《康乃爾最經典的思考邏輯課》：不只是愚民，連簽署《獨立宣言》的名醫也對另類療法認知錯誤

文：湯瑪斯．吉洛維奇（Thomas Gilovich）

對「另類」療法的不實認知

我的一大原則是從不輕信，並在最近幾年厭惡起「全人」這個沒意義的字眼。過去兩千年來人類努力提出種種有用見解，卻遭這個字一併混淆。——蘭伯特，厄普戴克小說《電腦上帝》的主角

綜觀各界，醫療保健領域最是充斥各種不實與錯誤認知，並往往造成危害。《獨立宣言》簽署者之一的名醫班傑明．羅許在十九世紀仍靠放血治療黃熱病的病患，包括他自己在內。即使在現代社會，許多癌症病患仍對偏方趨之若鶩，遠赴墨西哥尋找根本無效的抗癌杏仁果，到菲律賓拜訪靠通靈詐財的「醫師」，或在美國本土求助於牟取暴利的信心治療師。愛滋患者病急亂投醫，尋求各種所費不貲的療法或藥物，包括靠搥胸刺激胸腺，生殖器在陽光下曝曬，從直腸灌入臭氧，還有注射雙氧水。

抱持錯誤認知的不只是無知愚民而已。培根認為靠豬皮擦揉可以消除肉疣，華盛頓相信靠兩根各八公分長的金屬棒穿過患部就能治療多種疾病，英國政治家格萊斯頓認為只要每次都準確咀嚼食物三十二次再嚥進肚中，身體會更加健康，否則為什麼人類生來有三十二顆牙齒呢？

如果羅許的放血療法仍未點出問題的嚴重程度，我想在此強調這類錯誤認知不只是無傷大雅的閒聊話題，而是往往造成嚴重後果的重要議題，不僅導致金錢損失與身心創傷，甚至害人平白喪命。據估計美國人每年花費一百億美元在不實療法上，其中的三十億美元花在抗癌，十億美元花在愛滋治療。至於更嚴重的人命傷亡方面，洛杉磯地區檢察官辦公室的約翰．邁訥指出：「蒙古大夫比各種罪犯害死更多人。」

為何許多人願意耗費大筆金錢尋求往往有害的療法？必然有某些原因使他們相信療法（可能）有效，即使事實並非如此。那些原因到底是什麼？這類療法與各種疾病到底有何特性，導致許多人相信顯然無效的不當療法？

想相信的念頭

這類錯誤認知四處氾濫，部分原因在於另類療法相當吸引人。無論是確實罹患不治之症，或擔心自己身染重病，都足以令人恐懼不已，不顧一切想抓住救命之道。傳統療法束手無策，另類療法則給予希望，無怪乎最常採取偏方的患者多半是罹患難以治癒的疾病，例如關節炎和癌症，甚至有人想靠偏方對抗老化。我們亟欲相信偏方，並未審慎思考，有時徹底盲目。

傳統療法一籌莫展，另類療法卻教人安心，結果從許多方面影響到我們的想法行動。許多絕症患者面臨藥石罔效的局面，只好孤注一擲尋求偏方，他們說：「我總得試試看。」或者說：「死馬當活馬醫吧。」甚至乾脆說：「幹麼不試？」只要心中燃起一絲希望，他們無疑會竭盡所能的緊抓不放，彷彿完全相信偏方的效果，這時外人不見得能夠區分他們是鋌而走險或真心相信，其實連當事人自己也常搞不清楚。靠外在行動可以矇騙他人，也可以矇騙自己。

病急亂投醫也是無可厚非（當然，前提是他試的「療法」不會傷身，或至少不會比傳統療法更傷身）。死馬就當活馬醫，為何不試？

然而，胡亂嘗試的做法並非本章重點，畢竟病患起初並不抱持任何強烈認知。本章想探討為何有些人對另類療法的功效深信不疑，認為療效已獲病患經驗或醫學理論證實。想相信的念頭在此也發揮作用，相信有藥可醫能帶來慰藉，從而影響對療效的評估狀況，我們變得樂見正面資訊，忽視負面資訊（參見第四章）。

