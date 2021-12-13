染疫病逝婦女入院時出示假疫苗接種證明，法國政府針對兜售假通行證展開400起調查

（中央社）法國內政部長昨（12）天表示，法國已針對提供假健康通行證的網絡展開400起調查。法國近來COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）相關病情住院的人數激增。

《美聯社》報導，近日一名染疫婦女在巴黎地區醫院病逝，入院時曾出示假COVID-19疫苗接種證明，此案引發法國媒體關注。醫院加護病房主任表示，如果他們當時知道她沒有接種過疫苗，就會立刻為她提供抗體治療。

法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）昨天在RTL電台（RTL Radio）上表示，有關當局已發現有數千份假的健康通行證在法國各地使用。他也表示，他們已對兜售假通行證情事展開約400起調查，其中包括一些「與衛生專業人員有關」的案件。

達馬南並未說明目前為止已有多少人遭逮捕，也沒有提供案情相關的細節。

法國政府對這類證明的規定趨於嚴格，除要求民眾到所有餐廳時必須出示健康通行證，也有越來越多的活動和場所納入通行證適用範圍。想取得通行證的人，必須有完整接種疫苗、24小時內篩檢呈陰性反應或曾染疫但近期已康復的證明。

隨著法國上週單日確診病例攀升，法國正加速施打疫苗追加劑，希望足以減輕醫院的壓力。法國半數的加護病房都滿是染疫患者，部分區域再次出現將非緊急手術延期的情況。法國目前每天有超過100人在染疫後病逝。

法國政府要求夜店暫停營業，並嚴格執行維持社交距離的規定，但也盡可能避免新一波的封鎖措施。

法國衛生部長維宏（Olivier Veran）告訴《巴黎人日報》（Le Parisien），雖然「疫情依舊嚴峻」，但有跡象顯示疫情升溫的情況已開始減緩。他說目前為止，65歲以上的人已有90％打了疫苗追加劑。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航