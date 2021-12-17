《用最舒適的樣子，與你相遇》：世上最美好的事無非就是，他剛好也喜歡你

文：楊楊

我的每一句再見，都是最含蓄的吿白

她的手機解鎖密碼，是她的生日。

有一天，部門同事們出來聚餐，她在無意間拿錯了鄰座一個男同事的手機⸺兩人的手機恰好是同一個牌子、顏色和型號。可是當她下意識輸入了自己的密碼，居然成功解鎖了！而她也馬上就驚訝地發現了，手裡拿著的原來並不是自己的手機……

她滿臉疑問地轉過頭，看向他，欲言又止，而他的臉紅已經快紅到了耳朵。

他的目光沒有迎上她的，依舊停在自己手裡的筷子上，卻更像是在自言自語般溫柔地說：「密、密碼……其實，已經很久了……」平時一向口齒伶俐、愛講冷笑話的他，這時候竟然緊張到不知所措，語無倫次到有一點結結巴巴。

女孩安靜地笑了，他並不知道，她先前曾經悄悄吿訴自己最要好的閨密，說自己好像喜歡上了公司裡的一個男孩，他講的冷笑話真的很好笑。最近，那男孩新換了手機，和她的是一樣的型號……

世上最美好的事無非就是，耳機音量剛好能蓋過外界雜訊，鬧鐘響起時你剛好自然醒，下雨天你剛好帶了傘，肚子餓了剛好可以下班吃飯，睏了剛好身邊有張舒適的床，你猶豫著要不要傳訊息給他的那個人剛好打了電話給你，你喜歡上他的時候就發現，他剛好也喜歡你。

願你喜歡的人也最愛你，他當真欣賞你的熱忱，懂得你的認真，保護你的單純，看穿你的悲傷，包容你的一切。

有一天，他會當著所有人的面，自然大方地牽著你的手，你的朋友們無一不知道他的樣子，他的朋友們也都是一樣。他的床頭會有你隨手翻看的書，洗手台上他的漱口水旁邊放著你的粉底液，衣櫥裡整齊的西裝白襯衫中間夾著你的連身裙，車的副駕駛座位是你的專屬位置，連夜晚獨自窩在客廳的沙發上等他回來都成了最幸福的事。

最後，你們結婚了。

我曾經認識一個女生，她暗戀著和自己同一個學院的學長，然後就悄悄用「正」字記錄著與學長見面的次數，一直記錄到他畢業離校。

為此，她加入他所在的社團，她報名參加他主持的藝文活動，她也會去他比較常去的圖書館自習室。到那位學長畢業的時候，兩年了，她的「正」字都寫到四十幾個了，但卻始終沒有去表白，始終就是那樣不顯山、不露水地默默喜歡著。

也不是沒人問過女孩是否覺得遺憾，女孩沒有回答，就只是微微笑了笑。那笑容，乾淨又好看，好看得出奇。

我忽然想起當學長畢業以後，她在SNS上轉發過的一句話，她說：「我喜歡你」這句話，可以祕密一個人的一整個青春。但是，即使再怎麼遺憾，你心裡仍然該知道，這世上的所有巧合，不過都是另外一個人的用心而已，只是，不想懂的人永遠都不會懂。

嗯，的確。

可是這世界上也有另外一些人，明明知道表白成功的機率很低，失敗了就連朋友都做不成了，但他還是表白了，在他看來，喜歡誰這件事，千萬別拖，最好是你不藏著，我也不瞞著，又不是在演電視劇，把劇情拖得那麼長幹嘛啊，要虐出收視率嗎？

世上的很多事就是輸在一個「如果」上，其實，如果你肯再勇敢一點，或許你就真的會過著另外一種人生，又或者，那個人就真的跟你一路走下去了呢。

他大她一歲，小時候，兩家住得很近。

六歲的時候，他幫她揍了隔壁班欺負她的小男孩，咧著還帶著傷的嘴角說：「笨蛋，妳不要哭了，哥哥幫妳教訓他了。」他常常對別人自稱是她哥哥，而她卻怎麼也不肯叫他一次。

十二歲，他說，他不喜歡她的短頭髮，說太像個小男生。她撇撇嘴，一臉不屑，卻還是悄悄地蓄起了長髮。

十七歲，她拿著收到的情書，故意問他，覺得那個男孩子怎麼樣，還說那個男生塞給了她一只情侶戒指。他隨手拿了桌子上的易開罐，拔下拉環，霸道地往她手心一塞，一臉彆扭地吿訴她，這個都比他那個什麼情侶戒指好看多了，什麼爛品味，還想追女孩。