然而，這不代表一般人純粹是盲目亂信。另類療法背後通常確實有些薄弱佐證，供相信的人死命抓住，他們替療效辯護時不會光是說：「反正我就是相信啊。」相較之下，他們可能會拿這句話替宗教信仰辯護。可是另類療法到底有何佐證？為何無效的療法能顯得有效？為了弄懂這個問題，我們必須探討病症的本質。

後此謬誤

許多人只看見醫藥或手術的功效，卻低估身體的自癒能力。在我們尋求醫療的疾病中，大約五○％屬於「自限性」病症，亦即可以靠身體自癒，無須服藥治療。人體如同一部神奇機器，具備超凡的復原能力。有鑑於當年醫學發展相當遲緩漫長，還包括許多傷害人體的療法，例如放血療法與環鋸手術（在頭蓋骨鑽孔驅逐邪靈），如果人類不具備高度自癒能力，大概早已放棄靠醫學對付傷病，不會在十九與二十世紀發展出消毒法、疫苗、抗生素跟各種進步的手術。或至少只會靠非侵入式的儀式與禱告治病。

由於身體的自癒能力極佳，即使醫生沒幫上忙，許多病患仍覺得治療管用，就連無效的療法也顯得有效。採取治療以後，病症開始減輕，病患於是對療效留下印象。醫學專家梅達沃指出：「如果一個人——一、生病了；二、接受治療；三、然後病症減輕，這時別人很難憑醫學解釋讓他相信身體會康復也許不是醫療的功勞。」

第二章談到個人經驗造成的謬誤，而這就是一個值得關注的例子。當一個人採取某種治療以後，無從得知如果採取另一種治療（或根本不予治療）會有什麼結果。一心只想著身體確已康復，沒去想換個做法的可能結果，形同犯下「後此謬誤」。（譯注：此為拉丁文 post hoc ergo propter hoc，或譯為「錯誤因果」，直譯則是「後此故因此」，指的是如下的錯誤推論：「如果A事件先於B事件發生，則A事件是造成B事件的原因」。）

非自限性病症也會造成一般人對療效的錯誤認知。即使身體無法自行痊癒，病症也不見得會持續惡化，而是時好時壞，病患在好轉期間可能對療效產生錯誤認知。畢竟，我們何時會尋求治療？答案通常是病況明顯惡化的時候。然而，在病況時好時壞的情況下，即使治療完全無效，症狀也往往會從谷底好轉，此即先前提過的迴歸效應。一般人往往沒意識到迴歸效應，或不清楚多數病症會忽好忽壞，於是把一時好轉歸功於治療有效。這又是後此謬誤。

事實上，要是症狀惡化就立刻採取某種「治療」，幾乎任何後續發展都能證明治療的效果。如果症狀減輕，患者會認為治療有效，就如先前所述。如果症狀保持不變，患者依然能認為治療有效：畢竟治療讓症狀免於惡化，而且保持穩定。此外，要是一個人最初對療效深信不疑，即使有人病情惡化甚至死亡，他的信心也不見得會減損分毫，反倒認為也許問題在於藥量不足，或在於病患太晚尋求治療，總之他會設法提出解釋。這種做法影響甚大，足以使人對無效療法執迷不悟，接下來我會詳加探討。

化失敗為成功

由於症狀時常自行好轉，即使徹底無效的療法也能顯得確實有效，但這類療法仍有許多失敗案例，這時仍需加以解釋。如同先前例子所示，常見做法是否定失敗案例。信心治療師用起這招尤其方便，要是病患並無起色，他們大可推託說是病患仍心有雜念，或說神意本即難測。

信心治療師J．J．羅傑斯把話說得很清楚：「要是我治不好病患，那是他們的靈魂有問題。」名氣更大的精神治療師庫爾曼也採用類似說法：「治療患者的不是我，而是透過我發揮力量的聖靈。」

全人醫療著重以心理影響生理，強調身、心、靈的統合，因此也常靠類似藉口替失敗開脫。全人醫療有一句知名主張：「重點不是罹患哪種疾病，而是自己是哪種病人。」這樣說來，要是哪位病患的症狀沒有好轉，問題純粹出在他不屬於良好的「那種病人」，也許冥想時間不夠，沒有好好達成身心靈的統合，或者沒有從病痛中領悟到適當的「啟示」。問題不在於全人照顧的原理錯誤，而是在於患者沒有把原理妥善運用。

