強森政治生涯中最大的危機：去年聖誕節英國人被要求足不出戶，但卻傳出政府官員帶頭開趴

託聖誕節的福,12月一向是英國人一年中最期待的party月份,但是因為疫情,大部分的英國人去年聖誕是在封城中度過,不但沒有party,連可以會面的人數都有限制。

今年雖然還不至於到達需要封城的地步,但因為Omicron變種來勢洶洶,號稱傳播力比Delta變種強好幾倍,讓原本已經開始和病毒共存的英國又緊張了起來,政府不得不宣布一連串的防疫最新措施。其中和一般人最息息相關的,就是恢復進入店家與搭乘大眾運輸工具時必須強制戴口罩的政策,以及從12月13日起,恢復之前封城時在家上班的工作型態。

雖然目前還沒有針對群聚人數做限制,但包括我們公司在內,許多組織行號已經自動取消聖誕派對,預計今年聖誕又是一個沒有party的聖誕。

但就在此時,媒體爆料其實在去(2020)年12月18日,唐寧街10號疑似違法舉辦了一場聖誕派對,有大約40到50人參加,於是這件約一年前發生的事,馬上登上各大媒體的頭條,尤其在當時的首相強森的新聞秘書史特拉頓(Allegra Stratton)一段和同事開玩笑,提到「只有紅酒和cheese不算是party,只算是商業聚會」的影片被英國電視台ITV公開後,等於間接承認首相官邸有舉辦派對的事實。

然而強森被質問的時候,還是堅持他相信沒有任何違反防疫政策的情事發生,目前這個案件已經進入調查,但不管結果為何,英國輿論早已對政府在防疫上多次出現雙重標準的漏洞十分不滿,在野黨黨魁施凱爾(Sir Keir Starmer)更是直接呼籲首相不適任,應該辭職。

英國封城期間有2982起開罰事件,但官員開趴卻沒事?

根據12月11日的最新一波爆料照片,顯示英國首相強森本人去年12月15日在辦公室裡參加聖誕猜謎活動(quiz),一同入鏡的還有兩位同事,除了三人之間沒有保持社交距離外,也明顯違反去年12期間的防疫政策「You must not have a work Christmas lunch or party(不能有職場的耶誕午餐或派對)」。

Photo Credit: Reuters/達志影像 英國首相強森

英國媒體一致認為這是強森目前政治生涯中最大的危機,因為他不但對外宣稱政府絕對沒有違反防疫政策,現在自己更被直接的證據抓包,在去年12月期間參與了違反防疫政策的聚會。

現在先讓時光倒流,帶大家回到去年12月時的英國,溫習一下當時的防疫政策到底是如何規範聚會這件事。

去年聖誕前夕,正是變種病毒開始肆虐、英國疫情最險峻的時候,回想其當時,輿論甚至謠傳英國首相要取消聖誕節,表示政府想要禁止所有的聖誕活動,連家戶間的互訪都不可以。如此沉重的包袱我想沒有任何首相願意承擔,所以後來聖誕節當然沒有取消,但當時執行的是所謂的「六法則」,也就是所有的聚會以6人為上限,如果違反規定將受到重罰。

根據統計,英國在封城期間於英格蘭地區一共有2982個違反防疫政策的案件,其中250件於超過30人的聚會有關,最嚴重的案件甚至罰款高達一萬英鎊,我想這些只之前因為辦party而被開罰的人,如果知道英國政府的官員們帶頭開趴卻完全沒事,心裡一定很不是滋味。

全球都有傳出政府帶頭違規,但強森仍不承認犯錯

當然,在防疫這件事上,政府官員知法犯法並不是英國獨有,之前日本就傳出全面解除緊急事態宣言,但仍針對餐廳等集會場所制定防疫規範的期間,主導防疫政策的厚生勞動省有23名官員違反防疫政策,齊聚一間居酒屋參加酒宴直到深夜。事情曝光後,日本政府高層也為此出面道歉。

此外,世界上最年輕的首相之一芬蘭首相馬林(Sanna Marin),也被檢舉在和確診的內閣成員接觸後,不但沒有在檢驗結確定是陰性前自我隔離,還跑去赫爾辛基的夜店玩,雖然她解釋是因為當時沒有看到幕僚傳給她的簡訊,但後來還是有在臉書上公開道歉,承認她在這件事上可以再更小心。

Photo Credit: AP / 達志影像

反觀英國,除了先前提到的12月18日唐寧街聖誕派對外,外傳去年差不多的時期還有兩場不應該發生的派對,一場是為資深幕僚Cleo Watson舉辦的歡送趴,另一場是教育部為了慰勞同仁過去一年的辛苦,所舉辦的感謝趴,但無論是出於什麼原因,針對這三場在封城期間不應該出現的派對,英國政府目前已經展開調查。

英國首相強森也表示,雖然他堅持沒有任何違反防疫政策的情事發生,如果調查結果證明真的有涉及違反,相關人員一定會受到應有的懲罰,只是不知道他在說過這句話的同時,是否有將自己算進去?

在任何一個民主國家,天子犯法本來就應該和庶民同罪,但如果天子打死不承認政府部門有聚會違反防疫規定時,人們該怎麼辦呢?調查持續在進行中的同時,幽默的英國人也藉機發揮他們最擅長的諷刺(irony)能力,所以整個12月到目前為止,英國最熱門的話題不外乎「紅酒加起司的聚會(gathering),到底算不算是party?」或是「如果你的辦公室聖誕趴被取消,可以參加唐寧街10號的那場,因為全英國只有那場是合法的」。

用幽默的態度來看待政府的缺失,果然非常英國,但這不表示英國人就會輕忽調查結果,畢竟英國人是講究公平的民族,雙重標準的事情發生次數太多,執政黨的信譽一定會被打折扣,接下來如果英國政府要發布更嚴格的防疫新措施,預計反彈的聲浪會更大。

人民是否還願意配合這個「說一套做一套」的政府,已經是一個未知數。讓我們繼續觀察下去。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱,每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員!

責任編輯:丁肇九

核稿編輯:潘柏翰