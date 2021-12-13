「重啟核四」公投領銜人黃士修宣布絕食到開票：要用跟林義雄同樣的方法「討回公道」

核四公投領銜人黃士修宣布，今（13）日中午12時開始絕食，下午還有辯論和廣播行程，將在晚上7時抵達自由廣場，他將會絕食到公投結果出來。除了黃士修，目前也在絕食的還有國民黨青年楊植斗，以及新黨台北市議員侯漢廷也在昨晚宣布要加入黃士修的行列，開始絕食。

黃士修：要用跟林義雄同樣的方法「討回公道」

黃士修在12日最後一場公投意見說明會前表示，核四當年會封存就是因為林義雄的絕食，但這項決定完全忽視了中南部民眾飽受空汙而死亡的痛苦，如今他要用同樣手法討回公道。絕食目的在於為「被慢性屠殺」的中南部民眾請命，並喚醒大眾對公投的重視、回歸正常的民主機制。

黃士修說，不管支持或反對，全民都應該要站出來決定國家未來的政策，但民進黨洗腦式的宣傳，正反方資訊是完全不對等的，「決定國家命運的公投卻被政府綁架，讓人民失去『選擇的自由』。」黃士修表示，民進黨過去曾說公投綁大選才能展現對人與對事的差別，但近日民調顯示，藍綠支持者已歸隊，若中間選民加進來，可能四項公投案都會過關，但令人擔憂的是許多民眾根本不知道12月18日要投公投票。

黃士修在2018年連署「以核養綠」公投時，擔心有效連署書數量不夠，第一次送件後又帶了2.3萬份連署書再度送件，不過中選會認為公投是「時限行政」，已經完成程序就要進入下一階段。黃士修當時批評中選會有違法之嫌，法規沒有規定在期限內只能送一次件，因此在中選會門口絕食抗議。

黃士修絕食超過140小時後，血壓心跳飆高，最後結束絕食搭乘救護車就醫，絕食活動則由當時的公投共同領銜人廖彥朋、新黨台北市議員參選人侯漢廷等人「接力」，不過最後中選會並未收下補送的連署書，「以核養綠」公投仍順利成案並在最後投票通過。

繼以核養綠後，台北市議員侯漢廷再次加入絕食

侯漢廷昨天晚上也在臉書上宣布，羅智強夜宿，黃士修絕食，他將響應二人絕食並夜宿。同時在士林北投的宣講不會停止，目前台北市議會預算的審查也不會缺席。至於絕食的目的，是希望能讓民眾開始關注並願意了解他們的付出，喚醒大家實踐民權、「用四票同意守護我們的家園」。

侯漢廷目前是新黨士林北投區的市議員，新黨在這次公投積極表態「四個同意」，並曾經批評國民黨不敢大聲支持重啟核四。

2018年7月時，當時以黃士修為首的公民團體也發起「以核養綠」公投。侯漢廷當時從就經常在臉書撰文及拍攝短片表達支持，也曾到中選會前聲援。2018年9月19日「以核養綠」公投的領銜人黃士修，為了抗議中選會拒收再送件的2萬件連署書，在中選會門口絕食逾140小時體力不支而倒下送醫。侯漢廷隨後開始絕食，要求中選會合法收件連署書。那次侯漢廷絕食超過160小時，最後接近昏厥緊急送醫。

「戰鬥藍」青年楊植斗絕食盼年輕朋友投票

國民黨副發言人、台北市議員羅智強的助理楊植斗，也在日前開始絕食，盼朋友們能抽空投下手中的那一票。

楊植斗9日在臉書發文，刊出他與朋友的對話截圖，楊的朋友為趕期末報告對投票意興闌珊，楊問道「如果一個人絕食十天，還能撐住身體去投票，你會感動到嗎？」此話一出讓楊的朋友相當吃驚，連連表示「會」、「誰？」楊則表示「那約好了」、「如果我撐過去，你一定要空下一點點時間，去投票」，楊的朋友對此相當吃驚與無奈，但也回覆「說到做到」。

楊植斗表示，他酷愛打賭而且很認真，他已與朋友達成了一個協議，若他開始絕食且還有力氣回雲林投票，那他的朋友也會依約出門投下公投票。楊強調，「能爭取一票是一票」，就是他現在的想法。

而今天已經絕食超過100個小時的他也在臉書說，很多選民不去投票，也有人到現在還不知道該怎麼投，且依照現在的民調，中間理性的選民投票意願較低，理性、感性的方法都試試看，才能把票給催出來，「寧可燃燒到最後一刻，也不要看到開票結果才後悔」。

中廣董事長趙少康也在楊的臉書貼文底下留言表示，「什麼樣的政府需要人民透過公投向政策說不？需要年輕人絕食表達心聲？」

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核稿編輯：翁世航