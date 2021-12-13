恆大風暴導致資金流動性危機，北京為房地產商重新開放國內融資管道

中國監管單位日前為了控制地產商的金融槓桿，所劃下的「三條紅線」政策，使恆大集團（Evergrande Group）瀕臨債務違約，該風暴導致房價面臨大規模修正，而近期北京當局為防止問題擴大，已經悄悄替中國房地產業者，重新打開融資大門，讓一些公司能夠以較為隱晦的方式支付貸款。

中國監管單位，加速發展長租房市場

中國中央經濟工作會議於今（2021）年12月8日至10日在北京舉行，會議中強調，房子是用來住的、不是用來炒的，堅持租購併舉，加快發展長租房市場，推進保障性住房建設。

北京當局為了解決房市問題，除了從金融體系下手外，也從租賃市場尋求解方。中國基金分析師向中國媒體《21世紀經濟報導》表示，從中長期看，人口向一線、新一線城市流入的趨勢不會改變，勢必帶來更大的租房剛需，租房時間也將越來越長。

會議中談到目前，中國住房租賃體系中分為機構化長租房和保障房兩個組成部分，以滿足不同類型的租房需求。分析師指出，長租房法規調整，今年已經快速發展，這表示長租房已成為緩解大城市新市民、青年人居住的關鍵，政策未來也會逐步擴大。

中國銀保監會原副部長級幹部於學軍，今（13）日在2021年中國銀行業發展論壇發表致辭談到：「我們還需要面對房地產市場調整所帶來的最大灰犀牛、地方政府債務沉重等各種風險和壓力，這對金融業均會帶來明顯的影響。」這意味著中國房市，還需要一段時間進行調整。

今年早些時候，中國監管單位根據「三條紅線」政策，限制銀行業者，對這類結構性金融產品發行，也進一步對建商借款進行限制，目的是為了降低各大公司槓桿率，未料，卻進而引發如恆大地產「資金周轉不靈」的問題，甚至擴大到中國房市大大小小業者。

近幾個月美元垃圾債市場癱瘓，且許多房地產公司面臨資金流動性難題，眼看風暴越演越烈，中國金融監管機構已經開始放鬆監管。

幾位從事國內證券化業務的人士告訴《華爾街日報》，過去幾周，監管機構為此類交易發放新的額度，允許一些財務狀況較好的公司再次發行此類債券（籌資），獲得資金付款給下游廠商。

中國監管單位鬆綁救經濟，重新開放國內融資管道

《華爾街日報》報導指出，房地產開發商只能利用發行債券，為現有債務進行再融資。報導說，在中國房地產資產支持證券通過將開發商對其供應商（包括建築材料銷售商和承包商）的付款義務打包組成。

例如，萬科（China Vanke）、佳兆業集團（Kaisa Group Holdings）以及中國恆大，往往會有數百家小型供應商，該款債券統包上、下游產業預付款項，藉以保證債券的價值。

報導稱，本質上，房地產公司賣出「下游供應商將要收到的款項」（賣出從開發商收款的權利）給保理公司；保理公司則直接給供應商預付現金，金額通常低於開發商欠款，而小型供應商通常沒什麼選擇，只能接受這種付款條件。

2016年夏天萬科和平安證券（Ping An Securities）推出市場首單供應鏈證券化產品，之後其他開發商紛紛效仿，隔年供應鏈資產支持證券發行開始火爆。通過這種財務上的操作，房地產企業實際上將一些短期債務，轉為一年期以上債務，從而減少了報表中的短期債務。

前瑞士信貸集團（Credit Suisse Group）結構性金融部門主管郭傑群（Jay Guo）向《華爾街日報》表示，部分房企可以通過這一工具滿足監管部門「三條紅線 」政策的其中一條要求，即現金短債比不小於1倍（短期債務減少）。

據從事證券化業務的人士稱，大約一個月前，中國銀行間市場交易商協會召集一些房地產企業代表開會，詢問房企的融資需求，這些人士把此次會議視為融資政策鬆動的開始。不久後，數家監管機構著手將一些公司的資產支持證券銷售申請快速推進到審批程序。

如今，政策腳步因應中國形勢而迅速。碧桂園（Country Garden）周日在其微信公眾號上表示，計劃在不久的將來申請和銷售這些證券產品。報導也稱，民營開發商萬科（Vanke）和龍湖集團（Longfor）近期也準備銷售此類產品，預計中國的房地產資金流動性危機，能得到進一步趨緩。

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核稿編輯：翁世航