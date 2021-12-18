面對那些拒學／懼學的孩子，社會與家庭的協助不該只有「談話」而已

文：林仁廷心理師

無論是拒學或中輟，行為只是一種表徵，代表孩子某些狀況他無法解決，需要進一步理解與協助。因此，不能把目標僅訂在「讓孩子一定要繼續就學」，否則雙方容易衝突、敵對或更挫敗。

拒學的理由既然是多重的，之後協助孩子當然也需要多重的介入。輔導人員大概都要「撩」下去，無可避免「就是很麻煩，耗時費力」，然如果我們願意這種「真實的陪伴」，至少給了孩子「以身作則」及「積極面對」的榜樣與勇氣，我相信，他的成長會萌芽的。

拒學的孩子

拒學或懼學現今混著使用，孩子對上學既然「懼」當然「拒」。「懼」來自強烈的不安情緒，表現在身心症狀如身體僵硬、呼吸不順、臉色蒼白、頭痛、胃痛等，檢查並無生理病因；另一種是分離焦慮（與父母分開）和適應不良的恐懼（在人際及考試上）。「拒」是行為表現，主要為反抗上學、發牢騷、哭訴或發脾氣等現象，孩子通常乖乖待在家裡，極少伴隨反社會行為。

拒學達一定天數，就會列為中輟，學校並啟動相關輔導，協助中輟生復學。

無論是拒學或中輟，行為只是一種表徵，代表孩子某些狀況他無法解決，需要進一步理解與協助，因此，不能把目標僅訂在「讓孩子一定要繼續就學」，否則雙方容易衝突、敵對或更挫敗，首先，我們先要理解「拒學」的理由是多重的。

拒學行為的生成因素

一、家庭因素

1.困難的生活條件

一個「家」的基本需求，至少要能吃、能穿、能住，如果基本條件都有困難，如居無定所、三餐不繼，當然就不用提上學的事。不過現在學校都有營養午餐，可提供他們吃食與打包，這狀況已經少見，然什麼事會比吃更重要呢，是孩子擔心父母而不願上學。

2.照顧者本身失功能

孩子應該要被照顧，然而照顧者本身若不穩定，親子之間就會反過來，如（1）照顧者生理狀態差，如：老人、殘疾、重病者，孩子只好提早成為「持家者」；（2）照顧者心理問題，如：酒癮、吸毒，他們自我麻痺，自顧不暇，而菸、酒、毒會殘害健康甚至死亡，孩子在做家事之外恐怕還得監護他們；（3）依附關係問題，照顧者過於黏附孩子，缺乏成熟人我界線，孩子反過來安撫大人情緒。

1與2同時是融合與漸進的，如照顧者無法工作，繼而出現生活問題，自我逃避與負面循環，「家庭」失功能，比較起來「上學」不是急迫的事，拒學很自然發生。

二、學校因素

不去學校是因為那裡讓人有挫敗感，主要因素有三：

課業低成就 人際無友伴 個人心理空間被侵犯

其中以「個人空間被侵犯」最為嚴重，是多數拒學主因。

莫名拒學會引起更多麻煩，而且也不知道要做什麼，因此即使成績不好、孤僻沒朋友，孩子至少可在學校發呆，擁有「個人心理空間」，是他們最後的堡壘。

可是「被侵犯」就不一樣了，私密空間被打擾、被侵入，自我保護的界線沒了，待在學校倍感威脅及巨大壓力，那麼誰每天會往地獄裡去呢？拒學剛好而已。

什麼是個人空間被侵犯呢？當「課業低成就」時一天到晚被罵、被打、被羞辱，遭父母師長責備、同學嘲笑；「人際無友伴」，在校刻意被排擠，正常分組或老師指派時被刻意嫌惡，被貼標籤；「被霸凌」，丟書本、藏鞋子、動手動腳、言語欺凌…孩子想安靜躲起來都不行。

長時間的挫折、嫌惡、被欺負，最終就是寧願拒學、中輟也比在學校好。我曾遇見某個小四孩子因此寧願跟父親去工地等下班，也不願留在學校。所有的狀況都會互相影響，如成績不好被貼標籤，被排擠後發現好欺負最後集體霸凌。

