楊双子《開動了！老台中》：念其做工必然專精，二十年吃豐仁冰始終首選「一中」

文：楊双子

一碗賣遍四季的蜜花豆、牛奶冰淇淋、酸梅冰——一中豐仁冰

台語有諺：「第一賣冰，第二做醫生。」說的是致富職業之順序先後。從台灣的亞熱帶地理位置考量，現代化的製冰技術在日本時代才完善，俗諺料必也在同個時期誕生。與俗諺與冰約莫相同時期誕生的賣冰店家，問起老台中人，大概都不會落掉「一中豐仁冰」。

豐仁冰，就字面看不出賣的什麼冰。酸梅冰，蜜花豆（蜜漬大紅豆）， 兩球牛奶冰淇淋，合體即成經典款豐仁冰，儘管一個字都無關豐與仁。三者缺一不可，增一也不可，多了就不是豐仁冰，是冰果室裡的三種冰五種冰綜合水果冰。

一碗品質穩定、正常發揮的豐仁冰，酸梅冰酸而不苦，單吃就極好；蜜花豆甜而不膩，混搭酸梅冰乃絕配；牛奶冰淇淋是「香氣擔當」，宜單吃也宜混搭，像是荷包蛋的經典提問：「先吃蛋白？蛋黃？還是混在一起吃？」 每一位豐仁冰愛好者，心裡多半都有自己一套最佳吃法。

雖則牛奶冰淇淋是亮點，本體還是酸梅冰。酸梅冰是酸梅湯入粗剉冰拌勻，碎冰進可嚼退可吞， 愛咬冰的人大口咀嚼，不咬冰的可待冰融，充作喝酸梅湯——我通常等不到冰融，湯匙掃冰下肚，吃到腦殼發痛。

外地人滿腹狐疑，感到這組合令人難以下匙、不知從何吃起嗎？私以為不妨從這一碗當中份量最多的酸梅冰吃起，間或搭配幾顆蜜花豆，令蜜味與豆味在酸味相襯之下更加鮮明，如此吃了大半碗，再吃口感迥異而甜香馥郁的牛奶冰淇淋，令唇舌感受領略另一番滋味，如此獨自吃盡一碗也不致膩味。若問能否三者攪拌勻稱再吃？我只能說個人不走這路線，畢竟吃肉臊飯、咖哩飯、皮蛋豆腐，我一向也是不攪拌那一派的。

豐仁冰緊扣時代發展，鎔鑄傳統飲食與現代文明於一杯。有味的刨冰、蜜豆、冰淇淋，至少指向四種技術：從原料開始製作的飲品果醬、飲品果醬與刨冰同製而成的有味刨冰（酸梅冰不是冰的酸梅湯，紅茶冰也不是冰的紅茶）、熬煮蜜漬的花豆、仰賴現代化冷凍技術的牛奶冰淇淋。豐仁冰是哥倫布的蛋，誕生在有人將這三樣美味放在單一容器裡面的那一天。

豐仁冰有地域性，台中之外並不曾看見。我吃一中豐仁冰日久，時逾二十年。台中人吃豐仁冰，則逾七十年。奠基於老台中市區既存在地傳統的酸梅冰，結合日本時代風行市區的蜜豆冰、冰淇淋等時髦冰品，戰後正式開

發誕生以後，日久成為老台中人的舌尖記憶。出了外地，發現甚少人知豐仁冰的美味，不免暗忖原來味覺的理解也有地界之分。

說回豐仁冰，老台中人知道實際有兩間店，即「一中豐仁冰」與「豐仁冰創始店」。一中豐仁冰如其名，位在台中一中校門口斜對面；豐仁冰創始店則在五百公尺外的雙十路街邊，也如其名，自言是「豐仁冰」此一冰品的創始人世家。

豐仁冰為什麼叫豐仁冰，跟它的起源有關，而創始店是誰，倒有兩派說法。老台中人吃豐仁冰，未必吃它的歷史，但兩店起源之說也是各自發展了半個世紀。創始店之議，於外人是一團糊塗帳，我吃冰不吃混水，謹以歷史小說家精神，爬梳兩方口述歷史，長話短說。

「一中豐仁冰」第一代陳德旺原本從事木桶生意，戰後一九四六年轉行， 以木推車販售紅茶冰加一球「吧噗」手工冰淇淋，落腳時年鄰近台中一中的台中市長公館榕樹下。紅茶冰加冰淇淋，並不是豐仁冰，但銷售頗佳，歷經一九四九年舊台幣換新台幣屹立不墜。

一九五○年代，因應紅茶冰競品過多而著手改良，催生鳳梨冰加冰淇淋加蜜花豆，即豐仁冰雛型， 至此已傾家族之人力共同經營。此雛型冰品完成後十餘年，因鳳梨經常受限季節，再改良基底為酸梅冰，即至今不敗經典款豐仁冰，時間應在一九七○年前後。為何號名「豐仁冰」？第一代推車賣冰不打名號，因不分冬夏四季販售，瘋人做瘋人吃，人們賜號「瘋人冰」。大字不雅，有招牌以後按「瘋人」諧音取名「豐仁冰」。

