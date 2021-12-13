2021/12/13,
勞工

免費到府教外籍看護工照護技巧，新北年逾500家庭受惠

免費到府教外籍看護工照護技巧，新北年逾500家庭受惠
Photo Credit : 新北市政府勞工局

我們想讓你知道的是

新北市有8萬9719名移工，其中家庭看護工約占4成達3萬4千多名，為提升看護工照護技巧，新北市政府勞工局106年首創「到宅指導外勞照護技巧服務」，結合長照中心資源，只要是新北市轄內有合法聘僱外籍看護工的家庭，透過1966長照免費專線即可申請服務，享有免費專業的照服員到府指導。

張爺爺因為失智退化，四肢逐漸萎縮臥床，需要經常協助翻身換姿勢，家中印尼籍看護工阿蒂也因為沒有正確施力而導致腰傷。經過家人向勞工局申請到宅指導，透過專業的照顧服務員及通譯人員陪同到家中一對一教學，阿蒂很快學會了翻身、移位、擦澡等技巧，張爺爺也在阿蒂細心照顧下幾乎不曾發生壓瘡，除了減輕了阿蒂的照顧壓力，也避免雙方的照顧傷害，讓張爺爺家人對服務的成效表示肯定。
新北市有8萬9719名移工，其中家庭看護工約占4成達3萬4千多名，為提升看護工照護技巧，新北市政府勞工局106年首創「到宅指導外勞照護技巧服務」，結合長照中心資源，只要是新北市轄內有合法聘僱外籍看護工的家庭，透過1966長照免費專線即可申請服務，享有免費專業的照服員到府指導，示範各項包括沐浴、床上擦澡、更衣、口腔照顧、翻身拍背、移位、基本關節活動等實用技巧，每年提供服務超過500個家庭，也減少因施力不當而可能造成的照顧傷害。
勞工局委託6家機構，分別是恆安老人長期照顧中心、天下為公社會福利慈善事業基金會、廣恩老人養護中心、伊甸基金會、臺大醫院金山分院、常春藤居家護理所，透過滿意度調查表回饋，對於指導員、通譯及整體學習滿意度達96%，每次服務都能使外籍看護照顧技巧更進步。
勞工局長陳瑞嘉表示，市民朋友可透過1966專線申請到宅指導服務，提升照護的品質，通譯人員隨同指導員進到家中也能減少教導上語言的隔閡，降低新聘看護工跟長輩的磨合期。由於廣受市民好評，111年將持續辦理到宅指導服務，相關資訊及期程可上網「新北勞動雲」首頁-服務資訊-外國人工作者-雇主服務，或FACEBOOK搜尋「新北勞動雲」追蹤相關活動訊息。

(新北市政府勞工局廣告)


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