中研院P3實驗室染疫事件初步調查：實驗人員未依流程穿脫裝備，遭老鼠咬傷未向上通報「確實有疏失」

中研院P3實驗室前研究人員染疫事件，立法院今（13）天邀請衛福部長陳時中和中研院院長廖俊智進行專題報告。廖俊智在報告中提及此案初步調查結果發現5大問題，其中11月24日有3名人員一同進入P3實驗室，離開時除污室卸除個人防護裝備時，個案未依流程進行，且3人中僅有1人正確。

其次，實驗人員遭實驗鼠咬傷後曾越級向生物安全官通報，但安全官反映不記得當日有接獲通報事件，廖俊智表示雙方說法兜不攏仍待釐清。

3人離開實驗室穿脫裝備僅1人正確，責任歸屬待確認

（中央社）已離職中央研究院P3實驗室人員染疫事件，據最新調查，這名個案為新進人員，仍在訓練中；甚至調閱錄影帶後發現，含個案在內的3名人員11月24日離開實驗室穿脫裝備，僅1人正確。

中央流行疫情指揮中心9日宣布新增1例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土病例（案16816），為12月初剛離職的中研院P3實驗室人員，病毒定序為最早於印度發現的Delta變異株。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請衛生福利部部長陳時中、中央研究院就「中央研究院P3研究室實驗人員確診COVID-19感染途徑及後續防疫因應作為」進行專題報告，並備質詢。

中央研究院院長廖俊智今天上午在立法院報告中表示，P3實驗室染疫案初步調查結果，發現5大問題，第1點是小鼠咬傷意外事故未依院內環安衛規定及該實驗室標準流程通報；第2點是實驗室環境污染疑似操作未遵照該實驗室標準流程，如未在生物安全櫃中操作小鼠，責任歸屬仍待確定。

第3點是該實驗室個人防護裝備穿卸流程未完全依照標準流程，廖俊智說，經查錄影帶紀錄，11月24日共有3名人員一同進入P3實驗室操作，當天3人離開P3實驗室於除污室卸除個人防護裝備時，個案未依流程進行，且3人中僅有1人正確。

廖俊智提到，這3人於P3實驗室疑似未穿著鞋套，且於中控室更換鞋子，經調查11月21日錄影帶紀錄，個案脫除流程也於脫防護衣前先拿下口罩，又依據個案訪談紀錄，被咬傷的11月中旬當天僅戴單層手套，不符合相關標準流程。

廖俊智說，依據錄影帶及訪談記錄結果，有個人防護裝備穿脫流程不符合標準流程情形，責任歸屬仍待確定。

廖俊智表示，第4點是證實案16816為新進人員，仍在訓練中，疑未得到足夠操作訓練；第5點是經調查發現，該實驗室操作過程中，疑似未有管理或資深人員於中控室監控。

廖俊智表示，針對上述經過初步調查結果發現的5大問題，單位及院方應加強督導，重新審視督導機制；中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也說，已要求中研院12月19日前函送調查檢討報告，以了解實驗室運作情形、人員操作實務及相關生物安全管理運作現況。

遭實驗鼠咬傷判定「低風險事件」未再向主管通報，中研院：確實有疏失

（中央社）中央研究院P3實驗室染疫案，實驗人員曾被實驗鼠咬傷，越級向生物安全官通報卻無下文。中研院院長廖俊智說，生物安全官反映不記得當天有接獲該事件，雙方說法兜不攏仍待釐清。

中央流行疫情指揮中心9日宣布新增1例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例（案16816），為12月初剛離職的中研院P3實驗室人員，病毒定序為最早於印度發現的Delta變異株。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請衛生福利部部長陳時中、中央研究院就「中央研究院P3研究室實驗人員確診COVID-19感染途徑及後續防疫因應作為」進行專題報告，並備質詢。

廖俊智今天上午在立法院報告中表示，案16816於10月中旬在工作過程中，第1次遭感染最早在巴西發現的Gamma變異株實驗鼠咬傷，因實驗室直接管理人當時不在現場，直接通報基因體研究中心生物安全官，於當天稍晚再通知實驗室直接管理人及負責人。

廖俊智說明，經負責人判斷該事件屬於低風險事件，所以未再向基因體研究中心主管通報。至於案16816越級通報生物安全官為何無下文，廖俊智表示，據現階段調查，已訪談生物安全官後，但生物安全官卻反映不記得，當天並沒有接獲這起實驗鼠咬傷生物安全意外事件，仍待進一步釐清。

廖俊智表示，據中研院內規定，即使判斷遭實驗鼠咬傷在生物安全意外事件等級屬於低風險，仍需要往上通報，所以這次發生負責人判斷該事件屬於低風險事件，未再向主管通報，「確實有疏失」。

針對案16816越級通報遭實驗鼠咬傷事件，廖俊智認為，在實驗室中發生生物安全意外事件，屬於較為緊急的狀況，在無法即刻找到實驗室負責人或管理人的情況下，當然應該越級通報，「她這樣做沒有錯」。

廖俊智強調，案16816有進行自主健康監測，並於10月16日自主自費進行快篩檢測，結果為陰性。至於是否可能以例行公費採檢確保實驗室安全，廖俊智說，若衛福部疾管署同意，願意由中研院自行針對實驗室人員進行公費採檢，「衛生機關同意，我們就會自己做」。

《中央社》報導，針對染疫員工疑似因職場霸凌，遭老鼠咬傷無法直接往上呈報，基因體研究中心研究技師、P3實驗室原負責人詹家琮今天在立法院中透過視訊表示，中研院P3實驗室絕對沒有霸凌事件，「這是這名員工對長官指責的認知不同。」

詹家琮強調，案16816於11月中旬遭實驗室小鼠咬傷，並未再通報，而且個案在實驗室期間也都沒有出現任何症狀，在完全沒有呈報情況之下，實驗室根本無法通報，他們不知道11月中旬個案遭老鼠咬傷這件事。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航