《社交進化》：人類在演化上有兩大近親，一個超愛陌生人，另一個遇到陌生人就暴怒

文：喬伊・基歐漢（Joe Keohane）

對他人展示善意，也助於生存

人類在演化上有兩大近親，一個超愛陌生人，另一個遇到陌生人就暴怒。從牠們的演化過程，可以洞悉人類的演化歷程。

喬伊絲．柯恩（Joyce Cohen）博士是耶基斯國家靈長類研究中心（Yerkes National Primate Research Center）動物資源部副主任，這個機構隸屬於美國喬治亞州亞特蘭大的埃默里大學（Emory University）。她偶爾要帶黑猩猩去認識陌生的同伴，可能是牠原來的群體中有黑猩猩死亡，其餘的黑猩猩要打散到其他群體，也可能是研究中心正在規劃資深特區，打算把年長的黑猩猩集中管理，或者是研究中心有區域正在整修，只好暫時把所有黑猩猩集合起來，以便騰出更多空間。無論是哪個原因，研究人員都要小心為妙，因為黑猩猩看到陌生的同伴，可是很容易暴怒的。

「這需要來回溝通無數次。」柯恩博士停頓了一下，回我一記冷笑。「我是說照顧黑猩猩的人啦 ！」這些人包括每天和黑猩猩相處的飼養員、提供黑猩猩醫療服務的獸醫，以及瞭解黑猩猩性格的行為管理師。整個團隊會收集特定黑猩猩的所有資料，列出適合配對的名單，搜尋特定黑猩猩與其他黑猩猩相遇的相關紀錄。

然後，他們再來考慮關係結構。如果把黑猩猩A放在群體B ，對於既有的權力結構有什麼影響 ？多了這個新成員，同盟關係會不會受影響或遭破壞，或者形成新的同盟關係 ？ 柯恩博士說：「黑猩猩的社會很在乎誰是同夥。如果你和別人起衝突，誰會站在你這一邊 ？ 所以我們要小心分群。」

先讓外來者和群體的其中一個團員建立關係，這樣比較好融入。那位團員會願意為牠擔保，就像人一樣，只是有時候，工作人員別無選擇，仍會直接把外來者安插到群體中。至於這種情況，柯恩冷冷的說：「難度很高。」

工作人員為了避免騷亂，仍會盡量從群體中挑選一隻黑猩猩，會一會新來的黑猩猩，希望雙方相處過後，有可能形成同盟關係，幫助外來者融入大群體。兩隻陌生的黑猩猩，絕不會關在同一個房間，而是分別關在兩個相鄰的圍欄，圍欄與圍欄之間有「小門」，可能是透明的隔板，也可能是有洞的隔板，總之，兩隻黑猩猩能看得見彼此。

科學家在一旁觀察，柯恩博士表示：「如果出現高度攻擊行為，我們會重新思考策略。」但如果兩隻黑猩猩看見對方也覺得無妨，經過一段時間，工作人員會在小門開個小縫，讓兩隻黑猩猩可以手指碰手指。如果很順利，工作人員會讓兩隻黑猩猩面對面，有些黑猩猩會開始建立連結，發出開心的喘噓聲，或者互相擁抱。如果是這樣，工作人員會考慮讓兩隻黑猩猩相處幾天或一個禮拜，建立更深的連結。如果這個也達成了，工作人員會從群體中再挑一隻黑猩猩，讓三隻黑猩猩組成小小的同盟，但也可能讓外來者和其他黑猩猩單獨相處，把上述流程再進行一遍。

如果兩隻黑猩猩處不好呢 ？ 工作人員有可能將兩隻黑猩猩分開，一切重新再來，也有可能讓黑猩猩自行解決。黑猩猩可能會大吼大叫，跳到對方身上，或者互咬互打，摸索彼此之間的關係。如果情況好一點，雙方會達成和解，做出握手、輕拍或擁抱的姿勢。柯恩博士表示：「有時候黑猩猩會自己找出路，那就無妨。」但有時候不是這樣啊！她說：「那就糟了 ！ 會有黑猩猩死掉的 ！ 」

如果換成另一種黑猩猩，會發生什麼事呢 ？ 倭黑猩猩，又稱巴諾布猿（Bonobo），牠的基因幾乎和黑猩猩相同，所以與人類差不多。可是倭黑猩猩的行為模式有別於黑猩猩，在野外生活時，不僅會和其他群體混居，還會和不認識的倭黑猩猩分享食物。由此可見，對倭黑猩猩來說，與其和自己的群體相處，還不如和陌生人相伴。

幾年前，杜克大學的布萊恩．黑爾（Brian Hare）和譚景致（Jingzhi Tan ，音譯） 等人組成研究團隊，在剛果民主共和國的蘿菈亞倭黑猩猩保護區（Lola ya Bonobo Sanctuary）展開一系列實驗，確認倭黑猩猩是不是喜歡和陌生的倭黑猩猩混在一起。 他們把一隻倭黑猩猩安置在糧食充足的籠房，可以通往另外兩間籠房，一間關著牠不認識的倭黑猩猩，另一間關著跟牠同一個群體的倭黑猩猩。牠可以選擇自己吃光食物，也可以選擇打開門，跟朋友或陌生人分享食物。

