《社交進化》：人們只要想到要和陌生人交談，總會先做最壞打算，料想不會太順利

文：喬伊・基歐漢（Joe Keohane）

柯恩從經營「地鐵書評」發現，跟不同群體的人接觸，有助於理解別人的生命，覺悟我和別人心目中的現實是不同的，這是多元國家維持健全民主體制的關鍵，也是一種人生智慧。一八四八年，哲學家約翰．史都華．彌爾（John Stuart Mill）曾寫道：「人類接觸與自己不相似的人......再有意義不過了。這種溝通自古以來都是進步的根源，在現代更是如此。」

只可惜，人類的心理和文化會妨礙這些連結，尤其是人與人之間的界線，會因為衝突、隔離或偏見而深化，這方面的例子很多，我們就來看一看美國的種族問題。

二○一七年，蒙特克萊爾州立大學（Montclair State University ）約翰．保羅．威爾森（John Paul Wilson）主持一項研究，受測者是黑人以外的美國人，實驗人員讓受測者觀看黑人和白人的照片，儘管黑人和白人體型一樣，受測者仍認定黑人比較壯碩、陽剛和具有威脅性，因此認為警察應該多用武力制伏黑人。這份研究刊登前，學術界已有多年調查，累積大量相關發現。非黑人的受測者經常搞錯，把黑人記成拿武器的人，即使黑人手上拿著尋常的物品，也會被誤認成武器。白人對於黑人憤怒的表情格外敏感，白人也記不住黑人的面孔，除非黑人露出生氣的表情，白人才記得住。

怪不得美國警察射殺黑人的比例高出很多，而我卻不假思索的告誡女兒，如果遇到麻煩，一定要跑去找警察，但如果我是黑人，生的是兒子，恐怕不敢如此有把握。

如果是心懷更多偏見的人，後果恐怕不堪設想，例如有偏見而不自知，不把外團體當人看，總覺得對方的心靈比較劣等。美國黑人作家哈尼夫．阿卜杜拉奇布（Hanif Abdurraqib）曾巧妙描述受害者的心情：「大家最常對我說的評語是『你人真好』，這句話通常是白人說得多......那些人與我不熟，卻說他們看得見我眼裡以及內心深處的善意，我通常一笑置之，不自在的聳聳肩，隨口說聲謝謝。我心裡很清楚，那些不熟識的人之所以稱讚我，是因為我沒有他們預期的惡劣。」

去人性化不僅僅針對不同種族的人，數千年以來的性別歧視，不也是在去人性化嗎 ？

一九九七年，愛情喜劇電影《愛在心裡口難開》（As Good as It Gets）就有一個貼切的例子，有人問劇中的羅曼史名作家傑克．尼克遜（Jack Nicholson），到底是如何描繪女主角的個性，他輕描淡寫地說：「我先想像一個人該有什麼樣子，然後去掉了理性和責任感。」這顯然就是去人性化。

此外，都市人和鄉下人也不把彼此當人看。我的一位猶太朋友，離開美國東北部，到奧克拉荷馬州念大學，同學問她有沒有隨身攜帶羊角號。美國南部人到北部念大學，北部學生很驚訝南部也有聰明人。南部作家惠特．莫澤（Whet Moser），現居芝加哥，他曾經說過：「我沒什麼南部口音，幾乎聽不出來，但我小時候口音比較重。當你接受高等教育，很快就學會了一般聯邦口音。」

新移民不斷面對類似的恐懼、傲慢和去人性化，被貶為動物或病毒，不僅認知能力低劣，也控制不了獸性。美國史家約翰．韓牧（John Higham）提出具指標性的本土主義中，整理了美國歷史上各種對新移民的可怕稱呼，例如「有毒爬蟲」、「長髮、大眼、冷笑、無神論、魯莽的外國討厭鬼，從來不認真工作」、「低賤的短尾殺人魔，遠從萊茵河、多瑙河、維斯瓦河和易北河而來」、「歐洲的人類垃圾和非人垃圾」。

以前大家很氣憤德國人，但如今同樣的攻擊事件也在其他歐洲國家上演，尤其是湧入移民和難民的歐洲國家。我經常想起幾年前，聖地牙哥人抗議有一車難民兒童抵達加州，受訪時不斷叫囂：「不知道要發生什麼犯罪事件？」

我們面對不同的群體，通常不把對方當人看，文化的差異還會加深我們的偏見，讓我們以為對方比較低等。以前沒有交流的經驗，現在想到以後有可能接觸這些人，內心就感到不安，稱為群際焦慮（intergroup anxiety）。心理學家沃特．史蒂芬（Walter Stephan）多年來研究這種現象，認為這是為什麼群際交流會如此複雜難解的原因。