「豐仁冰創始店」第一代陳豐仁生於一九三三年，一九四○年代因失怙而以長工、叫賣維生，在雙十路一帶夏季販售「吧噗」、冬季烤香腸魷魚， 歷時十二年。一九五五年起固定售冰，即品牌創始年。因冬天冰品生意不佳尋思改良，圖書館自習有成，始賣剉冰淋楊桃汁，再增紅茶、鳳梨、酸梅口味，日後逐一習得煮紅豆、做冰淇淋等技術，一九七三年定型今日所稱「豐仁冰」。至於由來？據第二代所稱，創始人推車兜售時未有招牌，客戶知悉賣冰人的大名「豐仁」，故將其人販售的冰品以台語諧音戲稱為「瘋人冰」。

雙方歷史並陳，自有公評。歷史小說家唯獨一個疑問不解，所謂戲稱「瘋人冰」，其「瘋人」是華語還是台語？華語瘋人（fēng-rén）通豐仁（fēngrén），這沒大問題，也合乎一九七○年代台中市學區語言使用；台語固然有「瘋」（fong）通「豐」（fong），「人」（lâng）卻不通「仁」（jîn /lîn），何況台語指稱瘋人大半讀作「痟人」（siáu-lâng），那可一字都不通豐仁（fēng-rén / fong-jîn / fong-lîn）。

但我說了，老台中人吃豐仁冰，不是吃歷史，是吃美味。兩間都是老店， 都有光顧了三代人的老吃客。

「一中豐仁冰」經典款奠定以來就只是這一款三樣：酸梅冰、蜜花豆、牛奶冰淇淋。平日時分，店家可提供酸梅冰減量而牛奶冰淇淋增量兩倍的「乾的豐仁冰」，以及沒有任何配料的基底酸梅冰，變化只在排列組合。霸氣外露，一樣商品就能行走江湖。

「豐仁冰創始店」則豐仁冰基底三款：紅茶、鳳梨、酸梅。綜合豐仁冰還可另加配料芋圓、地瓜圓、珍珠等。冰品以外，另售季節水果冰、水果切盤、綜合果汁、果汁牛奶，乃至鹹點肉臊飯與雞絲麵，展現「小孩子才做選擇， 大人全部都要」的氣魄。

就豐仁冰談豐仁冰。兩家的冰各有擅場，各有短板，不管長短，好吃就是好冰。諸位吃客且按自己的口味偏好，喜歡哪間就選哪間吧！唯我獨愛單一品項的店家，念其做工必然專精，二十年吃豐仁冰歷來首選「一中」，未曾一次造訪「創始店」就是了。

一中豐仁冰：台中市北區育才街三巷四之六號

書籍介紹

本文摘錄自《開動了！老台中：歷史小說家的街頭飲食踏查》，玉山社出版

作者：楊双子

繪者：林凡瑜（Fanyu）

「歷史有味，飲食難忘！」

第四十五屆金鼎獎得主．最受期待的青壯世代華文小說家

寫給每一個貪嘴饕家們的台中飲食漫遊錄

爬梳二十道街頭點心的身世來歷，

以舌尖味蕾刻下這時代的味覺印記。

於日治時期才人工規劃而生的新興城市，匯聚各地移民，飲食文化產生南北融會，使台中人對於新興事物的接受度更高，因而鎔鑄都市的資源與勇於突破的創意，發展出融會傳統飲食與近代文明的點心小食：

阿斗伯冷凍芋：咬感實在的冷凍芋，凝結了半世紀前冷藏冰鎮技術

松哥拉仔麵：都市磁吸與巷弄改良，造就血統純正的台中「炒」麵

郭冰：琳瑯滿目的台式剉冰，存續台灣人求新求變、海納百川的氣魄

合作街大麵羹：戰後橫空出世的在地點心，蘊含了市井小民的生活智慧

太空紅茶冰：追求時髦態度的命名方式，反映人們對登月時代的嚮往情感

李海魯肉飯：吃一碗熱氣直冒的肉臊飯，用口腔感受南北匯流的經典美食

陳家牛乳大王：用乳瑪琳與大量砂糖，力求鎖住在飲食文化裡頭的時代魂魄

阿里郎迷你火鍋：石頭火鍋的獨特之處，乃嫁接韓國石鍋廚具與台料手法的「摼芳」

百年飲食薈萃，構築當代台中的嘴裡乾坤；

踏查路上，默默玩味這當中微妙的歷史趣味。

本書以「讀飲食，呷歷史」為目標，以台中火車站為中心，最東至旱溪，最西則麻園頭溪，大致相等的距離匡計南北兩端，羅列最具世代傳承的道地老店與歷史痕跡的點心美食；以熱衷研讀台中歷史的愛吃鬼a.k.a.潛心踏查街頭飲食的吃客之姿，爬梳老台中百年薈萃交織的酸甜苦辣鹹。

在此我們誠心邀請每位新朋友或本地人一起——帶著這本小書，在台中街頭邊走邊吃！

本書特色

以「讀飲食，呷歷史」為目標，重新品味老台中舊城區的點心。

爬梳日治以降，老台中於歷史脈絡中的飲食文化。

二十道精美日式和風手繪點心插圖。

附台中舊城區點心地圖，吃喝台中袂迷路。

Photo Credit: 玉山社

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航