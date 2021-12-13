2021/12/13,
國際

G7外長會議關注中國「脅迫式」經濟政策、警告俄羅斯入侵烏克蘭將面臨嚴重後果

G7外長會議關注中國「脅迫式」經濟政策、警告俄羅斯入侵烏克蘭將面臨嚴重後果
Photo Credit：Reuters / TPG Images

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英國外交大臣特拉斯表示，G7對於中國「脅迫式」經濟政策感到擔憂。也表示，想要做的是，與「想法一致、愛好自由的民主國家，建立投資與經貿關係。」

七大工業國集團（G7）外長會議，於12月11、12日在英國利物浦（Liverpool）展開。與會國包含美國、英國、法國、德國、義大利、加拿大和日本，一同討論氣候丶疫苗分配丶區域情勢丶民主等議題。

在這次G7外長會議中，中國與俄羅斯動向備受關注。對於俄羅斯，各國關注俄國對烏克蘭的緊張關係，表示如果俄國入侵烏克蘭，將「面臨嚴重後果」。對於中國，則首度關切中國的「脅迫性經濟政策」，並且強調維護台海和平的重要性。

關注俄羅斯：若入侵烏克蘭，將面臨嚴重後果

《衛報》報導，在週末的G7外長會議中，各國外長警告俄羅斯，如果俄國入侵烏克蘭，將面臨「嚴重後果」，同時也督促俄羅斯減少烏克蘭邊界的駐軍。

近期俄羅斯重軍集結烏克蘭邊境，對此各國強烈關切，不但在會議中討論俄羅斯將武力與軍隊運往邊境的行為，更認為，「國際法中提及，禁止以武力方式改變邊界」、「如果俄羅斯侵略烏克蘭，將面臨嚴重後果」。

主席國英國的外交大臣特拉斯（Liz Truss）表示，一旦俄羅斯侵略烏克蘭，將正式考慮對俄國祭出經濟制裁。而特拉斯所指的經濟制裁，包含限縮俄國參與全球金融市場的管道、為俄羅斯政府的債務融資設下新規定，甚至考慮，要禁止營運俄羅斯通往德國的北溪2號管。

儘管G7集團成員國都認為，應該要盡可能對俄國發出強烈警告，以阻止俄國侵略烏克蘭，然而到目前為止，對於制裁的方式，各國仍存在分歧。

關注中國動向：注意中國「脅迫性經濟政策」、關切台海問題

另一方面，中國的動向也是這次G7外長會議的重點之一。《路透社》報導，如果69歲的蒲亭是G7的短期關切重點，那麼習近平的中國則是眾人都在談的戰略難題。

特拉斯表示，G7對於中國「脅迫式」經濟政策感到擔憂，指出「這個週末的會議，我們非常關切中國的『脅迫式』經濟政策。」更指出，想要做的是，與「想法一致、愛好自由的民主國家，建立投資與經貿關係。」

而特拉斯也在12日代表英國發布主席國聲明，聲明中提及，除了討論中國對新疆及香港的人權問題外，也關心台海和平穩定的重要性。另外更強力重申5月G7外長會議公報及6月G7領袖峰會公報的承諾與立場。值得注意的是，5月的G7外長會議公報，是G7首次公開提到台海問題。

對此外交部回應，這是英國政府今年擔任G7主席國以來，第3度強調維護台海和平與穩定的重要性，更首度納入對中國採行「脅迫性經濟政策」的關切。對於G7各國外長持續重視台海和平與穩定，並關切中國以經濟手段行使政治壓力，表示高度歡迎與誠摯感謝。

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責任編輯：曾凡芸
核稿編輯：翁世航


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