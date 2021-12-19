【2021公投總整理】四案都不通過，接下來政府會怎麼做？

文字整理：李秉芳、彭振宣 ｜圖：Ning

眾所期盼的公投結果出爐。根據中選會的統計數字，2021年12月18日登場的4個公投案，重啟核四、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁，都因為不同意票多於同意票，加上同意票未達門檻，沒能通過。

依照中選會標準，今年公投投票權人人數為1982萬5468人，各公投案應獲得495萬6367張以上同意票，且有效同意票多於不同意票，公投案才算過關。

重啟核四（不通過）

反萊豬（不通過）

公投綁大選（不通過）

珍愛藻礁（不通過）

這些公投案的結果出來之後，對於未來的台灣又有什麼影響？《關鍵評論網》分別就4案結果做了整理，讓我們一起來看看，這些公投案通過後，將對我們的生活造成什麼影響。

第17案：您是否同意核四啟封商轉發電？（不通過）

同意：380萬4755票，19.19％

不同意：426萬2151票，21.5％

公投結果：維持現行政策。由於本案最後結果，不同意票大於同意票，且同意票未達投票權人總額1／4以上門檻，因此本案沒有通過。政府還是會依照現行政策繼續封存核四。

​​第18案：你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？（不通過）

同意：393萬6554票，19.86％

不同意：413萬1203票，20.84％

公投結果：維持現行政策。由於本案最後結果，不同意票大於同意票，且同意票未達投票權人總額1／4以上門檻，因此本案沒有通過。政府還是會依照現行政策繼續在萊劑安全容許值的範圍內開放萊豬進口。

第19案：你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？（不通過）

同意：395萬1882票，19.93％

不同意：412萬38票，20.78％

公投結果：維持現行政策。由於本案最後結果，不同意票大於同意票，且同意票未達投票權人總額1／4以上門檻，因此本案沒有通過。政府還是會依照現行政策，繼續讓公投與大選日期脫鉤。

第20案：您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸五公里之海域）（不通過）

同意：390萬1171票，19.68％

不同意：416萬3464票，21％

公投結果：維持現行政策。由於本案最後結果，不同意票大於同意票，且同意票未達投票權人總額1／4以上門檻，因此本案沒有通過。政府還是會依照現行政策，按照計畫完成三接天然氣站的興建。

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核稿編輯：翁世航