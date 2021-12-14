德國「紅綠燈聯盟」走馬上任，媒體期待忽略少數極端人士吵鬧、做事不拖拉

今（2021）年德國新選出的國會各黨各有增減，民眾過去歷經穩定大聯盟執政之後，政權穩當卻讓德國缺少生機，在許多創新科技產業與減少氣候暖化的議題上，因長久不被重視而失去了引領世界的能力。

牛肉在哪裡？

此次德國社民黨代表的紅、綠黨的綠，以及自民黨代表的黃，形成簡稱為「紅綠燈」的執政聯盟，他們所簽下的合作契約，是未來德國執政的大方向。

正也因為是左派主政之故，德國政策大翻轉更是儼然可見。以現實而言，此三黨各自立場相差甚遠，但在全民皆盼有新政府的渴望下，各自政黨在協商談判時，就不再完全為了維護政黨利益而堅持各自立場，歷經兩個多月的妥協與協商，終於各黨在各界期望下各自退讓一些，展現了勇於承擔合組新政府的大格局，而獲得了前有未有的共識。

未來新政府最重要的政策為：一、提升時薪，從9.6歐元的時薪提升到12歐元。二、維持既有的政府預算負債不超支制度。三、燃煤發電廠提前除役。四、大麻合法化。另外也預定修憲讓選舉人年齡年輕化，從18歲降到16歲及讓不斷增長席次的國會減少瘦身。

因為主要是左派政黨執政，故各項社會福利也更多，放寬領取社會救濟補助的資格條件，讓擁有一定資產的人也能有條件地領取必要的生活補助。而大麻將朝成人享樂使用的方向修法，預定可在領有執照的商家合法販售使用，以減少非法吸食、販賣而造成的無法管控的地下交易，而影響健康。這項修法將於4年後重作評估，用以了解它對於社會的影響。而對於菸草酒品及大麻的促銷，管制將趨於嚴格。

燃煤提前除役的政策，在理想狀況下將於2030年達標。以現今的法律，是希望在2038年把燃煤除役。為了達到提前除役的目標，德國將在可見的未來大量擴建太陽能與風力的發電，希冀在2030年德國可以使用80％再生能源，取代原本規劃的65％的再生能源。

為減少天然氣發電以減少氣候暖化的現象，新政府決定未來將多用氫氣發電（或稱水原料發電）來取代天然氣發電。未來將修法強制工業用建築屋頂必須建置太陽能板，並增加國土2％的面積來做風電場。為了控制氣候溫度提升，未來會在各政府機構在制定政策時，必須有減少氣候暖化的考量。

在住房方面，新政府計畫多蓋40萬間的住宅，其中必須有10萬住宅是作為公益所用的社會住宅。對於年年高升的租金做嚴格的限制，限定在逐年高漲的黃金區段在三年內最多漲幅僅可允許11%，而不是舊政府時期的15%。

為了防止氣候暖化，新政府更制定為配合歐盟的政策，在2030年要有1500萬台電動車。難民的申請庇護手續必須有效率與簡化作業，並放寬移民政策，考慮讓在德國住滿三年、沒有前科紀錄的27歲以下年輕公民可以居留。

新總理特質及各黨閣員出場

這次新政府的總理蕭茲（Olaf Scholz），是協調高手也是政治經歷完整的社民黨資深黨員，曾任漢堡市市長與舊政府的財政部長等職，他保守的個性，在早先並不被看好。

他個人也說他當總理是要做事，而非作秀表演，因此善用他內斂個性，也就成了同為社民黨前總理施洛德（Gerhard Schröder）所言的溝通順暢的協調高手。這次的新政府在各黨角力下，用了七位社民黨、五位綠黨與四位自民黨的成員當閣員，各司其職。

從分配的職位來看，新政府是以自民黨的閣員當財政部長來看守荷包，讓綠黨的經濟部長來花錢振興經濟，與提升綠色產業來減輕地球暖化速度。

這次在疫情成形的內閣政務官中，擔任重任的衛生部長是社民黨的勞特巴赫（Karl Lauterbach），他是醫師出身，近年來一直都擔任國會立委，在過去的一年中更是政府對抗疫情團隊中的專家，現升任衛生部長，大家對他期待更為殷切，也預期德國的疫苗注射義務順利修法。綠黨和自民黨較舊政府更為強硬的反中發言，預期將會加強反中的力道。

希望不要再擴大無理少數者聲量

過去舊政府過半選民支持的執政團隊，因為放任得票僅有13％的極右派政黨的叫囂，阻礙舊政府許多前進的機會與承擔責任的作為，媒體期望新政府可以多照顧多數選民的需求，忽略少數極端人士的吵鬧，該做就做，不要拖拖拉拉。

新政府的團隊，已於12月8日就職，他們將如何帶領德國，各界都拭目以待。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：潘柏翰