每個人多少都有群際焦慮，但是有幾種人特別嚴重，一是有偏見的人，二是極為認同自己群體的人，三是不太常與其他群體互動的人，或者曾經有過不良互動經驗的人，再來就是雙方處於互相競爭的關係，或勢力和人數不均等的情況。這種焦慮不僅展現在心理和情緒層面上，也會影響到生理層面，所以雙方互動之後，可能會導致血壓升高或壓力荷爾蒙上升。

大家看到這裡，知道有很多因素會妨礙我們與陌生人交談，從社會規範到走路速度都有影響。史蒂芬再加入四大恐懼：擔心陌生人會傷害、騷擾和欺騙我們，或者把疾病傳染給我們；擔心自己會「丟臉、遭到誤解、害怕、困惑、惱怒、受挫或無力」；擔心陌生人會討厭、嘲笑或拒絕我們；擔心自己與陌生人走得太近，會遭到自己人否定。

近年來，一些研究證實，人們不願與陌生人交談，是因為擔心彼此差異太大，或者放不下負面刻板印象，又或者像第二章所說，單純不想和陌生人交談，無論是多數族群還是少數族群，都會受到這些心態影響。例如異性戀者不敢和同性戀者說話，反之亦然；研究顯示，無論是白人或黑人、美國人或非美國人，都有這種心態。

偏見比較多的人，在面對自己不關心的人，或者與自己不合的陌生人時，顯然會避免交談。至於偏見比較少的人，仍會有群際焦慮，擔心和陌生人跨界交談可能引發不安，乾脆拒絕與陌生人交流，只和自己人在一起。政治領域確實有這種現象。記者利明璋（Bill Bishop）的主張很有說服力，他認為美國的自我隔離日益嚴重（他稱之為大排序），向來是美國政治極化的原因。

當我們避開其他群體，對彼此的理解就不可能深刻，也不可能準確。我們不會去認識對方的生活，於是讓刻板印象繼續框住我們，讓偏見繼續惡化，嚴重妨礙心理學家所謂的群際接觸（intergroup contact），但我們都知道，群際接觸才是緩解緊張關係的有效方法（待會再來解釋）。歷史上大規模的移民潮，可以讓社會變得更友善，更願意表達情緒，但奇怪且糟糕的是，如果湧入不同群體的陌生人，人竟然會開始排斥與群體互動。

這是偉大的政治科學家羅伯特．普特南，在二 ○○七年發現的悲慘事實。當社會越多元，人越有離群的傾向，不只避開外團體，也會避開內團體。普特南指出，多元性和外來移民在長期下來，「可能對文化、經濟、財政和發展大有幫助」，但是多元社會恐怕會促使民眾「宅在家」，以致信任度、利他行為、社群參與度和朋友數降低。

他寫道：「多元性至少在短期內，可能會激發烏龜心態，以致大家都縮在烏龜殼裡」。他陳述如下：我們研究發現，多元性並不會「破壞種族之間的關係」，也不會「製造族群之間的對立」，反之無論哪一個群體，都會開始排斥集體生活，不信任自己的鄰居，無論是哪一種膚色，都會對社群和領導人做最壞的打算，不願意服務社會、從事慈善活動、參與社區計畫或出門投票，雖然口口聲聲說要社會改革，卻不相信自己能夠影響世界，只會擠在電視機前抱怨……

多元性對男性和女性的影響差不多，只是在社交性指標有些微之差。多元性對社交性的影響，似乎在保守人士格外明顯，但是對自由派的影響也不低，至於從人種來看，在白人格外明顯，但對於白人以外的人種，也有顯而易見的影響。

由此可見，沒有任何族群能夠置身事外，不分男女，也不分保守派和自由派，只是保守派比較容易因為多元性而退縮，但自由派也有同樣的傾向。

政治科學家艾瑞克．尤斯拉納倒有不同的看法，他認為多元性並不會導致懷疑和疏離，種族隔離才會。他表示：「如果人與人互不交流，根本無法奠定信任和包容的基礎。」人與人缺乏接觸，不僅會降低群體之間的信任，也會降低整個社會的信任。一個城鎮再怎麼多元，只要居民繼續疏離（無論是自願還是被迫），生活中就無法和其他群體成員進行有意義的交流，於是就繼續害怕和陌生人交談，也就不會去交談。對陌生人的刻板印象只會永遠存在，而刻板印象會進一步強化疏離。如此一來，大家永遠都是陌生人，以致個人和社會都受害。

這個問題看起來很可怕，也確實可怕。這是格外複雜的問題，但還是有希望改善的，只要我們努力和外團體的陌生人互動（正向的互動，而非爭吵或內戰之類的「互動」），可能有出乎意料的好轉。第二章曾提到，人想到要和陌生人交談，總會先做最壞打算，料想不會太順利，就不敢去做，但實際做了，卻發現意外的順利，大感驚喜。