然而，過錯不僅可以推給病人，還可以推給治療人員。如此一來，全人醫療仍顯得有效，問題只出在執行層面，例如某位全人醫療的提倡者竟然說，如果全人醫療並未發揮功效，問題是出在治療人員沒有徹底了解照護做法並妥善運用。

持平而論，這類藉口也見諸傳統醫療領域，例如外科醫師有一種老套說法：「手術很成功，可惜病患還是不幸過世。」然而，這類藉口在另類醫療領域更常出現，也更受看重，因為另類醫療領域很仰賴病患的個人經驗，許多另類療法的提倡者甚至完全拒絕靠控制實驗檢視療效，反而只想靠病患的「親身經歷」證明療效，但誠如剛才所言，有時病患會受實際經驗誤導，把無效療法當成寶。傳統醫生也許會替治療失敗找理由，但至少認同科學檢驗的價值，終將藉由審慎檢驗找出療法的缺點，諸如放血治療、苦杏仁療法和門腔靜脈分流術（參見第九章）的缺點就已獲確認。

可悲的是，拿治療失敗怪罪病患的不只是治療人員而已，還有病患自己。庫爾曼的神奇治療無法奏效時，多數病人並不怪她，反倒責怪自己平日過得不夠虔誠，或者認為上帝自有安排。許多採取全人療法的病患也寧願責怪自己，而不是對療效失去信心。大力提倡正念減壓抗癌法的西蒙頓夫婦明白指出：

早期有些病人認為我們給了他們抗癌之鑰，於是心想：「太好了！我要戰勝病魔！」後來發現，他們抗癌失敗之際會感到歉疚……最後，他們的家屬捎來……他們的遺言：「跟西蒙頓夫婦說治療還是有效的。」或是：「告訴他們，這不是他們的錯。」

替失敗找藉口的做法其實反映出對治療結果的偏頗解讀。如果某人相信治療的效果，他會十分看重正面佐證，嚴加檢查反面事例，並且設法提出解釋。雖然如同先前所述，即使明顯無效的治療有時也解釋得過去，但要是起先即不保證明確療效，解釋起來顯然更加容易。換言之，如果某種無效療法宣稱能概略改善症狀，而非明確治好疾病，會比較容易贏得信任。

有一項針對癌症病患的調查，受訪病患都採取非傳統療法，像是新陳代謝治療、食療、信心治療等，其中有些病患同時搭配傳統治療（例如化療、開刀或放射線治療），有些病患則否。跟本章先前提到的例子一樣，他們多半慶幸自己選擇非傳統療法，但同時認為非傳統療法有助概略改善整體健康（三分之二的病患這樣表示），而不是有助確實消滅癌症（不到一半的病患這樣表示）。保證的療效越模糊，病患越容易找到正面佐證。

正是基於這個原因，許多另類療法不會針對特定病症，而是宣稱可以帶來「全人健康」，提升「身體運作」，促進「身心一致」——還有其他難以反駁的籠統說法。信心治療師（faith healer）充分善用這類模糊說詞，審慎避免具體預測病情，例如庫爾曼會在演講時說：「有個觀眾的關節炎正在康復當中，是我正在對抗病魔。」這句說詞被推翻的機率實在微乎其微。現場群情熱烈，幾乎必然會有至少一位觀眾感到症狀舒緩，起身「宣稱自己正在康復」。

值得注意的是庫爾曼並不是這樣說：「有個觀眾的皮膚病正在康復當中，是我正在對抗病魔。」這個說詞顯然會被當場拆穿。她會提及的多半是看不太出來的病症，例如黏液囊炎、偏頭痛、癌症或聽力受損。再舉個相關例子，一位睿智的法國人造訪盧爾德鎮，在這個以天主教朝聖地聞名的鎮上看到許多別人丟棄的眼鏡、助聽器與拐杖，不禁表示：「咦，怎麼沒有義肢呢？」

