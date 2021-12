《呆廝國誌》序：名垂後世的一種方式

名垂後世的一種方式(代譯序)

亞歷山大.蒲柏(Alexander Pope, 1688 – 1744),十八世紀最偉大的英國詩人,《牛津名言詞典》(The Oxford Dictionary of Quotations)收載條目第二多的詩人(僅次於莎士比亞),畢生勤於著述,兼擅多種題材文體。蒲柏學識豐贍,才氣縱橫,洞燭世態人心,作品中妙語警句俯拾即是, 許多都成為了英語世界日用而不知的成語,例如「Hope springs eternal」(希望之泉永不竭)、「 To err is human, to forgive, divine」(犯錯是人性,寬宥是神性)、「A little learning is a dang’rous thing」(一知半解害死人)、「Damning with faint praise」(名褒實貶)、「Fools rush in where angels fear to tread」(無知者無畏)。蒲柏的摯友斯威夫特,自己也是一位偉大的作家,但卻對蒲柏十分欽佩:「蒲柏的詩,沒有一行不使我歎息,/歎的是如此佳作,不是我的創製。」後輩詩人拜倫,更是對蒲柏五體投地:

無論時間或空間,哀痛或衰年,都永遠不能減損我對他的崇敬。他是偉大的諷喻詩人,規箴一切時代、一切風土、一切情感,以及生存的一切階段。他是我少時的歡樂,壯歲的志趣, 或許還會成為我暮年(假使我有幸活到暮年的話)的慰藉。他的詩篇,便是人生的寶典。

蒲柏天資聰穎,弱冠成名,但他的生花妙筆,絕不是輕易得來。他出生在一個天主教家庭,天主教在當時的英國備受歧視,教眾不得入讀公學大學,也不能擔任公職。他少時罹患波特氏症(結核性脊椎炎),一生為此惡疾所苦。疾病使得他腰背佝僂,成年身高不足一米四,他之所以終身未婚,當與此節不無關係(蒲柏生平可概見本書所附簡表,此不贅述)。從許多方面來說,他都是自身所處社會的局外人。然而,誠如同時代英國詞典編纂家塞繆爾.約翰遜所說,蒲柏擁有「一顆生機勃發、志向宏大、勇於冒險的心靈,始終探究,始終期許,行至極遠,依然渴望更遠,飛到極高,依然渴望更高,永遠憧憬超出它所知的事物,永遠企求超出它所能的功業。」所以他勇猛精進,自學多門外語,浸淫希臘羅馬及本國經典,使天賦的文才物盡其用,終成一代大家。他的名垂後世,可說是「詩窮而後工」的典例。

Photo Credit: Michael Dahl, Wikimedia Commons, Public Domain 亞歷山大.蒲柏(Alexander Pope)

蒲柏的諷刺史詩《呆廝國誌》(The Dunciad)初版刊行於一七二八年,最終版刊行於一七四三年,前後歷時十五年,稱之為蒲柏畢生心血的結晶,絕非過甚之辭。從形式上說,此詩以西方經典史詩為範本,採用嚴謹的英雄雙行體(heroic couplet),結構精巧,音韻鏗鏘,無愧為這種詩體的極致神品。從內容上說,此詩以虛擬的「呆廝女神」為線索,鋪敘十七十八世紀英國社會日趨粗鄙的頹敗進程,尖銳抨擊文藝市場化、低俗化、政治化的時弊,嬉笑怒駡,酣暢淋漓,直筆寫出一部濃墨重彩、活色生香的大不列顛墮落史,堪稱西方諷刺史詩的里程碑式巨製。在寫給斯威夫特的信中,蒲柏把《呆廝國誌》稱為自己的「巔峰之作」(chef d’oeuvre),此詩形質雙美,宜蒲柏引以為豪。

《呆廝國誌》指名道姓地譴責了同時代的眾多文人和政商巨頭,不光是一部文采斐然的傑作,還是一首豪氣干雲的戰歌。正因如此,美國文學批評家、蒲柏權威傳記作者梅納德.馬克(Maynard Mack, 1909–2001)一方面把《呆廝國誌》稱許為「英語詩歌史上最引人入勝、最獨樹一幟的作品之一」,一方面又指出,將《呆廝國誌》公之於世,「從許多方面來說都是蒲柏一生最大的蠢舉」。的確,這部詩作給蒲柏招來了無數敵人,致使他餘生楚歌四面、怨謗隨身。但在蒲柏的有生之年,《呆廝國誌》不光一版再版,篇幅還越來越大,最終版刊行的時間距蒲柏辭世只有七個月,從這個事實來看,蒲柏當可謂「一生無悔」。

躋身《呆廝國誌》的眾多反派當中,有的人求得蒲柏的寬恕,名字從最終版本當中消失,有的人反復無常,名字也隱而復顯,有的人愧恥交加,以至於壽命縮短,也有的只求眼前利益,並不怕別人戳脊樑骨,還有的把駡名化為商機,撈到了實實在在的好處。最後這一種人,允稱「眼球經濟」之鼻祖。注意力難以集中的當今時世,三天兩日的駡名,已經使許多人趨之若鶩,千秋萬歲的駡名,豈不令受者銘感肺腑?馮夢龍的《古今笑史》裏有個老童生,以自己的文章「為某某先生所笑」為榮,求名乏術的人們,如果能讓自己的行為「為某某先生所駡」,名字隨傑作垂於永久,或許也是件值得驕傲的事情。

李家真

二〇二一年八月八日

書籍介紹

本文摘錄自《呆廝國誌》,牛津大學出版社出版。

圖片來源:牛津大學出版社

書本簡介:

蒲柏《呆廝國誌》是一部諷刺史詩,初刊於1728年,最終版刊行於1743年,前後歷時十五年,稱之為蒲柏畢生心血結晶,絕非過甚之辭。此詩以虛擬的「呆廝女神」為線索,鋪敘社會日趨粗鄙的頹敗進程,尖銳抨擊文藝市場化、低俗化、政治化的時弊,嬉笑怒駡,酣暢淋漓,直筆寫出一部活色生香的大不列顛墮落史,堪稱西方諷刺史詩的里程碑式巨製。這部詩作帶來莫大的聲名,同時給蒲柏招來了無數敵人,致使他餘生楚歌四面、怨謗隨身。文學史上稱許為“英語詩歌史上最引人入勝、最獨樹一幟的作品”的《呆廝國誌》,也許翻譯難度太大,直至現在牛津終於能出版給中文讀者。

譯者簡介

譯者李家真,譯有《福爾摩斯全集》《瓦爾登湖》,以及王爾德、紀伯倫、泰戈爾等名著。

