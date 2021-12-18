【小說】《夏的故事》選摘：懷孕表示增加我們這樣「會吃會思考的人」，一想就陷入絕望的心情

文：川上未映子

追求更高層次的美麗

「我想做隆乳手術。」

距今三個月之前，卷子在電話中既像宣布、又像報告的說。

剛開始，卷子的基本態度是「關於這件事，你有什麼看法？」但是一星期三次，卷子工作結束的深夜一點多都會定期打電話來後，漸漸的態度也有了改變。她開始不再有興趣聽我的感想或意見，而是躍躍欲試。總之從頭到尾就只是沒完沒了的說她的隆乳手術。

「做手術，讓胸部變大」和「自己真的能做嗎」，成了卷子對隆乳手術的兩大主題。

在我到東京的這十年間，別說是深夜打電話，連定期煲電話粥都很少，然而聽到卷子劈頭來句「我想做隆乳手術」，一時啞口無言，不自覺的回答：「好啊。」

不過，卷子對我的「好啊」並沒有太注意，接著就對著只能答腔附和的我，開始滔滔不絕的說起現在隆乳手術的方法、費用、疼痛有無、術後休息時間等。偶爾穿插「我想我可以，應該可以做。我真的想去做」等強大的決心來鼓舞自己，另外在一天的結束整理其他新入手的資訊，大約是按這樣的順序，一古腦的說個不停。

我一面對卷子充滿希望的聲音點頭稱是，一面試著回想卷子的胸部到底是什麼樣子。然而，難度太高了。當下這時候，我連長在自己身上的胸部都想不起來，所以，想不起來也是當然的。因為這個緣故，不論卷子如何熱中的解釋隆乳手術，如何闡述自己的想法，我還是很難將卷子與胸部，以及隆乳手術連在一起。越是聽卷子說話，越是湧起一種「我現在到底在跟誰談誰的胸部啊？而且幹麼談這個啊？」等既非不安也非無聊的心情。

和綠子處不好——幾個月前就聽到這個消息，所以，話題一旦落入「隆乳的無限迴圈」中，有時我也會主動切換：「對了，綠子她⋯⋯」

但是，這麼一來，卷子就會稍微降低聲調，簡單回道：「嗯，還好，沒問題。」明顯想逃避這個話題。如果依我的想法，卷子今年四十歲了，對於她在電話另一端說的隆乳手術，不管怎麼樣都應該先想到今後的生活、錢從哪裡來，當然還有綠子問題，這些先解決了才能談手術吧。

但是，畢竟我一個人在東京，過著一人飽全家飽的生活，不需要照顧別人，我也知道自己沒有立場對別人說這種大道理，所以從來沒說過一句重話。關於她和綠子之間的生活，卷子自己一定比我更煩惱吧。

如果有錢的話。如果白天有固定工作，有最低限度保障的話。卷子又不是自己喜歡才到酒店工作到深更半夜，把讀小學的綠子獨自留在公寓裡過活。雖說是為了賺錢，但她也不願意讓女兒看到自己喝醉的醜態。好在有個朋友住在附近，有什麼事或緊急狀況時，隨時都能跑來幫忙。卷子把這當作心靈的護身符，萬不得已地過著現在的生活。

但是，就算再怎麼不得已，還是很難讓人不擔心未來卷子和綠子要怎麼過活。譬如說晚上，如果今後綠子還是得一個人度過夜晚這段時間，這實在不是好主意，百分之百不好，全方位的不好。這種狀況必須立刻改善才行。那麼要怎麼做才能改善呢？

無一技之長的卷子，過著打工生活的妹妹我。還是個孩子、接下來事事需要錢的綠子。沒有保障的生活。庇護人或親戚，一個都沒有。嫁個金龜婿、攀上枝頭變鳳凰的機率等於零，說不定還是負數。彩券。生活扶助——

我剛上東京的時候，和卷子談過一次生活扶助。那段日子，卷子由於不明原因的暈眩昏倒，擔心該不會是得了什麼重大疾病。前往醫院檢查的期間，身體狀況一直堪憂，又不能到店裡上班，收入掛零。我們必須對當下的生活和後續好好討論。

因此我建議「要不然，不如去申請生活扶助？」好歹當作一個選項，但是卷子堅決不接受。不只如此，卷子還譴責我怎麼會勸她做那種事，最後彼此吵得很激烈。看來在卷子心中「接受生活扶助」的感覺同等於恥辱，認為它是一種有損做人的本分或自尊的行為，好像人不可以為了活著，做到那種地步—說得難聽一點，給國家或他人造成麻煩的地步。

