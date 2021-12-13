高嘉瑜成小玉換臉、林秉樞案「雙重被害人」，立委提修法增訂網路平台有性私密影像下架義務

民進黨立委高嘉瑜，不久前被捲入YouTuber「小玉」換臉AV事件，又遭男友林秉樞施暴並以私密影像威脅；高嘉瑜今（13）日和許智傑、何志偉、蔡易餘、江永昌等立委，召開記者會表示將提案修正《性侵害犯罪防治法》，增訂網路平台業者的針對相關影音的下架義務，並加強被害人的實體及程序保護。NCC回應，年底之前會有初步方案供外界做討論。

高嘉瑜：我是雙重被害人

高嘉瑜因為遭到男友林秉樞施暴並威脅，最近成為鎂光燈焦點，今天她出席記者會，再次提出與性私密影像的相關修法。她表示，自己身為Deepfake與相關事件的「雙重受害人」，有許多女性相關受害者像她一樣以照片散布為威脅理由，她對此感受很深。

高嘉瑜表示，這次修法有很多立委共同提案，大家都認為現在的法律有漏洞，性隱私權保護有加強的必要，平台下架義務和相關罰則都要修補。另外過去大家都認為只有性侵害要處罰，這次特別在罪章加入性隱私犯罪的防護，讓法令對被害人的保障更完整。

高嘉瑜進一步說明，成人合意拍攝性私密影像後，但最後遭威脅、散播的問題層出不窮，如何下架私密照成關鍵難題。現行法制針對性私密影像仍有缺口，在許多受害者最關注的私密影像刪除，現行法規僅針對妨害秘密、散布猥褻物品罪，只處罰竊錄影片後散布，但對同意下錄製的影片沒有相關法令，還有網路平台沒有相關下架義務，一旦影片被上傳散佈，對當事人會造成極大傷害，未能充分考量私密影像的特殊性。

高嘉瑜也說，在私密影像下架的部分，關於平台業者在色情守則自律規範禁止，並無相對法律與罰則；在被害人保護的部分，現行性侵害防治未包含虛擬性暴力，被害人保護、心理諮商等相關配套的法規也未整合。

高嘉瑜提案的修法草案將《性侵害犯罪防治法》修改為《性侵害及性隱私犯罪防治法》，將「色情報復」、「深偽（Deepfake）色情」納入規範，並增訂性影音下架義務和禁止大眾媒體揭露被害人姓名等。 高嘉瑜表示，希望相關法令的完善，能鼓勵更多被害人願意站出來。

立委蔡易餘表示，這是一個嶄新的立法模式，未來法律對於性別暴力，就不會只侷限現在比較狹隘的性侵害，包括性隱私，會是比較寬鬆的範圍，不讓被害人再活在恐懼及憂心之中。

何志偉說，面對性私密影片遭到外流，對被害人而言，罰多重都不是重點，重點是被害人在數位時代下的「被遺忘權」，「下架」且確保不會再被重新上傳是所有被害人共同的心聲也。但目前現在很多影片上傳平台都來自境外，可是台灣在面對境外網站只能束手無策，而對於境內的業者，國家通訊傳播委員會（NCC）也只能要求業者自律，應該要有規範；像是歐盟等國家針對網路平台，不是開罰6萬或10萬元而已，而是依照獲利比例開罰。



江永昌指出，支持修法規範性私密影像，有些是竊錄、有些是製作不實影片，這都非常嚴重，應該增加相關刑罰，根據衛福部統計的件數，過去10年同居關係的家暴通報增加近3倍，可推測有許多女性因擔心尊嚴受損，不敢公開，成為親密關係暴力黑數。他全力支持修法、加重罰則，而且政府必須正視家暴，並解決受害者認為沒有管道、求助無門的重大屏障。

NCC：參考歐盟等法令，年底前提出方案

今天也出席記者會的國家傳播通訊委員會（NCC）專委閻立泰回應，NCC有參考歐盟及國外的法律規範，對《數位通訊傳播法》草案進行調整，希望平台除了建立問責機制，遇到特殊狀況也可以快速下架處理，今天的修法方向也在思考的方向之中，他會提報給NCC委員參考，NCC會盡快、加速處理。

閻立泰表示，有關法治條文的修正，NCC主委陳耀祥先前已有回應，年底之前會有初步方案供外界做討論，這是目前的進度。

對於不雅影片在境外儲存與傳遞，是否能夠進行封阻、下架或進一步到遮斷IP、移除網站等，閻立泰指出，這對於個人權利侵害影響程度較大，但也要衡平可能帶來的傷害，還是要審慎思考，參考目前各國的處理模式，還是以司法為最後手段，行政機關能介入到什麼程度，NCC也在思考當中，協同相關法務單位進行討論。

國家通訊傳播委員會（NCC）簡任視察李佳玲日前曾表示，目前受害民眾可以做到的，是向iWiN申訴Deepfake影片，或者報警處理。未來法務部針對《刑法》、衛福部針對《性侵害防治法修法》進行修法後，NCC也會針對《數位通訊傳播法》（數通法）做修正，中央主管機關能用《數通法》去對網路平台做處理，要求業者即時下架。

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核稿編輯：翁世航