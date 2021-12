《用最舒適的樣子，與你相遇》：原來，分手也是需要練習的

文:楊楊

你的每一個讚,我都當成了喜歡

曾經認識一個女生,學業優秀,個性很好強,屬於校花等級的女生。去國外當交換學生期間,她居然能在外國人當中脫穎而出,入選了辯論隊,代表學校參加比賽,伶牙俐齒,說起觀點來讓美國人都啞口無言。

她生活中唯一的軟肋,是她的前男朋友。面對辯論隊、面對面試官都絲毫不會緊張的她,卻在必須每天見男朋友前要回去換好衣服,仔細照過好幾遍鏡子後,才能放心出門。

她平時如果忙得忘了帶手機會有無數個未接來電,可是只要和男朋友出去,除了少數極重要的,其餘一概不回。上學期間所有公司的面試她都會去,即使是不喜歡的企業,當時的她總覺得,萬一今後這個方面男朋友有興趣呢,多了解一點也好,到時候也許就能幫上忙。

其實在旁人看來,她的男朋友對她並不算太好,有時候還會不接她電話。於是她就盡量讓自己忙起來,忙到沒有太多精力責怪他。

即便找很多事情做,可她還是會只要男朋友一個電話,就推掉所有事情回家換好衣服然後飛奔過去。她覺得他很好,儘管沒有體貼入微,但卻夠讓她安心,他就是這個世界最美好的存在。

可是有緣無分,她和男友後來還是分了手。

後來,有一次他忽然有事找她,他並不知道,她前一天剛好生了病,接電話的時候還在醫院裡吊點滴。可是她還是拔了針去找他。

見了面,他問她最近怎麼樣,她笑著說:「嗯,還不錯,你看,我最近都胖了一點。」

她當然不會說,應酬太容易胖,可是又不得不去,於是為了保持身材,她基本上每晚都是餓著睡著。

她當然不會說,是因為她覺得他屬於她生命中最美好的歲月,每次見到他,就會忘了這個世界上的一切人情世故,一切瑣碎負累,還有那些過分承諾過的謊言。

但其實,正是那些沒有得到的,恰恰是一種最好的安排。

假如他們沒有分手,那個女孩真的嫁給了她這麼愛,但沒那麼愛她的男朋友,每天工作和打拚再加上男朋友的不甚體貼,終究會讓她失去對生活最後的那麼一點點信心吧。她會忘了,曾經在情人節的時候他送給她的那束特好看的花,還有那句:「I wish I have done everything on earth with you.」

她最終會發現,在人事已非的景色裡,就連她曾經那麼一心喜歡的都沒有了。

世界上還真的有巧到讓人差點驚掉下巴的事,就只是出門去超市買幾罐優酪乳,結完了帳往回走,竟然遇見了前男友。

他提了一大袋的零食,他以前很討厭吃甜的,但是我卻看見裡面有好幾種糖,他尷尬地笑了笑,說是他的女朋友就住這附近,她喜歡吃。

隨便聊了幾句之後我就準備走,因為實在是覺得尷尬到不行。他突然從袋子裡拿了兩包山楂片遞給我,說雖然這是甜的,但是開胃,妳不要老是動不動就不吃飯。

我問他,你怎麼知道我胃口不好?

他對我翻了個白眼,說妳每次胃口不好不想吃飯的時候就只愛喝優酪乳。

我看著他的背影,竟然不知道說什麼好。

當初,我們戀愛兩年,然後他工作調動去了外地,半年多以後和平分手。沒有狗血偶像劇情裡的第三者,沒有各種離譜的誤會,就只是遠了,疲憊了,疏離了。可後來,就在分開以後不久,他卻被重新調回來,然而一切也都再也回不去了。

當愛情終究各走各路,我們總會遇見新的人,喜歡的類型也早就和當初不一樣了。可有時候回過頭,再看看這些年裡走過的路,或好或壞,是甜是苦,總有那樣一個最熟悉的陌生人是如此無法替代。

所以,就像某部愛情電影裡所說:「不久後,我交了女朋友,她也交了男朋友。但我們之間的故事卻沒有因此結束。八年的喜歡,讓我們之間擁有了更深刻的聯繫。比情人飽滿,比朋友紮實。那是,羈絆。」

在把水遞給妳之前,他一定會輕輕替你擰開瓶蓋。

出去吃飯點餐,他知道妳愛吃和不愛吃的菜。

下雨了,你們同撐一把傘,傘的另一邊一定是朝著妳傾斜的。

妳買給他的東西他都很喜歡。

他對別的女生有風度,又有距離,從不會拿妳和別的女生去比較。

他走到哪裡都願意拉著妳的手,妳靠在他肩膀時很安心。

在他所計畫的未來裡,妳是最重要的一部分。

他曾輕吻妳的額頭,和妳說你們的未來該會有多美多美,說你們會有一兒一女,會一起攜手同行走下去,一直到老。

可是,你們分手了。

原本以為分手可以很簡單,不過就是分開行走,不會再互相呼喚暱稱,不再擁抱,不會親吻。只是真的到了那時那刻才明白:原來,愛情不是離開了就能不愛的;原來,分手也是需要練習的;原來放開一個人的手並不困難,難的是真正放走對他的期待,放走那個曾經在心裡建設得十分美好的和他一起的未來。

