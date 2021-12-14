文：安姑娘

「姑娘，佢仲醒㗎！仲識同我哋講嘢，只係胃口差咗，唔通我哋而家就咁就放棄？」

「你睇到爸爸胃口差咗，但係佢仲醒，仲認得你哋。雖然講說話中氣弱咗，但仲識得同你哋講嘢。你哋覺得無理由宜家就放棄，乜嘢都唔做。」

「係囉！」

「不如就趁爸爸仲清醒、講到、表達到，直接了解一下，佢而家胃口越來越差，飲食方面想我哋點樣配合，好嗎？」

「爸，你想食咩？我哋帶畀你！」

周伯輕輕耍手擰頭，聲音微弱地回答：「不用。」

「你講，想食咩！我哋下次帶來！」

周伯皺皺眉，再輕輕耍手擰頭，聲音仍然很弱但用力地回答：「不用。」

六尺高的大仔周先生，雙手交叉放胸前，雙脚分開站直。周小姐則低頭俯身看著閉上眼睛的爸爸。

我接着說：「聽到，亦看到，周伯耍手擰頭，一而再以微弱但堅定地回答你哋話：不…用…帶…來…」

大仔周生把重心向左向右地轉換，周小姐一臉惘惘然，我深呼吸了一下：「你哋聽到、睇到周伯咁樣回應，腦海裡有咩即時聯想嗎？」

我再深呼吸了一下。

周小姐說：「佢行到呢步放棄，連嘢都唔食，咁就無㗎啦。」

我說：「你們會覺得焦急、無所適從，甚至不知所措嗎？」

周生：「可以同佢插喉餵奶嗎？」

我說：「過往有些病人，可能一直迴避正面和家人討論自己希望病重時，要有怎樣的照顧，例如病情發展到食量減少，甚至不能吞嚥時，是否仍然只維持口服，不插喉管餵飼吊奶？可是身體的轉變，其實無人比病人自己感覺更清楚。以剛才周伯的回應來看，你們覺得他是怕負累你們，叫你們不用帶來，還是的的確確覺得沒有這需要，甚至根本吃不下，不想要呢？」

「唔通我哋咩都唔做？唔去鼓勵佢，幫忙餵食嗎？」

「我哋每餐都要去關心，睇睇周伯想唔想食，想食咩。若果錯過了進餐時間，見他醒了，就會即時問他有沒有胃口，想不想吃點什麼？不過份量就要隨周伯當時的胃口了。」

高大的周生，雙眼定睛看著身體微曲、側臥在床上的周伯，雙手仍然交叉放胸前；周小姐則依舊低頭俯身看著閉上眼睛的爸爸，手握着周伯的手，輕撫着。看得出周生和周小姐對周伯，很不捨得。

「每個人壽數，都有自己嘅極限，時間來到時，會慢慢無胃口、食唔到嘢。家人見到當然會不捨，不過這其實都係一個自然『退場機制』。若果周伯真的已經踏入壽盡的階段，究竟是彼此都可以了無牽掛，輕身各自繼續前路，還是滿心不捨，苦苦相纏、互相牽絆？這的確不容易，給點時間大家慢慢諗下、消化一下。目前爸爸的情況，其實會否已經到這一步呢？除了進食，周伯仲想家人怎麼照顧，或者需要什麼的幫忙呢？」

文章獲作者授權轉載，原文看作者Facebook

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex

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