不是這樣的，生活扶助只是一筆錢，與恥辱、添麻煩或是自尊那些事都沒有關係。就因為想守護個人的生活，所以困難的時候，堂堂正正向國家或他人申請就好了，那是我們的權利呀。不論我怎麼解釋，卷子就是聽不進去。卷子哭著說，如果去申請，這些年吃的苦全都白費了，我們日夜拚命工作到今天，就是為了不要給別人添麻煩。我只好放棄說服她。所幸檢查的結果，卷子的身體沒有異常，靠著向店裡預支的錢充生活費，但是，並沒有解決任何根本性的問題。

「我想去耶，這裡。」

卷子從皮包裡拿出的厚厚一疊廣告型錄，她把最上面的那份拿給我看。

「我在大阪去了很多地方打聽，所以收集到這麼多。最想去的是這裡。」

大大小小的廣告型錄，全部加起來不知有多少本。看著那個二十或三十本不止的厚度，想像著沒有電腦的卷子是花多大的工夫收集到這些，心情又再度暗淡下來，所以我沒追問這些東西怎麼來的，而是挪開卷子建議的那一本，先拿起其他的廣告型錄。幾近裸體、被選作為美麗形象照片的，大多是金髮的白人模特兒，環繞在溫柔的粉紅色蝴蝶結與花朵的設計中。

「明天，我要前往諮詢，這是今年夏天我的一件大事，所以我想全部都去看看，才把這些廣告型錄帶來。家裡還有很多呢。我只帶最漂亮最有看頭的過來。」

我默默盯著那些廣告型錄，穿著白袍的醫生露出這麼細小，卻異常潔白的牙齒，笑容可掬的看著我。他的頭上用巨大的字體寫著「一切靠經驗」。見我呆呆的看了老半天，卷子靠過來：「別看那個了，看這個，」伸手拿起她有興趣的廣告型錄。

「你看這，不是很像美容嗎？」

卷子看中的那本，整本做了黑色上光的設計，紙質也很厚，有著其他廣告型錄所沒有的——說好聽點是高級感，說得直率點則是壓迫感。文字燙金印刷，完全沒有以女性為標的，美容常有訴求可愛、幸福或美麗的形象，反倒是採取「行家、風月場」的硬派風格，引人想像夜間工作者的各種悲喜交集。

說到隆乳手術，對身體來說是多麼敏感的大事，疼痛和擔心的狀況都很多，既然這樣，至少應該醞釀一點夢幻、溫柔、療癒，哪怕是騙人的那種氛圍來招攬客人才對。但偏偏她卻選擇了這種廣告型錄宛如夜店黑制服的診所，到底原因何在？然而即使我百思不得其解，卷子卻無視我的沉默，繼續往下說。

「關於隆乳手術，我在電話裡跟你說了很多，就如我之前說的，種類五花八門。粗略的來說，有三種選擇，你記得吧？」

不記得。我按捺住反射性的回答，模稜兩可的點點頭。於是卷子又說：

「第一種是矽膠。第二種是玻尿酸，第三種是抽自己的脂肪，注進乳房裡。三種當中，還是矽膠最受一般人的歡迎，案例最多也最成功。不過，它也最貴，矽膠的話，是這個，像這種的。」

卷子用手指拍打著泛著烏光的廣告型錄中排成一列的膚色矽膠照片。「這種袋子也有很多種喔，你看這個，種類繁多，聽醫院的人說，它們還是有些微小的差別，很難說得清楚。最主流的是這種，矽膠。接著是果凍矽膠，這可不是真的果凍喔，果凍矽膠放在身體裡不會滲漏，比一般矽膠稍微硬一點，可是萬一破了，也比較安全。不過，看狀況啦，有人說因為比較硬，外觀看起來不太自然。另外就是生理食鹽水，這種的好處是在術後注入食鹽水，讓它膨脹，把袋子放進去時，身體只要開一個小切口就行了。可是現在的主流是矽膠啊，自從矽膠問市之後，幾乎已經沒人在用生理食鹽水了。所以啊，再三考慮後，我想還是選矽膠吧。而我想做的那家醫院，雙乳加起來一百五十萬，其他還有麻醉，如果要全身麻醉的話再加個十萬左右。」

卷子說完，擺出「如何？」的表情，定定的盯著我的臉。剛開始時，我覺得莫名其妙，幹麼那麼盯著我看，所以我也看著卷子的臉，後來才察覺到「喔，卷子是在等我的感想啊。」便笑著說：「哇，好厲害。」但是她還是看著我，所以我便補充感嘆說：「但是啊，一百五十萬圓，實在貴得驚人。」這感想很直率，但也是事實，然而立刻，腦中又掠過一個念頭：說不定我說了多餘的話。