其實,既然忘不掉,不如就放在心裡好了。

年輕時為誰難過了、痛苦了,好像才能證明自己青春過。可時間終會將這段感情磨平,或許,你今後再也不會喜歡像他這樣的人了,但會記得自己曾經喜歡他的感覺。

最後,你明白了,還好他出現了,這讓你明白世上根本並沒有「非誰不可」這件事,真的沒有哪一個人,非得要另外一個人才能過好這一生。

曾經覺得是對的人,未必就是真正對的人;曾經能說出一萬個對的理由,現在可能找到一萬零一個錯的理由。原因很簡單——曾經相愛,現在不愛了。

因為愛上了,才覺得自己遇到了對的人,而你之所以會懷疑對方是不是對的人,其實就是在懷疑能不能愛到最後。

在愛情裡,根本就沒有什麼普世真理和方法,而愛情的奇妙也恰恰就在於此。

而我更傾向於安東尼・聖修伯里的短篇小說《小王子》裡面的價値觀。

從前,小王子很愛他的玫瑰花,他每天幫她澆水,幫她曬太陽,跟她說好多好多的話。到了地球,他發現了玫瑰花到處都有,於是就有點迷茫。後來他明白了,原來的那株玫瑰花之所以對他來說與眾不同,就在於他認真地去為那朵花付出了,他們共同分享、分擔了一些東西和屬性,這朵花對於他就有了意義。

天下之大,你遇見的男男女女那麼多,你憑什麼會對某個人耿耿於懷,念念不忘?大概就是因為你們共同經歷過一段時間,你們相互付出過吧。

在你的生命裡,有沒有一朵花兒曾經這樣澈底地為你開放過?有沒有過那麼一朵驕傲的、任性的、自私的、討厭的花兒,可她卻只願意盛開給你看。

當花兒枯萎了,還是會有別的花兒出現,只是,那再也不是當初的那朵了。

一期一會,大致就是如此吧。

根本不存在什麼對的人,也沒有什麼是我們應該會遇到的對的人,只要無他想、努力真心地付出過和體驗過,這段時間就有了意義,你所經歷的時間就是對的時間,此刻的人就是對的人。

我們能把握的,就只是此時此刻我們所遇到的人,我們努力真心地去愛,靜靜地看著她(他)的眼睛,找回自己全部的溫柔。

時光留不住昨天,緣分也無法停止在初見。在那些如花的詩句裡,任那再美麗的思念,早已與愛無關。

我們大概都聽過一些關於戀愛的理論,戀愛是要談的,有過青春懵懂的衝動有過全心全意付出,最後找到能把你寵到天上的那個人。在這個過程中,我們一路挑挑揀揀,根據自己列出的條件去做一些選擇,然後選出了最合適的那個人來試試。試過了一兩個人之後,覺得不能再這樣繼續下去了,找個人結婚吧,反正戀愛也已經談過了。

這是所謂的過來人吿訴我們的,但是現實呢?萬一找不到呢?找到了以後,萬一當初的好男人後來變成渣男,那怎麼辦?

我們常常會賦予婚姻太多的意義和期待,不是說這樣美好的期待和這種審愼的態度不對,誰不希望執子之手,與子偕老?只不過,婚姻不是慈善機構,更不是收納可憐病弱的小狗小貓的流浪動物收容站。

一段愛情甚至於一紙婚書,真的就能保障我們的全部人生嗎?愛錯人,甚至嫁錯了人,你的整個人生就等於被徹底毀了嗎?未必。反而,那些覺得嫁了人一切就萬事大吉了的女孩們,她們的人生才更沒有保障,才更容易被毀掉。

女孩,你那麼努力,不是為了嫁給世俗傳說的如意郎君,如果有人愛你,就讓他愛,想做什麼就做什麼,畢竟你的人生充滿了未知的可能。

或許很多次你會站在人生的十字路口,面臨著不同的抉擇。沒有經驗,沒有嚮導,沒有提示,沒有路標,一切都要憑藉自己的智慧和勇氣,人生的舞臺沒有彩排,也沒有重演。但這又何妨?畢竟,時間帶給我們最好的事情,就是將那些珍愛你的人保留下來,把那些不値得的人刪掉。

沒有愛對愛錯、嫁對嫁錯,畢竟除了你以外,沒有任何人能夠對你自己的人生負責。

願你足夠強大,也都能始終具備著讓自己幸福的能力。

相關書摘 ▶《用最舒適的樣子,與你相遇》:世上最美好的事無非就是,他剛好也喜歡你

書籍介紹

本文摘錄自《用最舒適的樣子,與你相遇》,時報文化出版

作者:楊楊

在那個對的人還沒來之前,

我能做的,就是好好替他愛自己。

如今就是最好的時候,你該要傾心善待,

何必非要等到另外一個誰出現再開始?

16個鑲嵌在生命中的關鍵字,慢慢變成與你最合適的形狀

時光一路向前,路上沒有紅燈,你會越走越快,也越走越穩。

當你回頭看看就會知道,往事舊人,自有他們的好,但還沒好到要時刻念念不忘的地步。

人生當中大部分耿耿於懷的執著,即便美好,卻並非必要。

畢竟,你錯過的人和事,別人才有機會遇見,別人錯過了,你才有機會擁有。

相遇不必太早,我們總會用最合適的樣子遇到。

Photo Credit: 時報文化

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱,每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員!

責任編輯:羅元祺

核稿編輯:潘柏翰