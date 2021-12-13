2021/12/13,
國際

染疫病逝婦女入院時出示假疫苗接種證明，法國政府針對兜售假通行證展開400起調查

染疫病逝婦女入院時出示假疫苗接種證明，法國政府針對兜售假通行證展開400起調查
Photo Credit: AP / 達志影像

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法國政府對這類證明的規定趨於嚴格，除要求民眾到所有餐廳時必須出示健康通行證，也有越來越多的活動和場所納入通行證適用範圍。想取得通行證的人，必須有完整接種疫苗、24小時內篩檢呈陰性反應或曾染疫但近期已康復的證明。

（中央社）法國內政部長昨（12）天表示，法國已針對提供假健康通行證的網絡展開400起調查。法國近來COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）相關病情住院的人數激增。

《美聯社》報導，近日一名染疫婦女在巴黎地區醫院病逝，入院時曾出示假COVID-19疫苗接種證明，此案引發法國媒體關注。醫院加護病房主任表示，如果他們當時知道她沒有接種過疫苗，就會立刻為她提供抗體治療。

法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）昨天在RTL電台（RTL Radio）上表示，有關當局已發現有數千份假的健康通行證在法國各地使用。他也表示，他們已對兜售假通行證情事展開約400起調查，其中包括一些「與衛生專業人員有關」的案件。

達馬南並未說明目前為止已有多少人遭逮捕，也沒有提供案情相關的細節。

《Connexion》報導，一名法國護理師目前正在接受司法調查，在得知她為一名男子提供假的健康通行證之後，兩人目前都面臨最高5年的刑期。

這名護理師年約55歲，在貝濟耶（Béziers）的一間疫苗接種中心工作，被指控假裝為一名34歲的老師接種了2劑疫苗，並給予這名教師假的健康通行證。據報導，這名男子事後公開向他的親朋好友透露了這件事，不久後該護理師任職的疫苗接種中心接到了一通匿名的舉報電話。

護理師和老師兩人後續若是獲判有罪，將面臨最高5年的刑期。護理師也可能面臨5年內禁止從事醫療照護相關工作。

男子聲稱他並不相信疫苗，但需要一張健康通行照才有辦法參加音樂相關的活動。護理師則表示她只發出了這一張假的健康通行證給這名男子，並表示是在接種中心外認識這個人，純粹是「想幫他一個忙」。

法國政府對這類證明的規定趨於嚴格，除要求民眾到所有餐廳時必須出示健康通行證，也有越來越多的活動和場所納入通行證適用範圍。想取得通行證的人，必須有完整接種疫苗、24小時內篩檢呈陰性反應或曾染疫但近期已康復的證明。

隨著法國上週單日確診病例攀升，法國正加速施打疫苗追加劑，希望足以減輕醫院的壓力。法國半數的加護病房都滿是染疫患者，部分區域再次出現將非緊急手術延期的情況。法國目前每天有超過100人在染疫後病逝。

法國政府要求夜店暫停營業，並嚴格執行維持社交距離的規定，但也盡可能避免新一波的封鎖措施。

《France 24》報導，法國總理卡斯特克斯（Jean Castex）6日宣布要求夜店暫停營業1個月，也要求學校落實更嚴格的社交距離規範，以及佩戴口罩。

卡斯特克斯也表示，雇主應鼓勵員工盡量在家工作，也呼籲民眾在年關將至的此時，減少辦公室派對等社交活動。

法國衛生部長維宏（Olivier Veran）告訴《巴黎人日報》（Le Parisien），雖然「疫情依舊嚴峻」，但有跡象顯示疫情升溫的情況已開始減緩。他說目前為止，65歲以上的人已有90％打了疫苗追加劑。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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