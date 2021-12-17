《用最舒適的樣子，與你相遇》：原來，分手也是需要練習的

文：楊楊

你的每一個讚，我都當成了喜歡

曾經認識一個女生，學業優秀，個性很好強，屬於校花等級的女生。去國外當交換學生期間，她居然能在外國人當中脫穎而出，入選了辯論隊，代表學校參加比賽，伶牙俐齒，說起觀點來讓美國人都啞口無言。

她生活中唯一的軟肋，是她的前男朋友。面對辯論隊、面對面試官都絲毫不會緊張的她，卻在必須每天見男朋友前要回去換好衣服，仔細照過好幾遍鏡子後，才能放心出門。

她平時如果忙得忘了帶手機會有無數個未接來電，可是只要和男朋友出去，除了少數極重要的，其餘一概不回。上學期間所有公司的面試她都會去，即使是不喜歡的企業，當時的她總覺得，萬一今後這個方面男朋友有興趣呢，多了解一點也好，到時候也許就能幫上忙。

其實在旁人看來，她的男朋友對她並不算太好，有時候還會不接她電話。於是她就盡量讓自己忙起來，忙到沒有太多精力責怪他。

即便找很多事情做，可她還是會只要男朋友一個電話，就推掉所有事情回家換好衣服然後飛奔過去。她覺得他很好，儘管沒有體貼入微，但卻夠讓她安心，他就是這個世界最美好的存在。

可是有緣無分，她和男友後來還是分了手。

後來，有一次他忽然有事找她，他並不知道，她前一天剛好生了病，接電話的時候還在醫院裡吊點滴。可是她還是拔了針去找他。

見了面，他問她最近怎麼樣，她笑著說：「嗯，還不錯，你看，我最近都胖了一點。」

她當然不會說，應酬太容易胖，可是又不得不去，於是為了保持身材，她基本上每晚都是餓著睡著。

她當然不會說，是因為她覺得他屬於她生命中最美好的歲月，每次見到他，就會忘了這個世界上的一切人情世故，一切瑣碎負累，還有那些過分承諾過的謊言。

但其實，正是那些沒有得到的，恰恰是一種最好的安排。

假如他們沒有分手，那個女孩真的嫁給了她這麼愛，但沒那麼愛她的男朋友，每天工作和打拚再加上男朋友的不甚體貼，終究會讓她失去對生活最後的那麼一點點信心吧。她會忘了，曾經在情人節的時候他送給她的那束特好看的花，還有那句：「I wish I have done everything on earth with you.」

她最終會發現，在人事已非的景色裡，就連她曾經那麼一心喜歡的都沒有了。

世界上還真的有巧到讓人差點驚掉下巴的事，就只是出門去超市買幾罐優酪乳，結完了帳往回走，竟然遇見了前男友。

他提了一大袋的零食，他以前很討厭吃甜的，但是我卻看見裡面有好幾種糖，他尷尬地笑了笑，說是他的女朋友就住這附近，她喜歡吃。

隨便聊了幾句之後我就準備走，因為實在是覺得尷尬到不行。他突然從袋子裡拿了兩包山楂片遞給我，說雖然這是甜的，但是開胃，妳不要老是動不動就不吃飯。

我問他，你怎麼知道我胃口不好？

他對我翻了個白眼，說妳每次胃口不好不想吃飯的時候就只愛喝優酪乳。

我看著他的背影，竟然不知道說什麼好。

當初，我們戀愛兩年，然後他工作調動去了外地，半年多以後和平分手。沒有狗血偶像劇情裡的第三者，沒有各種離譜的誤會，就只是遠了，疲憊了，疏離了。可後來，就在分開以後不久，他卻被重新調回來，然而一切也都再也回不去了。

當愛情終究各走各路，我們總會遇見新的人，喜歡的類型也早就和當初不一樣了。可有時候回過頭，再看看這些年裡走過的路，或好或壞，是甜是苦，總有那樣一個最熟悉的陌生人是如此無法替代。

所以，就像某部愛情電影裡所說：「不久後，我交了女朋友，她也交了男朋友。但我們之間的故事卻沒有因此結束。八年的喜歡，讓我們之間擁有了更深刻的聯繫。比情人飽滿，比朋友紮實。那是，羈絆。」

在把水遞給妳之前，他一定會輕輕替你擰開瓶蓋。

出去吃飯點餐，他知道妳愛吃和不愛吃的菜。

下雨了，你們同撐一把傘，傘的另一邊一定是朝著妳傾斜的。

妳買給他的東西他都很喜歡。

他對別的女生有風度，又有距離，從不會拿妳和別的女生去比較。

他走到哪裡都願意拉著妳的手，妳靠在他肩膀時很安心。

在他所計畫的未來裡，妳是最重要的一部分。

他曾輕吻妳的額頭，和妳說你們的未來該會有多美多美，說你們會有一兒一女，會一起攜手同行走下去，一直到老。

可是，你們分手了。

原本以為分手可以很簡單，不過就是分開行走，不會再互相呼喚暱稱，不再擁抱，不會親吻。只是真的到了那時那刻才明白：原來，愛情不是離開了就能不愛的；原來，分手也是需要練習的；原來放開一個人的手並不困難，難的是真正放走對他的期待，放走那個曾經在心裡建設得十分美好的和他一起的未來。