結果呢 ？ 倭黑猩猩不只愛分享，而且還是喜歡和陌生的倭黑猩猩分享，之後改變實驗設計，依然屢試不爽。每一次，倭黑猩猩都選擇分享食物，而且是偏好和陌生的倭黑猩猩分享，但如果沒機會遇見陌生的倭黑猩猩，就會自己吃光所有的食物。這點和黑猩猩完全不同，倭黑猩猩毫無攻擊行為，甚至可以接受陌生的一方數量比較多。二○ 一三年研究團隊寫道：「這有別於野生黑猩猩的排外行為。如果是黑猩猩遇到陌生的一方數量比較多，便會直接速速撤退。」

為什麼倭黑猩猩會這樣呢 ？ 原因很簡單。以倭黑猩猩來說，對陌生的倭黑猩猩慷慨大方，利大於弊，每一隻陌生的倭黑猩猩都有可能變成朋友。倭黑猩猩還真是務實呀 ！

人類建立人際網絡也是同樣的道理。人想要建立連結，擴大社交圈。譚景致表示：「自從你遇見陌生人的那一刻起，陌生人便有可能是你未來的朋友或盟友…….你當然想善待未來對你而言重要的人。」

如果黑猩猩和倭黑猩猩的基因幾乎相同，為什麼倭黑猩猩對陌生的一方會如此熱情，而黑猩猩卻如此敵對 ？

答案就藏在蜿蜒的剛果河畔。黑猩猩和倭黑猩猩有共同的祖先，卻在二百一十萬年前至八十七萬五千年前分支了。根據哈佛大學靈長類動物學家理查．藍翰（Richard Wrangham）的說法，一開始發生在更新世冰期，地球的氣候開始變冷、變乾。降雨趨緩，使得剛果河逐漸乾涸，水位低到黑猩猩得以渡河的地步，這可是牠們以前做不到的事，有的黑猩猩就這樣渡河了。渡河之後的那一區也有大猩猩，但因為大猩猩的食物在山區，並沒有遷徙到對岸。

經過幾個世代，雨量終於恢復正常，剛果河的水位回升，河水再度把黑猩猩分隔開來，剛果河兩岸再度長滿了植物，可是有一個最大的差別，已渡河的黑猩猩必須和大猩猩爭奪地盤，另一邊的黑猩猩則獨享一大片土地，生活比較安逸，於是演化成倭黑猩猩。倭黑猩猩不用為三餐煩惱，反觀黑猩猩除了必須和大猩猩競爭食物，還必須獨自長途跋涉覓食。

藍翰說，黑猩猩習慣獨自覓食，為雄黑猩猩製造可乘之機，雄黑猩猩會鎖定落單的雌黑猩猩，強迫其與之交配，以致最有攻擊性的雄黑猩猩，最有機會達成交配。長期下來，黑猩猩群體當然會選擇最具攻擊性和握有主控權的雄黑猩猩當王。倭黑猩猩就不同了，牠們不用長途跋涉覓食，雌倭黑猩猩一起待在家附近，社會關係較緊密，也有數量上的優勢，可以抵禦雄倭黑猩猩的攻擊。

雌倭黑猩猩握有的權力，比雄倭黑猩猩還要大，在選擇交配對象的時候，偏好攻擊性較小的雄倭黑猩猩，於是形成母系社會，性格溫馴。雄倭黑猩猩和媽媽感情好，不太會強迫雌倭黑猩猩交配，也不會阻止其他雄倭黑猩猩交配。雄倭黑猩猩從小到大，沒看過互相殘殺的場面，一旦關係緊張，也只會透過嬉戲和性愛來解決；黑猩猩則會巡邏邊界，奪取外團體的領土，一有正面對峙的機會，通常會殺掉對方。

倭黑猩猩和外團體的關係，可以是正面的、嬉鬧的，甚至可以發生性關係。倭黑猩猩隨時都可以分享，但黑猩猩不喜歡分享，就連對自己的孩子也一樣吝嗇。雄倭黑猩猩也比雄黑猩猩多子多孫，因為雄倭黑猩猩不把時間浪費在打架和耍手段上。如果要把外來者引進黑猩猩的群體，那確實傷腦筋，可是若換成倭黑猩猩就容易多了。黑爾表示：「倭黑猩猩沒有這個問題，就連幼小的倭黑猩猩也可以輕易融入新的群體。兩個內有雄性倭黑猩猩的群體，即使分開數週、數月或數年，也可以透過玩耍和性愛重新恢復連結。」