我並不是暗指庫爾曼靠含糊說詞掩人耳目，在重症患者面前招搖撞騙。雖然有些信心治療師確實會招搖撞騙，但也有些是打心底相信正念治療，我無意指名道姓的說某位治療師是好是壞，重點在於含糊標準不僅是江湖郎中的利器，還會害我們看不清治療是否有效。如果沒有一套衡量病況好壞的準確標準，我們容易因為期待心理而特別留意正面佐證，過度看好療效。

由一個小故事能看出就連諾貝爾獎二度得主也會受模糊標準蒙蔽。二度獲得諾貝爾獎的化學家鮑林長期提倡以維他命C預防感冒等小病，某次有人問他跟他太太（當然是由她確保兩人都攝取所需的維他命劑量）是否不再受感冒所苦。「對呀。」他說，「我們完全不會感冒。」然後他補上一句：「頂多有些小傷風。」

看似合理

我們相信某些事的原因在於，這些事看似合理。我們相信筆跡等分析可以反映深層個性，因為背後邏輯很有道理：人的外在表現應該會反映內心狀況，面對不明確刺激（例如黑點或紙片）時尤應如此。同理，多數人認為吃牛肉會增加心臟病的風險，部分原因在於牛排側邊或煎鍋底部的油脂看起來就是阻塞冠狀動脈的元兇，在人體外頭黏黏膩膩的油脂，攝取進體內依然會又黏又膩。沒錯，看似合理的事物往往確實合理，可是我們也常因此遭受蒙蔽，尤其是背後邏輯失之膚淺表面的時候。

許多醫療方面的不實認知正是源自於此。如果對自然或人體運作抱持錯誤的基本概念，容易覺得某些觀念看似很有道理，而採取各式各樣的錯誤做法。第二章提到的「代表性」就屬於這種基本概念。這個概念太過普遍，也許最好視為後設理論（譯注：後設理論是指其他理論或概念背後的理論）。根據代表性概念，結果應該跟起因相仿，同類該彼此相似，甚至物以類聚。在醫療領域，病症應該跟病因類似或能引起聯想，病症跟療法也該如此。

人類早年的醫療方式最能反映這個認知，認為病症跟病因及療法有許多共同的外在特徵。比方說，中國古代的大夫認為蝙蝠視力絕佳，有助治療眼疾，因此拿蝙蝠當藥材，要求眼疾病患服用。同理，原始部族會強逼惡人吃下肝臟（他們認為肝是慈悲之源），早期西方醫生叫氣喘病人吃狐狸肉（狐狸以耐力聞名），甚至如今許多另類療法的醫療人員推薦精神疾病患者服用牛腦萃取液。

極有意思的一個例子是順勢療法，由赫尼曼（Samuel Hahneman）醫師創立於十八世紀晚期，至今仍在全人醫療領域廣獲推行。根據赫尼曼的見解，如果某個物質能在健康的人身上引起某種症狀，就能拿來治療所有出現類似症狀的患者。換言之，他認為病因與療法之間有某種類似關連，並稱之為「類似定律」。他做出一連串「實驗」，讓健康的人服用各式各樣的草藥、礦物與其他物質，記下後續症狀，彙整為用藥叢書，書中做法至今仍在順勢療法圈中獲得參考。雖然這種連結病因與療法的簡單做法乍看很有意思，但現有研究已否定順勢療法的效果。

也許順勢療法的另外一個基本原則更能凸顯其漏洞。赫尼曼提出「微量定律」，背後邏輯也相當粗糙。他給健康的受試者服用特定物質時，發現只要服用量越少，引起的症狀越不嚴重，於是他認為病人服用的藥量濃度越低，症狀減輕的程度越高。順勢療法的書花很長篇幅描述如何做出各種極度稀釋藥劑，例如有些藥物必須加上「十溝」倍的水（譯注：decillion，十的三十三次方）。經過這種稀釋，病人等於完全沒有攝取進任何藥物，但順勢療法的醫師堅稱配方有效，經過極度稀釋以後更加有效。這個說法同樣遭現有研究否定。

代表性判斷也影響一般人對食物的直覺認知。有些人認為特定食物的基本性質會直接轉移到攝取者身上。誠然，「人如其食」這句英文諺語有時確實沒錯：吃進太多油脂會變胖，攝取過量胡蘿蔔素會讓膚色泛黃——胡蘿蔔素存在於胡蘿蔔與番茄中。然而，這個認知時常被過度引申，淪為異想天開。

