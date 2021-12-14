停電明明是輸配電環節出問題，但有些人就只想藉機恐嚇民眾、推銷核四

文：葉嘉彬（資訊工程師）

缺電，是擁核人士拿來說服，或該說是「威脅」民眾台灣需要核四的最主要說帖。因為他們知道民眾不喜歡核電，所以只能以缺電來威脅民眾選擇核電。

但是，台灣真的缺電嗎？停電就一定是發電量不夠嗎？這問題得從電力系統的結構開始談起，電力系統可分為發電、輸電、配電、售電等環節，除了發電之外，其餘環節如果出了問題，發電廠發出再多的電，也無法送到民眾家中。

例如12月12日台電萬隆變電廠爆炸連帶中和高壓電塔起火，導致發電廠發的電無法送到民眾家中，所以新北市永和區、中和區、新店區、台北市文山區等多處停電。

這是發電量足夠、但是因為輸配電異常而導致停電的標準案例。

這時候該檢討的是輸配電環節哪裡出了問題？例如設備保養是否確實、有無容錯設計避免單點故障等，而非像擁核人士看到停電事件就喊重啟核四。因為沒有好的輸配電環節，不要說核四，就算有核五、核六，發的電也無法送到民眾家中。

擁核人士不在乎停電的真正原因，只想藉機恐嚇民眾、推銷核四

明明是輸配電環節出了問題，而非發電量不夠，這麼簡單的道理，為何國民黨與擁核人士看不出來？硬是要扯發電量不夠，要重啟核四？

因為他們真正在意的不是缺電的原因，而是鍾愛的核電不能在台灣消失。

所以電力系統出了問題，不論原因何在，擁核人士只用錯誤訊息誤導民眾、威脅台灣人民要「重啟核四」。因為缺電從來不是他們想解決的問題，而是用來恐嚇民眾選擇「核四」的手段。

Photo Credit: 中央社 受台電台北萬隆一次變電所設備故障起火影響，雙北市部分地區停電

例如早年的擁核先鋒，1996年時任經濟部長江丙坤就曾恐嚇：「核四無法興建，嚴重影響2003年後的供電能力，屆時全國每天有2小時無電力可供應。」

現在我們當然都知道這些全是鬼扯，核四雖然如這些擁核先鋒的意，於1999年動工興建，但是期間經過數次延宕，完工日期不斷跳票，並數度追加預算，蓋了15年還沒完工，直到2014年封存，一度電都發出來，台灣也從沒經歷江院長所說的「每天停電2小時」。

數據清楚顯示，今年的供電量完全充足

所以，台灣真的缺電嗎？

更精確地問：撇開輸、配、售電這些環節，我們先討論現今發電與用電供給與需求。今（2021）年的發電能力是否足夠？今年，台灣的用電高峰發生在7月27日，尖峰用電量為3884.4萬瓩，這不但是今年的最高用電量，而且還是台灣用電史上的最高用電量。但是，那天台灣有缺電嗎？有停電嗎？沒有。那天不但供電正常，而且發電能力還超出用電量10.17％，綽綽有餘。

每年的用電高峰都發生在7、8月，整年度最熱的時候，這很符合常理，因為最熱，冷氣狂開，用電量自然衝高。所以檢視發電能力是否足夠，看每年用電量最高的那一天有沒有停電，是最簡單的判斷方式。

讓我舉一個例子來為大家說明。

假設我是一家冰淇淋製造商的老闆，我知道冰淇淋需求量最高的時候是在夏天7、8月最熱時，所以我預估那時候每日的冰淇淋需求量是10公噸，工廠每天要能生產10公噸的冰淇淋，才能應付需求。但是我擔心，如果訂單突然超出預期，10公噸不夠怎麼辦？所以我擴廠、增加產線，提高產能10％，來到11公噸，希望能度過夏天的冰淇淋尖峰需求。

但是到了5月有客戶打電話給我，說沒收到冰淇淋。我心想，明明還沒到7、8月，產能一定夠，客戶怎麼會沒收到冰淇淋。我查系統，發現訂單總量也才8公噸，離產能11公噸還有一段距離。經過追查，原來是物流公司因為疫情三級警戒，貨運量大增，忙不過來，所以無法即時把我的冰淇淋送到客戶店裡。

