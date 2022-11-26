【2022九合一選舉】蔣萬安成歷年最年輕台北市長：善良戰勝側翼，要讓台北躍入世界的行事曆
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蔣萬安勝選，成為台北市歷年來最年輕的市長。他今（26）日晚間發表勝選感言，強調不只是自己的勝利，也是每一位台北市民的勝利，感謝選民用手中的選票，「讓善良戰勝側翼，讓正直戰勝謊言，讓民主戰勝黑箱，讓光明戰勝黑暗」。
九合一大選今（26）日登場，備受矚目的台北市「三腳督」選情激烈，下午5點左右國民黨候選人蔣萬安票數與民進黨候選人陳時中開始拉開距離，一路領先。
根據中選會資料，截至晚間7點38分，蔣萬安獲得44萬7842票，陳時中獲得33萬4341票，位居第二，排名第三的黃珊珊則獲得26萬5802票。陳時中與黃珊珊先後已各自發表敗選感言，也呼籲支持者支持勝選的蔣萬安。
蔣萬安在支持者高喊「市長好」的歡呼聲中上台發表勝選演說：
這場價值的勝仗，我們辦到了，不只是萬安的勝利，也是每一位台北市民的勝利，你們用手中的選票，讓善良戰勝側翼，讓正直戰勝謊言，讓民主戰勝黑箱，讓光明戰勝黑暗，謝謝你們。
我要向黃珊珊前副市長、陳時中前部長表達最高的敬意，我要向他們兩位致意，感謝他們在選舉的過程對我許多的指教，他們是非常可敬的對手，感謝他們展現民主的風範，也謝謝他們兩位讓本次選舉圓滿落幕。
謝謝所有的好朋友對我的支持，台北的未來發展，我們還需要彼此合作。我也要謝謝每一位用行動實踐民主正義的市民朋友，投票給我的，我感謝你們願意相信我，把台北未來4年交給我；那些沒有投票給我的朋友，我也感謝你們對我的鞭策，每一張票提醒未來的市府團隊，我們會更謙卑更努力，戰戰兢兢、毫不大意、如履薄冰，也絕對不能自滿。
蔣萬安說，回想今年5月宣布參選到今天開票，一路走來非常艱辛，並不容易，他稱自己沒有龐大的資源，但用雙腳走出來的足跡、跟市民互動的溫度，展現領航台北的信心、決心和誠心，對台北的使命，對土地的情懷，市民的期待和信任，都是他最重要的初心和後盾。
蔣萬安強調，全球化下的台北，沒有停下來的腳步，未來會用人唯才，重組堅實而強大的市府團隊，要打造一個廉能、有效率服務型的政府。也說市政的推動不只要有效率也要有人情味，會牢記對市民的承諾，也會實踐提出的政見，會帶領台北加大步伐，會帶領台北發揮潛力，讓台北躍入世界的行事曆，讓世界看到台北的偉大和爆發力。
蔣萬安最後也感謝家人的支持，說未來「我們不分藍綠白，不分你我他，我們一起在台北共融共好，開創築夢，實踐自我。」
蔣萬安勝選，成為台北市歷年來最年輕的市長。
台北市選舉委員會初步統計，今年台北市總投票率約為64%，略低於2018年台北市長投票率65.95%。
回顧上一次2018台北市長選舉，柯文哲獲得58萬663票，得票率41.07%，擊敗代表國民黨參選的丁守中（57萬7096票，得票率40.82%），民進黨候選人姚文智則得到24萬4342票，得票率僅17.28%。
現年43歲的蔣萬安曾任律師，2015年於國民黨內初選擊敗同黨的羅淑蕾，2016年代表國民黨投身第九屆立法委員選舉，以8萬9673票獲勝；2020年再被徵召競選，以11萬2784票成功連任。
今年5月，中國國民黨提名蔣萬安於參選台北市長選舉，蔣萬安於11月10日宣布辭去立委一職，講萬安當時表示，請辭是展現破釜沉舟、一定要贏的決心，將全心全意全力為台北打拚，帶領台北重新啟動。
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：楊士範
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