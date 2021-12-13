免費到府教外籍看護工照護技巧，新北年逾500家庭受惠

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新北市有8萬9719名移工，其中家庭看護工約占4成達3萬4千多名，為提升看護工照護技巧，新北市政府勞工局106年首創「到宅指導外勞照護技巧服務」，結合長照中心資源，只要是新北市轄內有合法聘僱外籍看護工的家庭，透過1966長照免費專線即可申請服務，享有免費專業的照服員到府指導。