這時候，該改善的是物流，而不是蓋新工廠（冰四廠）增加產能。

輸配電環節出錯，才是停電的原因

電力系統也是類似的概念，光有發電量還不夠，中間還有輸電、配電、售電等環節，電力公司會預估7、8月的尖峰用電量，來準備發電能力（電廠），而且會高估一些，以免尖峰用電量超乎預期，或是有電廠發生故障，就可以讓備用電廠上場救援。

所以如果是7、8月之外的時間停電，我們可以合理推斷，有很大的機率不是發電能力不夠，應該是別的環節出錯。

例如今年讓大家有感的三次停電，5月的兩次分區輪流限電，以及昨天的北市文山與新北市的中、永和、新店等部分地區停電，都不是發電能力不夠，而是電力系統的其他環節出問題，後者原因前文已說明，前兩次的原因簡述如下。

5月13日停電是輸配電環節的某一個超高壓變電所匯流閥故障，導致連鎖反應，造成用戶端停電。

5月17日停電，則是太多機組還在歲修，沒有回到供電隊伍，結果因為今年五月異常高溫、三級警戒學生在家上課、企業在家工作，導致用電量大增，加上興達電廠一號機跳機，眾多不利因素下，導致517停電。

此外，今年7月27日也因為一張椅子滑動誤觸控制面板的某處，導致核二廠2號機跳機，儘管沒造成停電，但是也可從此「低級錯誤」得知台電的管理螺絲真的鬆了。

Photo Credit: 中央社

這些停電與相關事故，清清楚楚告訴我們並非發電能力不夠，而是輸配電環節及台電經營管理需要改善，包括：人員訓練、落實SOP的操作、提昇輸配電網的韌性、智慧電網的佈建、強化需量反應、電廠歲修安排須考量極端氣候情境等等。我們應該對症下藥，而非一昧看到停電就吵著要蓋新電廠。

但是擁核人士不是，他們看到停電，即使原因不是電力不足，也會邏輯錯亂的直接喊核四重啟，根本不想解決真正停電問題。因為擁核人士擔心的從來不是缺電，而是缺核電。

所以在核四興建之前，他們恐嚇人民，不蓋核四就會缺電。核四蓋了22年還是一度電都發不出來，他們還是說不重啟核四就會缺電。但是從數據與實際情形來看，今年用電量最高的7月27日，台灣並沒有停電，而且發電能力還多出10.17％，所以，台灣完全不缺電。

投資核四的錢註定浪費，我們值得更好的能源轉型

好的，我知道會有人問，那是今年不缺電，未來呢？2025、2030年難道也不會缺電嗎？容我不客氣地說，如果擔心未來會缺電，絕對不能寄望蓋了15年、封存7年、興建至今22年一度電都發不出來的核四。

核四要重啟，必須先完成初期安全評估（2年）、地質調查（5年）、環保署二階環境影響評估（3年）、原能會安全審查（2年），之後才能取得建照，開始施工與試運轉（5.5年），如果一切順利，且環評與安全審查同步進行的話，保守估計至少也要15年才有可能商轉發電。

核四續建時程圖 | 地球公民基金會提供

大家不要忘記，那些年，核四是如何不斷跳票，聲稱某年完工商轉發電，跳票，追加預算，再次宣稱某年完工，然後再次跳票，再度追加預算。核四就是這樣無窮迴圈，不斷浪費我們納稅人的錢。難怪有人戲稱，核四不是發電廠，而是新台幣焚化爐。

我們真的要重啟核四，重啟這種無窮迴圈嗎？

事實擺在眼前，台灣現在不缺電。放眼未來，投資在核四的任何一毛錢都會是浪費的，我們應該把有限的資源投資在能源轉型的關鍵工作上，例如節能、增加天然氣發電以暫時替代燃煤發電，同時積極發展再生能源。

我們不用委屈自己選核電，我們值得更好的能源轉型。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：潘柏翰