「勞退自提」可節稅還享政府基金分紅，監委調查報告：低薪階級未能受惠，高薪族群反而大增

許多人不清楚「勞退新制」上路後，老闆除了在員工每月工資6%中提取勞工退休金外，還有另一個「勞退自提」的選項可供民眾選擇，得於每月工資6%範圍內，再提一次「自願退休金」，並於當年所得稅總額扣除，除了節稅以外，還能強迫儲蓄、享政府基金分紅。不過，監察委員蘇麗瓊卻發現，近年來低薪階級未能受惠此政策，自提人數掉到去（2020）年僅剩一成，高薪族群反而大增。

勞退自提有3大好處：節稅、退休金領更多，及強迫儲蓄

自從1995年7月實施勞工退休金條例（勞退新制）後，老闆應該幫勞工每月提繳退休金，可以存儲於勞保局設立的「退休金個人專戶」或「勞工投保年金保險」，老闆負擔提繳之退休金，不得低於勞工每月工資6%。

另外，勞工得在每月工資6%範圍內再一次自願提繳退休金，並自當年度個人綜合所得總額中全數扣除，意味著，退休金累積帶著走，不會因為換工作或公司倒閉而受影響，此專戶屬於勞工。

等到勞工年滿60歲後，即可申請退休金。而這其中分為兩種模式，第一種為年資滿15年以上者，得選擇請領月退休金或一次退休金；第二種則是年資未滿15年者，應請領一次退休金。

意味著，老闆每月幫勞工提撥6%的薪資之外，勞工自己本身也能再提撥1至6%。或許民眾會想，既然老闆都已經提了6%，那我為什麼還要自提？因為勞退自提6%，能夠加快自身的退休儲蓄。

理財專家郭莉芳對此解釋，勞退自提有3大好處，含節稅、退休金領更多、以及強迫儲蓄。

若以月薪7萬的上班族小明，對照勞工退休金月提繳分級表可以發現小明的應投保金額為72800元，老闆每個月要提撥薪資6%到阿光的勞退新制帳戶裡面，也就是每月4368元，一年共是52416元。

假設勞工「不自提」，代表每個月薪水不再另外多提撥4368元，因此無法享受到「節稅」的好處。

勞工若是自提6%，每年總額52416元（強迫自己在儲蓄），更重要的是，不用併入當年度所得，這筆錢入到自己的勞退專屬帳戶，不用被「課稅」，若以所得級距稅率5%來算，這樣能直接省稅2621元。

讓「節稅」美意未被充分利用，薪資結構成為問題

近日，監察委員蘇麗瓊質疑政府資源分配不當。他指出，月提繳工資級距在2.8萬以下的民眾，占自提人數比率從三成掉到去（2020）年僅剩一成；反而高級距的勞工自提比例卻急遽攀升，如月提繳工資級距在5.7萬以上者，從二成逐年攀升到四成。

蘇麗瓊提出調查研究指出，「自提人數低迷」的主要原因是，勞動部訂的績效指標，只有衡量參與人次與宣導頻率，而不是自提比率高低，是本末倒置的作法，讓政策美意未被充分利用。

台灣理財顧問認證協會秘書長傅清源告訴《聯合報》，自提勞退金可在職減稅、退職免稅，許多民眾不知道提繳退休金，可以拿到政府基金的分紅。他建議年輕人把自提當作買儲蓄，越早越好。

雖然自提可以免稅，替未來多存一點退休金，但真正的問題是有沒有多餘的錢能夠自提。《關鍵評論網》訪談在媒體界工作2年的David說，對於工作菜鳥而言薪資不高，無法再多負擔6%（自提），因為除了在大台北的房租、水電以及生活費用外，還需要繳貸款，原本就很緊繃的資金，根本無法再榨出一點水。

David強調，社會新鮮人多希望資金可以更彈性，每個月薪資（不自提）可以應急，也能夠進行各項小額投資。以這幾年為例子，無論是台股、美股基金甚至是加密貨幣的報酬率都不錯，再加上「普惠金融」盛行，幾千塊就能夠參與存股（零股），買賣各種商品，而且急需用錢可以馬上轉換套現。

他說，雖然自提勞退可以節稅，但是身邊評估社會新鮮人（或者薪資不高）的族群自提的意願低落，而且節稅以及紅利的「複利效果」，並不如高薪階級來得明顯，這可能也是調查報告中，反而是高薪階級受惠較大的原因。

由於今年台股創高，勞動部勞動基金，累積今（2021）年10月每位新制勞退勞工，退休帳戶約可分配到1萬7695元分紅。勞保局提醒，只要繳過新制勞退的勞工不管現在是否還有在繳納，都可以拿到分紅，只是拿到的分紅金額還要依照當時繳交的金額與時間長短計算。

勞保局強調，今年的分紅最快會在明（2022）年3月才會匯入，到時候民眾就可到自己的新制帳戶查看，不過這是退休才領得到，現在只是先分紅到個人退休帳戶裡。

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航