【專訪】栩栩：身體是認識世界的原點

訪談：林宇軒｜攝影：辛品嫺

「我很在意使用『自然』的東西，」栩栩說，寫作者接觸文學的途徑並不是「刻意」的，舉凡日常的搭捷運、栽培植物到觀看動物，在城市中接近自然的事物其實很簡單，而且基本上不必付出什麼成本：「其實那都是人對接觸自然的渴望，就算是非常城市的一個地方也都是這樣。更進一步延伸，另外一種模型是『詩是一種把自然變為你』的方式，那是一種非常終極的佔有。」

當文字被濃縮為小篇幅時，事物之間的關係就顯得重要。對於寫詩時的習慣，栩栩指出自己偏重於「感官」以及詞彙之間的「聯繫」：「那個東西可能是聲音性，或視覺性的——與其說它是文學上的，不如說它是一種美學偏好上的。我覺得這樣子會更好一點，它不盡然是文學上的『好』法，只是那種感覺是需要鍛造的，一定需要經過藝術的架構。」再好的想法如果不去鍛鍊，便無法成為一本構思完整的書，這便是詩人展現手藝的時刻。

由感覺爬梳而成的語言實驗

「和其他人不太一樣的是，我一開始接觸到的就是『文學』。」自陳很幸運的栩栩，小學接受的教育是台灣教師研習營的實驗教材，這使得她八歲時便接觸到文學作品：「那個教材其實非常彈性，基本上也不太考試——當其他人看那些很死的『課文』的時候，我們就在外面烤肉、在圖書館裡放羊。」

在這種成長環境和狀態之下，栩栩和文學的接觸過程非常自然；也因為這種「自然」，讓她無論遭遇到什麼樣的狀況，似乎都能保持著「開心」的心態。透過自由的發展來認識萬事萬物，栩栩漸漸地培養出自己的閱讀習慣，在語言的世界中「長大」。儘管接受實驗教育的日子很開心，但當她回到體制內的教育時，開始有些無法適應；這種「不習慣」推進了她開始嘗試提筆寫作。

「我有段時間對法學很有興趣，有段時間對社會學很有興趣。」相較於其他青年詩人在中文、台文等所謂「正統」的文學院經歷，畢業於醫學院的栩栩說，自己好像是在「繞遠路」。「我其實是很肯定『繞遠路』的好處的，因為它可以給你一種新的眼光去看待、切入這個世界。」這種繞遠路不只是抽象、精神上的，她在就讀台北醫學大學期間，亦時常搭公車去台大旁聽自己有興趣的課程。因為如此多方面的主動涉獵，她自覺可以透過「詩」，去提供某種書上沒有的「特殊狀態的身體」。

「我很在意任何感官經驗的東西，我覺得這是一個非常奇妙的事。」栩栩認為，「身體」是認識世界的原點，而透過感官接收到的「感覺」便是摸索的過程。也因此，她極其重視任何感覺經驗、身體經驗、物質經驗的可能——畢竟在精神性之外，人跟物質之間的羈絆是非常獨特的。「當你把感覺爬梳成語言時，它會有另外一種詞語之間的關係；不同的詞彙就能營造出另外一種狀態，我覺得那個是很有趣的實驗。」

重複自己就是一種怠惰

雖然早已忘記自己「第一本」買的詩集為何，但栩栩特別提及楊牧老師作品對自己的影響。「我一開始讀的時候，其實不知道他在寫什麼；但是後來就覺得，他真的是寫得非常的厲害、非常好。」栩栩從詩選中認識楊牧，開始投身在楊牧的詩作閱讀之中。除了表示自己的欽慕，她更在實際的創作中實踐，切實地承繼了楊牧的古典美學。

楊佳嫻在《忐忑》的推薦序中，提及栩栩的用字「看似得益於古老詩教，溫柔少慍」，張寶云亦說「你不相信這個世界還能允許這些字詞的出現，你不可置信，她們就像當代的宋瓷。」觀察這些評論，不難發現她作品美學的定位明確，第一本詩集的出版便受到了其他創作者與研究者的注意。不過，對於他人的評論，栩栩並不會特別反駁或回應，這也許和她的性格有關。