不管怎麼說，事實上一百五十萬是個大數目，不只貴，而且根本不可能。不論是我還是卷子，都是一筆想搆也搆不著的金額，完全沒有現實感的金額。雖然心裡想著，一百五十萬，卷子在說什麼火星話？但是照我剛才的口氣，她會不會以為我認為一百五十萬對卷子的胸部來說太貴了——也就是說「卷子或是卷子的胸部不值得花一百五十萬」呢。當然，從某種意義來說，確實如此，但是——我裝著不在意的樣子繼續說。

「不是啦——但是怎麼說呢……一百五十萬是很驚人，不過畢竟是用在身體上，保險一點比較好，何況茲事體大—嗯，也許並不算貴。」

「你懂的。」卷子瞇起眼睛靜靜的點點頭，用特別溫柔的聲音繼續說道：「對呀……譬如說，小夏，像這份型錄裡面，不是打出促銷價四十五萬嗎。可是，實際去現場打聽，並沒有那麼便宜。不可能用廣告上的價格給你打折。這只是吸引客人上門的招術，到時候東加一個療程西加一個療程，最後價格還是跟原價差不多。而且促銷價的規格不能指定醫生，大多讓年輕的醫生處理，總的來說，裡面的名堂很多啦……隆乳之路，通往成功之路，還有很長的路要走呢。」

卷子幽幽的說著，閉上了眼睛，過了一會兒才又睜開。

「所以呢，我研究了很久，最後發現這家最好！因為隆乳手術失敗的案例很多，像在鄉下，因為選擇少，大多就在鄉下的醫院做，可是病患的人數還是有差，經驗很重要，經驗就是一切啊。然後呢，手術失敗想要重做的人，眾口一致的都推這家，還說如果一開始就知道這家的話，不論什麼條件，都一定先選這家。」

「原來如此……但是，小卷，這家的這個怎麼樣……這家的說明書寫會注射玻什麼……玻尿酸，對身體比較自然，打針的話，就不用割開縫合不是嗎？這種不行嗎？」

「嗯嗯，是有人用玻尿酸沒錯，」卷子的嘴唇噘成三角型，「那種方法很快就會被身體吸收，然後就消失了。而且也要八十萬，想都不用想，怎麼可能嘛。的確啦，就如小夏你說的，這種方法既不會留下傷口，而且也沒那麼痛。如果它能永遠保持乳型，那當然是最完美的事啦。但是這通常是模特兒或藝人、寫真偶像臨時要露奶的時候用的，玻尿酸也是高級的喔。」

卷子似乎對我提出的型錄早已滾瓜爛熟，行雲流水般的說明給我聽。

「那上面寫的自體脂肪注射法，用的是自己身體裡的脂肪，看起來比較安全，可是要在身體上戳好幾個洞，再用很粗的針筒插進去，對身體負擔也不小，既花時間，麻醉也打得很重。而且這種手術非同小可，不是有種壓碎馬路用的機器嗎？它就像是把人體當成工地現場一樣，發生過很多可怕的意外，還出過人命呢。而且我……」卷子有點難為情的笑笑：「託大家的福，一點多餘的肉都沒有。」

從這幾個月通的電話，照理說應該已經掌握住她的意向，但是實際上坐在眼前侃侃談著隆乳手術的卷子，卻有種難以排遣的愁悶之感。怎麼說呢，就好像在車站、醫院或是路旁，看著不遠處有個人喋喋不休的說著話，儘管沒有聽眾也無所謂的樣子。

看著說得口沫橫飛的卷子，無來由的有些淒涼、沉重的感覺。我並不是對卷子和卷子的話題沒有興趣，也並非不能將心比心，然而我感覺自己看待卷子的眼光帶著另一種的同情，這讓我感到內疚。我無意識的用指尖剝下嘴唇的皮，舔到一絲絲血的味道。

「對了對了，還有另一件事也很重要。放進矽膠的位置又分成兩種，胸部脂肪的下方也有肌肉，一種就是放在肌肉下，但這種類型看起來不會明顯變大，可能是因為裝在下面，把底部墊高的關係。另一種是裝在比較淺的地方，在乳腺的下面。這種比起裝在肌肉下，手術上比較不費體力和工夫，不過很多時候不太適合像我這種瘦型。你有看過吧，胸前挺著兩坨圓圓的，就像被廁所馬桶吸盤吸住一樣。沒看過？看過？沒有？有吧？全身上下皮包骨，只有那個地方凸了兩坨的感覺。那種啊一下就被人識破了，我覺得不好。我現在是想，還是豁出去裝在肌肉下面好了。」