心理學家羅津（Paul Rozin）請數組大學生推測不同（虛構）部落土著的個性與身體素質，例如其中一組學生所知道的部落以山豬為食，並會捕獵海龜獲取龜殼，另外一組學生所知道的部落以海龜為食，並獵捕山豬獲取長牙，結果學生所做的推測跟部落主食息息相關，他們認為以海龜為食的部落擅長游泳且個性慷慨，以山豬為食的部落則比較兇悍且可能蓄鬍。換言之，他們確實認為人如其食，許多特質都受食物影響。

許多針對關節炎的食「療」也是根據類似見解，認為食物的外在特性經過消化以後依然存在，並在人體內發揮相同效果。唐．亞歷山大醫師著有《關節炎淺談》，認為替關節補充油脂可以對抗關節炎。他建議關節炎病患盡量攝取油脂，如果餐點中含有油脂，則用餐期間不得喝水。他認為油水不互溶，因此水會破壞油的潤滑功效。

迪弗．賈維斯醫師著有暢銷書《民俗療法：來自佛蒙特州的健康指南》，也採用相同邏輯，自述在尋求關節炎的解方時，「研究水電工如何去除鍋爐內部的鈣沉澱。」他認為能在體外除鈣的方法，也能對付體內頑強的沉澱物質。水電工是使用某種酸性物質解決問題，於是賈維斯推薦病患靠喝醋（較溫和的酸性溶液）減緩關節炎的僵硬程度。

這類療法忽略一個事實，那就是消化系統會改變絕大多數的攝取物質，無論某種成分在體外有何性質，在體內往往遭大幅轉換或完全失效，例如醋會從弱酸變成鹼性，可惜有些人不見得有此認知，只憑直覺判斷是否合理，不斷採取無效療法。許多風行一時的食療都有這個問題。賈維斯還說過：「油與醋不相溶，也許脂肪與醋也不相溶，靠醋可以打敗脂肪。」許多人採用他的食療，可見他的邏輯顯然乍看有理。

廣為風行的定期「排毒」療法也出自這種簡單理論。我們會定期清潔汽車引擎與錄音機內匣，好讓設備運作更順暢，於是相信腸胃也不妨定期清潔。有些人靠禁食，有些人靠灌腸、大量灌水或吃優格，至於最極端的做法大概是「連恩扭結術」。英國醫師連恩（Arbuthnot Lane）跟許多同仁擔心人類自體產生的毒素，亦即體內逐漸累積的代謝廢物，他自認發現食物殘渣經過某段結腸時會減速，所以他創出連恩扭結術，開刀切除那段結腸，數百名不幸找他求診的病人均動過這一項手術。

暫且撇開連恩扭結術不談，許多這類手術看似符合直覺想法，實則不甚合理。有些人說定期禁食是「讓身體休息一下」，灌腸可以「洗掉」毒素。雖然「休息」與「清洗」之類的比喻式說法也許看似合理，但人體運作未必如此簡單。雖然毒素累積體內絕非好事，但人體已演化出良好排毒機制，過分簡化的拙劣做法也許適得其反。

總而言之，我們必須自問各種認知是否主要只是表面看似合理。我們容易自然而然的依照代表性做判斷，因此該格外留意種種出自「物以類聚」預期的認知。比方說，有些專家認為當年大眾不願接受細菌造成疾病的說法，部分原因來自代表性判斷，他們不認為死亡與殘疾等「重大」結果竟然源於細菌這種「微小」原因。當然，原因確實時常與結果相仿，但例外也不勝枚舉，應謹慎小心為上。

書籍介紹

本文摘錄自《康乃爾最經典的思考邏輯課（暢銷典藏版）：避開六大謬誤，資訊時代必備的理性判斷工具》，先覺出版

作者：湯瑪斯．吉洛維奇（Thomas Gilovich）

譯者：林力敏

與《快思慢想》康納曼並列，美國社會心理學頂尖學者暢銷經典

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Photo Credit: 先覺出版

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：丁肇九