認為栩栩詩作「一字千金」的詩人郭哲佑，關注到裡頭的「中國古典意象」以及「西方聖經的象徵引用」。儘管沒有正面回應，但栩栩認為被指出「使用典故」其實是一個很好的提醒。「當你被認為在一個相對『典雅』或者是說『傳統』的情境，那個承繼的東西可以是養分，那當然也有可能成為包袱。我覺得『心』是一個很重要的提醒，它必須是不斷成形的，不能夠因為站穩位子之後，就覺得可以不斷重複。重複自己就是一種怠惰。」

對於「情詩」，栩栩有自己的一套觀點。「對於感情這個東西，從素材到成品，一定是經過一系列的加工——你說它沒有經過加工是不可能的，這個加工就是手藝的展現。」栩栩相信，這些素材必定存有所謂「真」的詰問；而這些成品在某一個層次上，對當事人來說一定是真的，否則沒有辦法觸碰到其他人的「真」。

詩集《忐忑》的後記中寫道：「心是經驗和理解世界的起點。人與物質交會，官能作用，遂成感知，其中當然蘊含了人的獨特性，人如何觀看，內心世界與外在空間如何彼此觸發深化，並尋求平衡，主客體之間，除了有意識的鍛鍊，還仰賴讀書累積。」自言後記很難寫的栩栩，特別對「解釋詩」感到反感。如何要在兩者之間，以散文類別的體裁表達出自己詩創作的觀念，這對她來說是一項挑戰。

沒有繼續下去，石頭就只是石頭

做為第一本詩集，栩栩主導了《忐忑》中的詩作題材，加入一小部分與既有作品對話的詩。「稍微認真一點的讀者，都會去查原作作者的生平。我覺得在這個部份的寫作上，我就會參照他的生平，但大部分的詩都是我跟世界的關係。」雖說如此，但她坦言自己在創作時，並不會思考「出版」的事；儘管可能會因為詩人朋友和專業讀者而調整寫作策略，但「並不會因此而改動太多」。

回顧籌備詩集的時光，有許多事情是栩栩所沒有想過的。以同名詩作〈忐忑〉為例，其實是簽下出版合約之後，在編輯的建議之下才寫出。「其實我坐在書桌前的時間是很少的，但是我在其他的時候，還是不斷地用我的身體去跟世界對話。你接收，也只是接收而已，還必須要經過新的認知和個人的指認，在這種打磨的過程，它確實有時候真的會花費比你想像中更長的時間。」如何不受其他寫作者影響，做好自己的功課，也是她持續努力的事。

栩栩認為，「讀書」是一件很開心的事，但「寫書」就好像還好。「當你是一個創造者的時候，儘管很辛苦，但還是必須繼續去做，雕塑、繪畫、文字都是一樣。如果你沒有繼續下去的話，那個石頭就是石頭而已，你想看到很多東西並不會從那塊石頭變出來。」

「寫作畢竟是耗能的，而且非常要求專注，要花費大量的時間跟心力。但是閱讀，我覺得相對在這種要求上小非常多，很少的資本就可以去得到其他人創造的成果——我覺得這件事情真的是太不可思議了。」身為讀者的栩栩表示，自己很開心也很珍惜閱讀。期待在未來，我們也能看到身為作者的栩栩，創作出更多從心和身體出發、對世界指認的文字。

詩人簡介

栩栩，1988年生，台南人。耽讀食譜與生花傳書，關注美和苦難。曾獲台積電青年學生文學獎等。詩作散見於《同在一個屋簷下：同志詩選》、《我現在沒有時間了：反勞基法修惡詩選》等選集。

推薦詩集：孫得欽《白童夜歌》

我覺得孫老師的《白童夜歌》真的很棒，它可能乍看之下，跟我的寫作策略是不太一樣的，可是我真心覺得它用很簡單的語言寫得非常深邃。我記得在後記或是接受訪談的時候，提到自己「無為非不為，忘言非無言」——它不是你想像中的詩的樣子，但是它確實有重新抵達詩。我覺得這個東西真的是很厲害，那是一種書寫他「求道」的過程，我就相當喜歡。同場推薦，胡家榮老師也很棒。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：丁肇九