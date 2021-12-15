愛子內親王正式成年，日本皇室迫在眉睫的「人數凋零」問題將有解？

成年的愛子內親王

日本皇室雅子皇后在9日迎來58歲生日。對於長年支持皇室的日本大眾，她也宮内廳發表文件感謝，並提及「至今為止大家的關懷與祝福，我打從心底相當感謝。」現今她的身體仍在療養中，對於身體狀況，她也稱「朝向快速復原持續努力。」

當中，雅子皇后也對新型冠狀病毒、三一一大地震十週年、先前的静岡縣熱海市土石流災害等表示慰問。然而最受到關注的，還是她的長女愛子內親王，也在12日1日滿20歲，正式成年，雅子皇后直言「感觸很深」。

雅子皇后在文書中回顧：「20年間雖然看似很長，也是一下子就過去的感覺」、「那個好小的愛子已經成年了，我自己也是無法相信。」雅子期許晉身成年皇族身分的愛子內親王，今後也能累積經驗，履行皇室成員義務。

而同時，甫剛於1日成年的愛子內親王，因為忙於課業緣故，也以公開文書代替記者會，當中她也提及「身為成年皇族的一員，我會一步一步真摯地在公務上，盡我所能地幫助兩陛下」，間接呼應父母對她的期許，從此要替皇室公務分憂解勞。因為疫情下考量民生困苦，愛子內親王成年禮也借用當年姑姑黑田清子的皇冠，顯現簡樸一面。

有識人士衷心建言

而就在6日時，日本政府也在首相官邸內，召開討論「安定皇位繼承方案」第12次民間有識人士會議。

會議主軸是為了確保未來皇族人數而討論，會議中並達成共識，包含未來女性皇族在結婚後仍可留在皇室，以及有皇族養子血緣等的舊宮家男系男性，將可透過新制度下回復皇籍，這兩案將列優先考量。

然而，這兩案是誰先誰後？或是要一起實施？這次也沒有直接說清楚，事實上在2016年，當時的明仁天皇（現上皇）表示有意生前退位後，皇族人數確保就成為政府課題，後來因為疫情等因素影響，所謂民間有識人士會議直到2021年3月才召開，並在7月時初步整理出相關論點。

其中很大的論點在於，是否該接受「女性・女系天皇」存在？如果未來日本皇室可如同英國女王那樣直接繼位，那只要透過修法即可。然而以現在繼承順位的「男性優先」來看，如果優先沿用舊例，勢必讓舊宮家男性回復皇籍是比較客觀可行的方式。一旦未來皇嗣文仁親王之子悠仁親王即位後，該案可能就會搬上檯面。

為何現今「女性天皇」仍不能直接談論，很大部分也是日本的傳統保守派系仍多，包括岸田文雄先前在選自民黨總裁時，也重申「反對女性・女系天皇」，加上容許女性天皇也意味即位順序會重新洗牌，因此日本國內目前仍不是適合真正討論此方式的時機。宮內廳對此也僅回應「等待政府進一步檢討」。

前左至右：雅子皇后、德仁天皇、愛子內親王｜Photo Credit: AP / 達志影像

高齡化下公務困難

皇室現在面臨的最大問題，即是「公務困難」，這個問題在10月小室真子出嫁遠赴美國後便浮上檯面。過往小室真子與妹妹佳子內親王，是幫忙分擔皇室公務的要角，雖然在愛子內親王成年後，未來可以履行公務，但還是擋不下目前皇室偏高齡化的隱憂。

攤開皇室系譜，目前日本皇室17位成員中，引退的上皇夫妻已經從公職上退下，其他超過60歲的皇族也有6人，上皇的弟弟常陸宮正仁親王已86歲，已故昭和天皇弟弟三笠宮崇仁親王妃百合子妃更是高齡98歲，就現實面來說都無法參與任何公務。

目前皇室中低於40歲的6人中，女性就佔了5人，僅有悠仁親王為男性，根據《朝日新聞》引述相關人士表示，也有幾位皇族表示在不久後也有想要成婚念頭。根據現行皇室法案，女性皇族只要結婚後，就會失去皇族身分。該報也引述宮內廳相關幹部指稱：「當事者的皇族確實也對相關問題表示憂心，希望能儘快討論。」

這些方案中，相對比較容易的是「女性皇族結婚後仍有皇族身分」這選項，不過宮內廳相關幹部也說「她們想不想留，還是要尊重每個皇族意思，希望至少給她們考慮機會。」如同小室真子出嫁後隨即遠赴美國，被認為是想尋找自由，將來其他女性皇族出嫁，未必會想帶著皇族身分在外，活動也相對不便。

力求國民認可方案

當年德仁天皇即位，改元「令和」之時，NHK就在2019年9月做出的民調顯示，54％的民眾認為現任皇室即位制度有要改變的必要，僅有31％任為不需要。當中「是否贊成女性天皇」更獲得74％的高支持度，僅有12％反對，30歲以下的受訪者更高達90％支持女性天皇制度，就連女系天皇（女天皇子女）也有71％的支持度。

由此可看出，在現今趨勢潮流下，未來幾十年女性・女系天皇勢必會成為新的討論話題。日本龍谷大學副教授瀨畑源在接受《朝日新聞》採訪時也稱，其實現在的兩個方案跟2005年小泉純一郎內閣時期的討論結果幾乎無異，但特別的是小室真子這次的婚姻，也因男方的問題引發正反兩極意見，保留女性皇族還需時間討論。

特別是瀨畑源也提及，日本女皇族在結婚還是生產時，受到全國注目的精神負擔是超乎想像的，過往皇后雅子的精神狀況，乃至真子內親王在出嫁前的創傷後壓力症候群等，都是類似情況。過去民主黨的野田佳彥政權時，也曾經討論要創設女性宮家，不過幾年下仍是紙上談兵階段。

作為「國民統合的精神象徵」，日本天皇在憲法中擁有相當強的象徵地位，不過從過去的萬世一系，到近代的國家權威，直到戰後走下神壇，皇室依舊在日本的政治與社會中扮演安定的力量。但如果未來皇室存續的方案沒有進一步明朗，很有可能會陷入二元討論，如何從保守氛圍中走出新世代的皇室繼承路線，將是未來幾年政府的核心議題。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航