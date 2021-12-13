2021/12/13,
健康

指揮中心：12月27日前維持二級警戒、全面提供AZ、莫德納、BNT、高端疫苗第一、二劑施打服務

指揮中心：12月27日前維持二級警戒、全面提供AZ、莫德納、BNT、高端疫苗第一、二劑施打服務
Photo Credit: 指揮中心

我們想讓你知道的是

指揮中心指出，第18期因為只有提供BNT疫苗，所以AZ 、莫德納、高端疫苗都可以至指定醫療院所接種。指揮中心表示，特別是已經施打過AZ疫苗，第二劑想混打BNT或莫德納的民眾，都可以向指定醫療院所預約。

中央流行疫情指揮中心今（13）日公布國內新增5例COVID-19境外移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增5例境外移入個案，為4例男性、1例女性，年齡介於10多歲至40多歲，分別自越南（2例，案16849、案16853）、英國（案16850）、中國（案16851）及馬來西亞（案16852）入境，入境日介於今（2021）年11月20日至12月10日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

針對中研院P3實驗室案16816接觸者匡列與採檢情形，目前居家隔離106位，而目前應採檢270人，全為陰性。

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指揮中心全面提供疫苗接種：施打疫苗可至指定醫療院所預約、開放第18期預約BNT疫苗

指揮中心表示，目前全面提供「AZ、莫德納、BNT、高端共4種疫苗第一、二劑」、「已接種第一劑AZ疫苗，第二劑混打BNT或莫德納疫苗」以及「完整接種COVID-19疫苗且滿5個月，追加接種第三劑莫德納」的接種服務，請民眾儘速透過COVID-19公費疫苗預約平或各地方政府指定合約醫療院所、衛生所預約接種。

另外，預約平臺第18期規劃提供12歲以上民眾預約BNT疫苗。預約資格除了要在12月13日上午6時前意願登記，還要符合以下條件之一：

  1. BNT第一劑：12歲以上民眾（即2009年12月16日（含）前出生）。
  2. BNT第二劑：11月18日（含）前已接種BNT第一劑18歲以上民眾（即2003年12月31日(含)前出生）。
  3. 已接種第一劑AZ，第二劑混打BNT疫苗：10月21日（含）前已接種AZ第一劑18歲以上民眾（即2003年12月16日（含）前出生）。

預約時間會從12月14日上午10點開始，12月15日中午12點截止。施打時程則是12月16日至12月22日。符合資格對象將於12月13日下午2時起，陸續收到提醒簡訊。

另外指揮中心指出，第18期因為只有提供BNT疫苗，所以AZ 、莫德納、高端疫苗都可以至指定醫療院所接種。指揮中心表示，特別是已經施打過AZ疫苗，第二劑想混打BNT或莫德納的民眾，都可以向指定醫療院所預約。

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疫情警戒維持二級

指揮中心表示，為了因應Omicron變異株、還有秋冬、春節疫情，12月14日至27日維持二級警戒。措施沒有放寬也沒有加嚴，營業場所同樣需進行實聯制、清潔消毒等等。

發言人莊人祥也說，春節專案因為過年期間有台商歸台，春節的時候整個檢疫量能較不足，所以不太可能在春節期間降級，而之後要看本土疫情、以及國際Omicron疫情狀況，才會進行後續降級規劃。

另外莊人祥指出，若之後降為一級警戒，會維持之前的「防疫新生活運動」，大致上重要場合戴口罩、並且維持實聯制等措施。而醫療應變組副組長羅一鈞表示，降級會跟邊境鬆綁有連帶關係，而針對降級，除了考慮本土疫情狀況外，也會考量變異株趨勢與國內疫苗覆蓋率。

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責任編輯：曾凡芸
核稿編輯：翁世航


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