如果，我的月經來了之後，接下來的幾十年，下體每個月都會出血，那真是太可怕了。我沒辦法阻止它，家裡又沒有衛生棉，一想到這裡就感到憂鬱。

如果月經來了，我也沒打算跟媽媽說，絕對不要讓她知道。看了幾本書中女主角迎接初潮（→它自己說來就來，哪叫迎接）的書，女主角經常會有「接下來我有一天也將成為母親」之類的感動，或是「媽媽，謝謝你生下我」、「感謝生命接續到我手上」之類的場景，嚇得我不得不重看一次。

在書中，大家都為月經來潮感到高興，開心的與母親討論，媽媽也笑咪咪的說「恭喜，你也長大成為一個女人囉」。

其實，聽班上的同學說，她們也都會向家人報告，然後煮了紅豆飯全家一起吃。我覺得那太誇張了。說起來，我覺得書中談到的月經，把它寫得太美好了。好像想讓讀到的人，或是月經還沒來的人認為，月經就是這麼好，你也要這麼想喔。

前一陣子，在學校裡走動時，不知是誰說，既然生為女人，總有一天一定要生孩子。只不過是那裡會出血，為什麼就等於成為女人，身為女人就得產下生命，為什麼會有這麼宏遠的志向？而且，為什麼就這麼耿直的認為，它是件好事呢？我不這麼認為，我覺得這是我感到厭煩的原因。只不過是被迫讀這種書，被迫成為那樣的人罷了。

我不懂，為什麼會有一個肚子自己會餓、月經自己會來的身體，又覺得自己好像被鎖在這個身體裡。而且，生下來之後就必須活到最後，不斷的吃飯，不斷的賺錢，努力活下去，實在太辛苦了。我看著媽媽每天忙著工作，每天那麼辛苦，就覺得幹麼這樣？光是養活自己都已經這麼累了，幹麼肚子裡還要生出另一個身體。

我無法想像為什麼要這樣，而大家卻覺得生孩子多麼美好？她們真的認真思考過，才這麼想的嗎？當我獨處的時候，只要想到這件事就感到憂鬱。所以，對我來說，這絕對不是什麼好事。

月經來了，就表示可以受精，那就是懷孕。懷孕的意思，表示就會增加像我們這樣會吃會思考的人。這麼一想，我就陷入絕望、誇張的心情。我絕對不要生孩子。

綠子

書籍介紹

本文摘錄自《夏的故事》，時報出版

作者：川上未映子

川上未映子壓倒性震撼全球的長篇之作！

芥川獎得獎作品《乳與卵》續作，進階完整版

尖銳刺探種種人生難題，再論女性身體自主，挑戰非婚生育的權利

為什麼乳頭不能強大？為什麼不能很黑？在乳頭的世界裡，強而黑的巨大乳頭難道不能掌霸權嗎？這種時代會來臨嗎？會吧。

誰有生孩子的權利？只因為沒有另一半，不能做愛，你們憑什麼說我沒有這個權利？

二○○八年的夏天，夏子在東京打工生活，朝著作家之路而努力，大阪的姊姊卷子為了進行隆乳諮商，帶著不肯開口說話的女兒綠子，來到東京在夏子租屋處借住三天兩夜。想隆乳的卷子、面臨青春期的綠子、回想親族四代共同身體特徵的夏子，三人對女性身體、美麗定義、人生必經道路，有著不同的想像與思考。

二○一六年，三十八歲的夏子終於出版了一本小說集，如願成為作家，看似朝目標邁進，但日子卻過得一成不變。此時她突然萌生了想要孩子的心念，但沒有結婚、沒有伴侶、沒有對性的渴望，這樣的人可以擁有自己的孩子嗎？於是她考慮接受第三方人工授精，為了確認自己的心意與選擇，她讀了非配偶捐精而出生的當事人的書、在網路上搜尋各類發言與資料、參與研討會，想預先了解孩子會有的各種想法，她會讓孩子感到幸福嗎？

川上未映子重寫八年前《乳與卵》夏子、卷子、綠子三人的故事，並追加八年後的夏子正面臨人生重大決定。如同八年前姊姊卷子對隆乳的篤定，夏子急切地想要見到自己的小孩、與孩子共同生活的心意也同樣堅定。小說中每位女性都面臨各種不同的問題，不禁讓人細細思索家庭、配偶、生育對女性的意義為何，而接受人工授精生育、父不詳的小孩，在心態上與非婚生子女又有何不同。可以肯定的是，無論已婚或未婚，女性其實都能擁有生與不生的選擇權。

夏的故事

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：丁肇九