都是非常非常地大。根據經濟專家觀察，緬甸今年的經濟大概衰退了18%以上。經濟制裁也許在短期間沒有辦法實際瓦解緬甸軍政府，甚至有可能讓老百姓受害，但是，持續下去的話，對於緬甸軍政府維持它的統治正當性，也勢必會造成嚴重打擊。」

柬埔寨將任東協主席國 恐難緩解緬甸危機

針對緬甸軍事政變，將於明年接任東協輪值主席國的柬埔寨首相洪森（Hun Sen）表示，他預定於明年1月7日及8日出訪緬甸，希望尋求解決方案，也會推動東協和軍政府直接接觸。

然而，張佳康說，依照目前情勢，無法期待洪森的緬甸行能立即化解當地的危機。

#Cambodia prime minister Hun Sen meets #Myanmar junta foreign minister Wunna Maung Lwin at the @PeacePalaceKH this Morning. PM previously said the meeting would be to hear what #Tatmadaw representative had to say. pic.twitter.com/Lsg8EngBJs — Chhengpor Aun (@aunchhengpor) December 7, 2021

張佳康說：「我希望他至少能與翁山蘇姬、總統溫敏，以及民族團結政府和公民不服從運動（的）領袖會面，如果他沒有這樣做，只和緬軍談話，這幾乎可以說是對緬甸軍事政變的一種肯定，除非他想親自傳達強硬訊息，但我們目前尚未看到這樣的情況。」

儘管東協在今年10月舉行的峰會上罕見地打破不干涉成員國內政的傳統，拒邀緬甸軍政府代表敏昂萊（Min Aung Hlaing）出席會議，不過，洪森卻於12月6日改口。他說，緬甸是東協大家庭中不可或缺的重要一員，暗示未來不想看到緬甸缺席任何東協會議。

對此，王文岳說，這顯示洪森與東協的立場不一致，未來出任作為東協輪值主席國的柬埔寨，恐怕難以出現實質影響緬甸情勢的作為，而且北京很可能利用柬國一向親中的立場插手干預緬甸事務。

王文岳說：「柬埔寨跟緬甸目前在經濟跟外交安全上面，某個程度上對中國都有相當的依賴。如果柬埔寨上來，中國更有可能會利用柬埔寨在東協中的位置，來影響東協國家對於緬甸的作為。總的來說，緬甸政局想要和平解決，更加沒有希望。」

本文經美國之音授權刊登，原文請見：昂山素季恐遭終身監禁，緬甸民主抗爭新生代接棒

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範

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