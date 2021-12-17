萊豬公投不是食安問題，而是國際貿易誠信問題

文：阿肯

最近公投議題中，讓我最有感的其實是「萊豬公投議題」。其實這題不是食安議題，而是做生意的誠信問題。為什麼這麼說呢？我來說個故事。

一個客戶因為片面毀約而被列入黑名單的故事

2020年相信對大家來說是個不太好過的一年，對我來說也是，其中最慘的是有個客戶突然之間中斷長期合作的合約了。但在整個過程中非常不愉快，甚至讓我把這個客戶列入少數的「不歡迎合作對象」。

狀況是這樣的。

這個客戶之前一直有跟我所成立的設計工作室KEN studio簽署長期網站維護合約。疫情之前，我們也合作得非常愉快。但在疫情之後，因為生意不如以往，阿肯體諒對方創業維艱，在經過溝通之後，我們決定將原本每月一次付款，改成每兩個月付款，但是費用不變。也就是說，我降了半價繼續為他們服務。

但是，在去年12月，我將發票寄過去給對方請款後，對方突然來信告知，要終止合作關係，並且向我提出要交接的需求。

這讓我非常傻眼。

畢竟，一直以來的長期合作關係，已經建立了信任感，但對方卻硬生生的將這種合作的信任關係以非常粗暴的方式中斷，且沒有給予任何可讓人信服的理由。這讓我非常不高興。

因為我們的合約中，並沒有針對這種「突然中斷合約」的狀況提到任何處理方式，也沒有任何罰則，所以，也許這就是對方可以非常「任性」的處理這段合作關係的原因吧。

在之後我將一些交接資料，扣除一些關鍵的網站營運Knowhow寄信給對方後，我就決定將這個客戶列為我的「黑名單」。之後他們所寄給我的所有詢問信件，我都一律不讀不回。誰叫你臨時毀約呢？

萊豬公投，不是食安議題，是國際貿易誠信問題

相信跟阿肯年紀相同的，應該都對「301條款」有印象，也因為這個條款，讓台灣曾經有很長一段時間，受到美國的經濟制裁。

其實做生意是這樣，你答應的東西，如果要終止，就是兩邊坐下來好好談，看怎麼收尾。但是，透過公投啟動的議題，如果通過了，就必須在極短的時間中執行，而且至少兩年無法改變。

更何況，這次與美豬的台美經貿合約中，是要求開放萊豬作為「購買選項」，請注意，是「選項」，而不是強迫你台灣一定要進口，一定要買夠量。

在萊豬開放的一年中，我們能夠透過許多資訊得知，目前根本沒有任何台灣的進口肉品廠商，進口含有萊克多巴胺的豬肉。再者，美國進口台灣的萊豬還必須依照Codex制定的更高標準檢驗進口，其實對於進口肉品廠商來說是非常麻煩的一件事，如果沒有利益，根本不會拿石頭砸自己的腳。

所以，這個議題說回來，是做生意的誠信問題。

Photo Credit: Reuters/達志影像

當萊豬公投通過，國際怎麼看台灣的貿易誠信？

當然我相信會有人說「不管啦，我們就是不想讓美國進口萊豬，就算怎樣政府都要去解決問題啊」。但是事情真的是這樣嗎？

人家美國看得可不是你「政府說什麼」，而是看你「中華民國人民」如何進行表示呢。你們中華民國人民不想跟美國做生意？想要片面毀約？可以啊，那以後你們有什麼需求，我們美國也可以相應不理嚕。接下來的狀況就可以想像了。而且影響的可不是只有美國，而是跟全世界有關的國際貿易。

我能夠理解民眾對於「食安」議題的關注，畢竟民以食為天，大家都希望能夠吃得健康，過安心的生活。但是，如果今天因為片面的認知做出的決定，中斷了國際貿易交流，到底是誰會吃虧？

認真說，如果有投資股票的朋友，應該會對這個狀況最有感吧。

有關萊豬公投，我的結論是投下不同意票

講了落落長，來下個結論。我個人會在萊豬公投投下不同意票。畢竟我還想賺外國客戶的錢。

但如果這個公投過關了，我誠心希望美國能夠有個辨識制度，辨識哪些人投過不同意票，然後把投過同意票的中華民國人排除在未來跟美國企業做生意的範圍就好，別處罰到像我們這些投反對票的人。

大概就是這樣，感謝大家看完落落長的故事。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航