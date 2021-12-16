2021/12/16,
藝文

《華燈初上》林森北路的「條通」學問，從日本到台灣日治時期的「女給仕」文化

《華燈初上》林森北路的「條通」學問，從日本到台灣日治時期的「女給仕」文化
Photo Credit: Netflix提供

我們想讓你知道的是

台灣新文學之父——賴和，就曾寫下「珈琲店確是個好去處，只要有錢」、「在珈琲店嗅嗅女給的胭脂味，才算把空虛填平」，道出了流連忘返於條通日式酒店的客人心境，看似神秘的日式酒店其實慰藉了無數寂寞的靈魂！

文：Kayo

華燈初上，小姐賣的是曖昧，客人買的是溫暖。

現在討論度最高的台劇《華燈初上》，是以1988年林森北路「條通」為背景，描述日式酒店媽媽桑和小姐們之間的愛恨情仇。隨著戲劇的高收視率，吸引更多人想一窺神秘的條通日式酒店。

日式酒店的日文名稱是スナック（snack）, 如同劇情刻畫，日式酒店裡的小姐賣笑不賣身，營造的是曖昧的感覺！小姐陪侍飲酒聊天，注重服務的眉眉角角，除了熟練日語，也要能聊的上各種時事話題。這特殊的經營型態其實是從明治時期的珈琲店女給陪侍，隨著時代演變成了現在的日式酒店スナック。

明治時期，東京開始出現「カフェ珈琲店」，咖啡在明治時期是非常昂貴的舶來飲品，開珈琲店的大多是崇尚西方文化的有錢人，珈琲店不只賣咖啡，也賣昂貴的進口啤酒、烈酒，配上洋食料理，是時髦摩登的餐廳，更是當代政商名流、文人雅士討論藝術、文學、時事的社交場所。

和西方高級餐廳酒吧都是男性服務生不同，日本當時的珈琲店流行雇用「女給仕」，女性服務生，穿著改良輕便的和服配上白色圍裙，洋溢著濃濃的和洋折衷風情。

「珈琲店」的高收入吸引了對文學藝術有涉獵的年輕女性，更有珈琲店宣傳都是美女女給仕，讓珈琲店一時蔚為風潮！明治大正時期出現許多以珈琲店女給仕為主角的小說作品，可見當時珈琲店就像西方文學沙龍的盛況。

但1923年（大正12年）東京發生死傷慘重的「關東大地震」，災後許多女性為求生存到珈琲店當女給仕，但這些女給仕是沒有薪水的，只能靠客人給的小費維生，因此開始出現濃妝豔抹，刻意貼近客人以賺取更多小費。

1930年代（昭和5年），日本政府開始取締這些有女給陪侍的珈琲店，定義其為「特殊喫茶」，以風俗營業的相關法規開始加以嚴格規範。相對於特殊喫茶的名稱，單純提供珈琲的店就稱為「純喫茶」。有女給陪侍的「特殊喫茶店」隨著時代演變，成了現在只在晚上營業的日式酒店スナック。

台灣的特殊喫茶店「維特咖啡」

1931年日治昭和時代下的台灣，洋行與領事館林立的大稻埕也出現了台灣人開的第一家咖啡店「維特咖啡」（Café Werther），老闆楊承基，畢業於明治大學，是知名畫家楊三郎的哥哥，而維特的命名源自於文學名著《少年維特的煩惱》。

「維特咖啡」原是熱血文青的老闆想打造成咖啡沙龍的「純喫茶」，但生意清淡。隔年不得不改變策略，仿效東京的珈琲店改成有女給陪侍的「特殊喫茶店」反而生意興隆。維特咖啡的女給仕一口流利的中日文，穿著合身的旗袍和最流行的髮型妝感，讓當時日本人和受日本高等教育的文藝界人士流連忘返。

李李仁「華燈初上」演活流氓樣 觀眾氣得牙癢癢
Photo Credit: Netflix、百聿數碼提供

台灣新文學之父——賴和，就曾寫下「珈琲店確是個好去處，只要有錢」、「在珈琲店嗅嗅女給的胭脂味，才算把空虛填平」，道出了流連忘返於條通日式酒店的客人心境，看似神秘的日式酒店其實慰藉了無數寂寞的靈魂！

但隨著二戰後結束日治，維特咖啡在國民政府制度下改成了黑美人大酒家，不再是文藝人士的風流粉味，而成了富商名流紙醉金迷的所在。但特殊喫茶的女給陪侍飲酒聊天的文化，在日本人聚集的條通日式酒店裡依舊生生不息，撫慰著寂寞過客的心。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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