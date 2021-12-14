從「緊身牛仔褲搭雪靴」到特斯拉，美國Z世代口中的「這好cheugy」代表什麼意思？

（中央社）圖案T恤和UGG雪靴曾是紅極一時的時尚風，但Z世代可不這麼認為，並用一個新創的英文字cheugy暗喻「過氣」，不可不認識的這個字也凸顯過度消費的問題。

Z世代（Gen Z）的流行英文用詞cheugy，發音為CHOO-gee，這個詞主要用來嘲笑過時、不符合流行審美的事物，通常暗指Ｘ世代的潮流。

Z世代泛指從1997年到2010年代初期出生的人們，X世代（Gen X）則指1960年代中期到1980年出生者。

在抖音（TikTok）、推特（Twitter）等社群平台有關cheugy的例子，被Z世代認為cheugy的東西包括圖案T恤、緊身牛仔褲、Converse帆布鞋和UGG雪靴。

根據《紐約時報》，cheugy又指「過氣」或「太過汲汲營營」。《西雅圖時報》（Seattle Times）為了詳解cheugy，邀請當地讀者進行反饋。

17歲崔特（Christopher Tritt）是中央華盛頓大學（Central Washington University）學生，他和同年紀的人不喜歡看起來「假假的東西」。

他說，有些人鄙視緊身牛仔褲，因為緊身牛仔褲通常「不是真正牛仔布、而是由彈力布材製成」。

崔特也指出，對西雅圖Z世代普遍而言，cheugy的事項包括運動休閒風（Athleisure）、5層樓公寓建築、電動汽車特斯拉（Tesla）、非基因改造食品、環保吸管，以及華盛頓州的雷尼爾山（Mount Rainier）貼紙等。

Photo Credit: AP／達志影像

此外，有些讀者回應，cheugy是「俗氣」（tacky）的代名詞。還有些人表示，負面和價值評斷就是cheugy，使用這個字本身就是cheugy的行為。

cheugy會如何被用來造句？

有人寫道：「去年（意指COVID-19疫情）太太太負面了，應該被列為最cheugy（負面）熱門名單的榜首。」

一位讀者說：「從別人的衣著和飲食偏好進行評斷很cheugy。」

還有人說：「cheugy是不好聽的假字，毫無文學或語言學字根的基礎。」

美國讀者對於世代價值觀的攻擊並不留情。一位X世代認同Z世代評斷以前流行的東西「醜、不酷、過氣」，但不意味著需要發明「全然愚蠢的新字」予以貶抑。

Photo Credit: AP / 達志影像

屬於Ｚ世代前段班的21歲謝佛（Carmen Schafer）並不認同cheugy。她認為更嚴重的是隱含在cheugy字眼中的概念和更深層次的議題，包括快速流行與高淘汰率，人們必須不停消費添新，以免淪為過時。

「這個字眼傳達過度消費和扼殺自我的訊息，對企業很棒，對地球和自我意識很糟。」謝佛說，抖音等短影音社群平台加速「用過即丟消費主義文化」（throwaway culture），人們把錢投入時尚，而時尚業是全世界污染嚴重的行業之一。

她擔憂在這種風氣之下，年輕女性很難發展自我風格，也不願意購買能夠歷經歲月淬鍊、可以使用很久的物品。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：潘柏翰