其實，既然忘不掉，不如就放在心裡好了。

年輕時為誰難過了、痛苦了，好像才能證明自己青春過。可時間終會將這段感情磨平，或許，你今後再也不會喜歡像他這樣的人了，但會記得自己曾經喜歡他的感覺。

最後，你明白了，還好他出現了，這讓你明白世上根本並沒有「非誰不可」這件事，真的沒有哪一個人，非得要另外一個人才能過好這一生。

曾經覺得是對的人，未必就是真正對的人；曾經能說出一萬個對的理由，現在可能找到一萬零一個錯的理由。原因很簡單——曾經相愛，現在不愛了。

因為愛上了，才覺得自己遇到了對的人，而你之所以會懷疑對方是不是對的人，其實就是在懷疑能不能愛到最後。

在愛情裡，根本就沒有什麼普世真理和方法，而愛情的奇妙也恰恰就在於此。

而我更傾向於安東尼・聖修伯里的短篇小說《小王子》裡面的價値觀。

從前，小王子很愛他的玫瑰花，他每天幫她澆水，幫她曬太陽，跟她說好多好多的話。到了地球，他發現了玫瑰花到處都有，於是就有點迷茫。後來他明白了，原來的那株玫瑰花之所以對他來說與眾不同，就在於他認真地去為那朵花付出了，他們共同分享、分擔了一些東西和屬性，這朵花對於他就有了意義。

天下之大，你遇見的男男女女那麼多，你憑什麼會對某個人耿耿於懷，念念不忘？大概就是因為你們共同經歷過一段時間，你們相互付出過吧。

在你的生命裡，有沒有一朵花兒曾經這樣澈底地為你開放過？有沒有過那麼一朵驕傲的、任性的、自私的、討厭的花兒，可她卻只願意盛開給你看。

當花兒枯萎了，還是會有別的花兒出現，只是，那再也不是當初的那朵了。

一期一會，大致就是如此吧。

根本不存在什麼對的人，也沒有什麼是我們應該會遇到的對的人，只要無他想、努力真心地付出過和體驗過，這段時間就有了意義，你所經歷的時間就是對的時間，此刻的人就是對的人。

我們能把握的，就只是此時此刻我們所遇到的人，我們努力真心地去愛，靜靜地看著她（他）的眼睛，找回自己全部的溫柔。

時光留不住昨天，緣分也無法停止在初見。在那些如花的詩句裡，任那再美麗的思念，早已與愛無關。

我們大概都聽過一些關於戀愛的理論，戀愛是要談的，有過青春懵懂的衝動有過全心全意付出，最後找到能把你寵到天上的那個人。在這個過程中，我們一路挑挑揀揀，根據自己列出的條件去做一些選擇，然後選出了最合適的那個人來試試。試過了一兩個人之後，覺得不能再這樣繼續下去了，找個人結婚吧，反正戀愛也已經談過了。

這是所謂的過來人吿訴我們的，但是現實呢？萬一找不到呢？找到了以後，萬一當初的好男人後來變成渣男，那怎麼辦？

我們常常會賦予婚姻太多的意義和期待，不是說這樣美好的期待和這種審愼的態度不對，誰不希望執子之手，與子偕老？只不過，婚姻不是慈善機構，更不是收納可憐病弱的小狗小貓的流浪動物收容站。

一段愛情甚至於一紙婚書，真的就能保障我們的全部人生嗎？愛錯人，甚至嫁錯了人，你的整個人生就等於被徹底毀了嗎？未必。反而，那些覺得嫁了人一切就萬事大吉了的女孩們，她們的人生才更沒有保障，才更容易被毀掉。

女孩，你那麼努力，不是為了嫁給世俗傳說的如意郎君，如果有人愛你，就讓他愛，想做什麼就做什麼，畢竟你的人生充滿了未知的可能。

或許很多次你會站在人生的十字路口，面臨著不同的抉擇。沒有經驗，沒有嚮導，沒有提示，沒有路標，一切都要憑藉自己的智慧和勇氣，人生的舞臺沒有彩排，也沒有重演。但這又何妨？畢竟，時間帶給我們最好的事情，就是將那些珍愛你的人保留下來，把那些不値得的人刪掉。

沒有愛對愛錯、嫁對嫁錯，畢竟除了你以外，沒有任何人能夠對你自己的人生負責。

願你足夠強大，也都能始終具備著讓自己幸福的能力。

相關書摘 ▶《用最舒適的樣子，與你相遇》：世上最美好的事無非就是，他剛好也喜歡你

書籍介紹

本文摘錄自《用最舒適的樣子，與你相遇》，時報文化出版

作者：楊楊

在那個對的人還沒來之前，

我能做的，就是好好替他愛自己。

如今就是最好的時候，你該要傾心善待，

何必非要等到另外一個誰出現再開始？

16個鑲嵌在生命中的關鍵字，慢慢變成與你最合適的形狀

時光一路向前，路上沒有紅燈，你會越走越快，也越走越穩。

當你回頭看看就會知道，往事舊人，自有他們的好，但還沒好到要時刻念念不忘的地步。

人生當中大部分耿耿於懷的執著，即便美好，卻並非必要。

畢竟，你錯過的人和事，別人才有機會遇見，別人錯過了，你才有機會擁有。

相遇不必太早，我們總會用最合適的樣子遇到。

Photo Credit: 時報文化

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：潘柏翰