三、個人因素

在個人層次，很多會歸納是孩子內向、膽小、被動、消極與害怕等不討喜表現所致，不過這些性格面通常不會直接導致拒學，頂多只是孤僻。

孩子性格議題與家庭關係動力有關，如高功能父母卻缺乏情感照顧（如鑰匙兒童）、父母對子女不切實際的高壓期望（孩子乾脆放棄），或反過來的極端，過於寵溺缺乏界線（如直昇機父母），都可能導致孩子缺乏成長動力，間接影響在校表現而對學校興趣缺缺。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

「如何協助孩子」的思考

協助「拒學」絕不可只留在「個人層次」，要孩子拼命適應學校環境，若過於死板只是要他「復學」，那幾乎都會失敗。孩子是因學校壓力大且無法解決才要逃離，如果沒有友善的環境，要他回去的理由就不存在，若用「讀書才能找好工作」等傳統說法更是毫無說服力，對他來說「未來」太遙遠，而「現在的挫敗」才是真。

拒學是一種行為表徵，讓它指引我們去尋找每個學生的關鍵困難，順著他的退縮，和他站在同一陣線，引導他如何面對自己的生活。

如孩子功課不好被取笑、被排擠而不願就學，在輔導時先建立關係與合作意願，將「上學與否」放到一旁，關注眼前這個人，傾聽他的困難與心情；策略上則要具體，如協助他從其他優勢面建立自信，陪他找到適切的讀書方法，最後才是面對「復學」這件事。

對拒學的協助不能只是談話而已，學校也應對學生處境提出客觀的友善作為，讓學生看得到，才有機會讓他產生意願試著面對學校。協助孩子的最終目的則是，幫助他能掌握自己的生活。

實際作法

1.環境的友善調整

ISP會議（個別化輔導會議）、班級輔導、家長座談。當這樣動起來，就不會僅歸咎是學生個人的問題而已。

2.問題解決的具體策略

有具體策略供孩子參考，他才有路可循，而非模糊空泛的「你要加油」、「你要堅強」，方式如增加課後輔導、心理諮商、社會技巧演練、校內打工等等。而離開學校或教室太久的孩子，久了會產生習慣，可試用減敏感法逐步增加待在教室時間，並給予正向增強及肯定，如單數節待教室、偶數節待輔導室，只要他做到一節課，就給予肯定跟鼓勵。

3.校園內的依附關係

把依附關係想成安全堡壘，讓孩子在校也有心理上的連結，再次建立起「個人心理空間（自我保護）」，並以此基地去面對他的環境。

依附關係的建立，需要輔導老師、導師、認輔老師或熟悉的大人固定頻率與學生互動，給予信任及期望，如下課來報到、中午一起吃飯、定期談話、送小卡片（語言文字表達適用女生）、肢體支持（搭肩等動作儀式適用男生）、送象徵物（如勇氣手鍊）。網路通訊也可以，設定好界線就行。

4.強調學生的個人責任

我們幫孩子調整環境只能是助力，在過程中仍須暗示及強調他自己的責任在哪裡，因為最終這是他的人生，要回去面對那個班、那群人、那些課本，以及他的生活。有時，環境的挑戰對較小的孩子是有困難的，真不行，「轉學」也可以是一個選項，讓孩子知道我們站在他那邊，與他同行。

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小結

當我們知道拒學的原因是多重的，要協助孩子當然也需要多重的介入，而與他同行的輔導人員自然也會是如師、如父母、如友的多重關係與身分，世界本來就是這樣，所以若把「拒學」僅歸因在個人層次，要孩子去面對，我真的覺得很困難，要真的有幫助，輔導人員大概都要「撩」下去，無可避免「就是很麻煩，耗時費力」。

然如果我們願意這種「真實的陪伴」，至少給了孩子「以身作則」及「積極面對」的榜樣與勇氣，我相信，他的成長會萌芽的。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航