黑猩猩仍是群居動物，有感情基礎，會互相幫助，性格聰明，懂得合作（至少在自己的群體裡），但關係比較緊張，以利益交換為主。黑猩猩的同盟關係很重要，卻會無預警地說變就變。一九七八年，傳奇靈長類動物學家珍．古德（Jane Goodall）在坦尚尼亞貢貝保護區親眼目睹驚悚的一幕，有一群黑猩猩莫名其妙消滅了另一群黑猩猩，襲擊了一對黑猩猩母女，還吃掉十隻剛出生的黑猩猩寶寶。珍．古德當時和《科學新聞》（Science News）說：「我一直以為黑猩猩（比人類）親切、溫柔，現在我才明白，黑猩猩竟然和人類這麼像。」

黑猩猩和倭黑猩猩的差異，不只是在行為，長相也有一點不同。靈長類動物學家法蘭斯．德瓦爾（Frans de Waal）同時研究黑猩猩和倭黑猩猩，他發現：「黑猩猩是肌肉結實的運動家，但倭黑猩猩則像極了讀書人。倭黑猩猩有細長的頸子、如鋼琴家般修長的手指，看起來就是知識分子，而不是運動健將。」

話說倭黑猩猩雖有「知識分子」的外表，腦袋卻比較小，不過雄倭黑猩猩的臉龐確實比較柔美。倭黑猩猩與黑猩猩相較，頭骨較短而寬，犬齒較小，嘴脣和尾巴的顏色也比較淺。倭黑猩猩體內的血清素較高，所以比較不具攻擊性，而且倭黑猩猩腦部的灰質區比較大，可以感受別人的痛苦並控制攻擊衝動。雄黑猩猩過了青春期，體內睪固酮的濃度高（會把分享看成冒險的行為），反觀雄倭黑猩猩體內的睪固酮極低。

倭黑猩猩的生理特徵，正是科學家所謂的「馴化症候群」，通常會出現在家畜身上，例如愛人類豢養的銀狐、狗和天竺鼠等，其攻擊性比沒有馴養的野生種更少，也更友善和更愛玩，但倭黑猩猩格外特別，因為倭黑猩猩是自我馴化，並沒有人去馴化牠們，而是自願展示善意，因為這樣對生存最有幫助，可說是一種適應環境的策略，還有另一種猿猴也是如此，那就是我們。

相關書摘 ►《社交進化》：人們只要想到要和陌生人交談，總會先做最壞打算，料想不會太順利

書籍介紹

本文摘錄自《社交進化：從突破陌生焦慮到擴展交友圈，打造更高的人際連結力》，商周出版

作者：喬伊・基歐漢（Joe Keohane）

譯者：謝明珊

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跨出人脈升級的第一步

職場新同事交流、鄰居融洽相處、聚會上認識新朋友，

從沒什麼好說的，到輕鬆和人結識

打破一成不變的社交網絡

亞里斯多德說：「驚奇是哲學的源頭。」

與陌生人交流，經常會帶給我們驚奇，帶來有力量的知識

一同以好奇、尊重、同理和傾聽，享受不期而遇的快樂、關注與關懷

何不現在就開始和不認識的人開啟實體對話框，

跟陌生人交流、展示你的善意，也是最棒的生存能力！

城市裡，大家排隊結帳都是靜悄悄的，全程盯著手機，無視周圍的人，孤獨感與日俱增。網路上，大家退回各自的同溫層，受制於社群媒體的演算法，只接觸自己熟悉的想法，只跟想法雷同的人聊天。

你一定也有這樣過吧，人走在路上，不小心與陌生人四目交接，就隨即連忙低頭看地下，或不知道看哪裡，眼睛對焦到遙遠的地方。這就是城市裡人們的禮貌性忽略。或是，不管是在學校、在職場，你都不知道怎麼跟迎面而來的人打招呼，每次鼓起勇氣打招呼時，話在口中卻無聲；或是在辦公室、茶水間和電梯間，要跟主管和同事問好時，卻又不敢說，眼睛也不敢直視對方，好像變成難相處的人一樣（明明只是害羞而已，卻被大誤會）。

我們從小就被教導「不能跟陌生人說話」、「要小心和提防陌生人」，大眾早已習慣恐懼和懷疑陌生人，進而演變成不敢問路、不敢打電話訂披薩、不想出門社交。這使我們的社交能力退步，很難表達出自己的想法。本書結合心理學、人類學和社會學的實驗與研究，以及作者請益專家所整理出和陌生人交談的技巧，甚至親自出馬做實驗，累積了無數古怪、詼諧和動人的實戰經驗。

閱讀本書可以了解到：

不用擔心說錯話和尬聊，簡單的開場白就能破冰

只要真心閒聊和寒暄，就能和喜歡的人侃侃而談

自我行銷讓別人對你感興趣，積極建立緣分，遇見意料之外的貴人

傾聽他人的故事，看見視野外的新觀點

本書並非讓你從暗巷和陌生人對話，而是在公開的場合：新到職與初次見面的同事交談、和鄰居輕鬆打招呼互相照應、在聚會上可以好好交流和傾聽、從通勤時與他人隨機的真誠互動中建立弱連結。

改變心態，開始與世界連結，是緩解個人和社會孤獨、孤立，加深歸屬感最好的方式。

Photo Credit: 商周出版

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