更何況這裡說的是外團體的陌生人，絕對會做更壞的打算。

二〇〇八年，心理學家羅蘋．麥勒特（Robyn Mallett）主持一系列實驗，確認人的恐懼有沒有事實根據。首先，研究團隊請白人受測者想像一下，搭飛機時身旁坐了黑人或白人，料想「自己和那個人互動之後會有什麼感受，例如心煩、憤恨、緊張、生氣、恐懼、熱情、放鬆、開心、興奮或雀躍」。受測者對於要和黑人互動，表達強烈的焦慮。

下一個實驗把受測者（大多為白人）分成兩組，第一組是預想組，預想自己要在不同的情境中，與不同群體的人互動（例如不同性別、種族、性向、階級等）；第二組是體驗組，要實際與那些人互動，並回報互動的結果。研究團隊表示：「果然，預想組所預料的負面情緒比實際發生的還要多。」無論哪一個種族或性別，都有這個盲點。

下一個實驗關注感知的差異，無論是黑人或白人受測者，都以為自己和其他群體沒什麼共通點。然而，體驗組實際和對方交談後，都發現彼此之間存在著共通點，聊天過程也比想像中更有趣。此外，受測者也回報，他們發現自己和外團體的共通點，甚至超過與自己內團體的傳統派。研究團隊下了一個結論：「如果是搭乘長途飛機，還要與不同社會群體的人互動，大家總以為會是一段不自在的漫長旅程，但我們研究發現，只要實際開啟對話，大家便會發現聊天的過程比想像中更愉悅。」

普特南著有大作《獨自打保齡球》（Bowling Alone），依照他的看法，若要緩和美國的種族和族群衝突，「第一步要包容差異」。他在書中寫道：「為了提升彼此的認同感，我們需要更多的機會，跨越族群展開有意義的互動，讓（新來的與舊有的）美國人都共同勞動、學習、休閒和生活。」換句話說，我們要學習和陌生人交談，以免逃避和孤立凝結成仇恨和暴力。

相關書摘 ►《社交進化》：人類在演化上有兩大近親，一個超愛陌生人，另一個遇到陌生人就暴怒

書籍介紹

本文摘錄自《社交進化：從突破陌生焦慮到擴展交友圈，打造更高的人際連結力》，商周出版

作者：喬伊・基歐漢（Joe Keohane）

譯者：謝明珊

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跨出人脈升級的第一步

職場新同事交流、鄰居融洽相處、聚會上認識新朋友，

從沒什麼好說的，到輕鬆和人結識

打破一成不變的社交網絡

亞里斯多德說：「驚奇是哲學的源頭。」

與陌生人交流，經常會帶給我們驚奇，帶來有力量的知識

一同以好奇、尊重、同理和傾聽，享受不期而遇的快樂、關注與關懷

何不現在就開始和不認識的人開啟實體對話框，

跟陌生人交流、展示你的善意，也是最棒的生存能力！

城市裡，大家排隊結帳都是靜悄悄的，全程盯著手機，無視周圍的人，孤獨感與日俱增。網路上，大家退回各自的同溫層，受制於社群媒體的演算法，只接觸自己熟悉的想法，只跟想法雷同的人聊天。

你一定也有這樣過吧，人走在路上，不小心與陌生人四目交接，就隨即連忙低頭看地下，或不知道看哪裡，眼睛對焦到遙遠的地方。這就是城市裡人們的禮貌性忽略。或是，不管是在學校、在職場，你都不知道怎麼跟迎面而來的人打招呼，每次鼓起勇氣打招呼時，話在口中卻無聲；或是在辦公室、茶水間和電梯間，要跟主管和同事問好時，卻又不敢說，眼睛也不敢直視對方，好像變成難相處的人一樣（明明只是害羞而已，卻被大誤會）。

我們從小就被教導「不能跟陌生人說話」、「要小心和提防陌生人」，大眾早已習慣恐懼和懷疑陌生人，進而演變成不敢問路、不敢打電話訂披薩、不想出門社交。這使我們的社交能力退步，很難表達出自己的想法。本書結合心理學、人類學和社會學的實驗與研究，以及作者請益專家所整理出和陌生人交談的技巧，甚至親自出馬做實驗，累積了無數古怪、詼諧和動人的實戰經驗。

閱讀本書可以了解到：

不用擔心說錯話和尬聊，簡單的開場白就能破冰

只要真心閒聊和寒暄，就能和喜歡的人侃侃而談

自我行銷讓別人對你感興趣，積極建立緣分，遇見意料之外的貴人

傾聽他人的故事，看見視野外的新觀點

本書並非讓你從暗巷和陌生人對話，而是在公開的場合：新到職與初次見面的同事交談、和鄰居輕鬆打招呼互相照應、在聚會上可以好好交流和傾聽、從通勤時與他人隨機的真誠互動中建立弱連結。

改變心態，開始與世界連結，是緩解個人和社會孤獨、孤立，加深歸屬感最好的方式。

Photo Credit: 商周出版

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