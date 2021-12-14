【TNL沙龍本週議題】來看看「公投」觀點調查的結果，分享你的想法！

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公投將於12月18日登場，關鍵評論網除了用心製作了相關專題之外，網路沙龍也從大約一個月前開始搜集讀者對於公投議題的想法，這篇文章會簡略跟大家分享蒐集到的意見，也歡迎有興趣的讀者在下面留言討論。

這次的調查共收到62則回應，而回應的所有人皆知道年底將有一場全國性公投，大部分填答的讀者也能清楚勾選出「反萊豬」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」與「核四商轉」四個公投議題：

對於是否清楚公投結果會對於目前政策造成什麼影響，則有將近一半的填答者表示「很清楚」：

由於這次是單獨舉行公投，不同於2018年的公投與大選合一，可以從問卷調查結果看出，並不是所有人都會去投票，約有8成的人會投票，2成的人不會：

我們也繼續追問了大家原因，部分人表示不會去投票是因為「疫情影響不願遠距離移動」、「在外縣市工作，人不在戶籍地」、「對於正反意見不了解 ，兩邊提出的立場與應變措施，難以說服我該投下哪一票」、「距離太遠」、「因為這明顯地失去公投的意義，而是兩個政黨鬥爭的工具。」也有人表示「這些議題都是不該讓人民公投決定的，應該由專家做判斷，投出來的結果只能說明大多數人的意見，不能說明事實的對與否。」

表示會去投票的人則認為：「實踐公民參與」、「目前公投中各黨動員其支持者出門投票，身為不支持特定政黨的自由選民，我當然要投票，以自己的政治熱情挑戰政黨動員。」、「一開始只是想說體驗一下投票的感覺，後來相關的討論就越看越多，就覺得自己更應該回家投票。」以及「影響台灣未來安全發展，很重要」等等。

最後，我們請大家分享其他與「公投」議題相關的想法，也得到蠻熱絡的回應，多數回覆是對於「公投」這件事情的看法，如有些人認為「公投辯論應該指出科學證據，只是單純反對議題，以民粹綁架選票，實在太誇張」、「公投門檻太低，用多數人民不懂的專業議題，成為公投選項，來搗亂執政黨政策，造成國家進步發展的障礙，實為不智！」，也有人認為「這次的四個題目都是硬湊出來的，題目寫得很誤導」、「公投表達意公民意見很好，但議題因此被劃成二分法，後面造成的影響將難以評估」。

你對於這次公投的四個議題，或是公投本身有沒有什麼其他想法呢？歡迎在下面留言給我們，與更多人一同討論！

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核稿編輯：楊士範