她其實心中暗暗竊喜，當天就把戒指還了回去。

二十二歲，她大學畢業，擧家搬去了和他不同的城市。

二十六歲，她接到了他的電話⸺他要結婚了。

婚禮上，她見到了他的新娘。他向新娘介紹說，「這是我從小看著她長大的妹妹，多漂亮，我說得沒錯吧。」新娘說，好羨慕他們那麼多年的好交情。

她只是笑笑，對他說：「好好對待人家，哥。」這是她第一次叫他哥。

婚禮快結束的時候，她悄悄地離場，請別人把一份禮物帶給他。

他站在新娘身邊，看著手心裡的那枚易開罐拉環，忽然紅了眼眶。

有段話說得太對：「荷爾蒙決定一見鍾情，多巴胺決定天長地久，腎上腺決定出不出手，自尊心決定誰先開口，最後，壽命和現實決定誰先離開，誰先走。」

有一種人，小時候把心裡話寫進日記，長大後把心裡話藏在草稿箱裡，從不肯輕易表露，所有的心事都說給自己一個人聽。於是，直到最後，那個終究還是沒能在一起的人，會變成一首歌，成了另一種天長地久。

世上有很多事，在別人眼中是大大的遺憾，就比如這種偷偷的喜歡。

但是話說回來，事後回想起來，這倒也未嘗不是過來人的慶幸。慶幸自己的生命中能有這樣一個可以一直偷偷喜歡的人，可以溫暖生命，可以以另外一種方式，保全一段美好的記憶。倘若真的勉強在一起，說不定世上就多了一對最熟悉的陌生人。

畢業以後進入社會的第一份工作，她做了五年。

她和他同公司、同部門，他是部門經理，她的上級主管。從剛進入公司的第一天算起到現在，她偷偷喜歡了他整整五年，而他和自己的女朋友在一起也已經五年了，感情一直不錯。最近，她聽見他說，他年底結婚。

她已打好報吿，到月底，正好做完了手裡的案子，她就將離職。

從二十二歲到二十七歲，走過了生命裡最美好的五年，這段只有她一個人懂的故事，也是時候該畫上一個句號了。

這世上，有人為愛奮不顧身，有人將其藏匿一生。

你是天晴、是夜雨、是黎明、是夕陽，唯獨不是懷抱；你是天、是霧、是鳥、是酒館，唯獨不是歸宿。

你的手，是我不能觸及的傾城溫暖；我的心，是你不曾知曉的兵荒馬亂。

有時候，我們所遇到的愛和喜歡就是這樣，胸口有雷霆萬鈞，唇齒之間卻還是雲淡風輕。

愛上一個人會覺得，他是夜空中獨一無二的那個月亮。可是，月亮總會有圓有缺，不會天天、永遠都掛在那裡啊，有一天它會消失，你會找不到它，你要怎麼辦？

有的人說，我們活在世上，什麼時候會在哪裡遇到誰，都是注定的。有的人，和你並肩做伴幾條街，走過一程之後就得轉彎，漸行漸遠。而有的人，卻注定能和你十指緊扣，漫步到最後。

誰都想自己的愛情花好月圓人長久，可其實，指路的往往都是星星，而非月亮。所以，喜歡你的人抬起頭，自然能在天空中找到你，他會和你揮揮手，讓你知道他在哪個方向。

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書籍介紹

本文摘錄自《用最舒適的樣子，與你相遇》，時報文化出版

作者：楊楊

在那個對的人還沒來之前，

我能做的，就是好好替他愛自己。

如今就是最好的時候，你該要傾心善待，

何必非要等到另外一個誰出現再開始？

16個鑲嵌在生命中的關鍵字，慢慢變成與你最合適的形狀

時光一路向前，路上沒有紅燈，你會越走越快，也越走越穩。

當你回頭看看就會知道，往事舊人，自有他們的好，但還沒好到要時刻念念不忘的地步。

人生當中大部分耿耿於懷的執著，即便美好，卻並非必要。

畢竟，你錯過的人和事，別人才有機會遇見，別人錯過了，你才有機會擁有。

相遇不必太早，我們總會用最合適的樣子遇到。

Photo Credit: 時報文化

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：潘柏翰