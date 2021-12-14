強森政治生涯中最大的危機：去年聖誕節英國人被要求足不出戶，但卻傳出政府官員帶頭開趴

託聖誕節的福，12月一向是英國人一年中最期待的party月份，但是因為疫情，大部分的英國人去年聖誕是在封城中度過，不但沒有party，連可以會面的人數都有限制。

今年雖然還不至於到達需要封城的地步，但因為Omicron變種來勢洶洶，號稱傳播力比Delta變種強好幾倍，讓原本已經開始和病毒共存的英國又緊張了起來，政府不得不宣布一連串的防疫最新措施。其中和一般人最息息相關的，就是恢復進入店家與搭乘大眾運輸工具時必須強制戴口罩的政策，以及從12月13日起，恢復之前封城時在家上班的工作型態。

雖然目前還沒有針對群聚人數做限制，但包括我們公司在內，許多組織行號已經自動取消聖誕派對，預計今年聖誕又是一個沒有party的聖誕。

但就在此時，媒體爆料其實在去（2020）年12月18日，唐寧街10號疑似違法舉辦了一場聖誕派對，有大約40到50人參加，於是這件約一年前發生的事，馬上登上各大媒體的頭條，尤其在當時的首相強森的新聞秘書史特拉頓（Allegra Stratton）一段和同事開玩笑，提到「只有紅酒和cheese不算是party，只算是商業聚會」的影片被英國電視台ITV公開後，等於間接承認首相官邸有舉辦派對的事實。

然而強森被質問的時候，還是堅持他相信沒有任何違反防疫政策的情事發生，目前這個案件已經進入調查，但不管結果為何，英國輿論早已對政府在防疫上多次出現雙重標準的漏洞十分不滿，在野黨黨魁施凱爾（Sir Keir Starmer）更是直接呼籲首相不適任，應該辭職。

英國封城期間有2982起開罰事件，但官員開趴卻沒事？

根據12月11日的最新一波爆料照片，顯示英國首相強森本人去年12月15日在辦公室裡參加聖誕猜謎活動（quiz），一同入鏡的還有兩位同事，除了三人之間沒有保持社交距離外，也明顯違反去年12期間的防疫政策「You must not have a work Christmas lunch or party（不能有職場的耶誕午餐或派對）」。

Photo Credit: Reuters/達志影像 英國首相強森

英國媒體一致認為這是強森目前政治生涯中最大的危機，因為他不但對外宣稱政府絕對沒有違反防疫政策，現在自己更被直接的證據抓包，在去年12月期間參與了違反防疫政策的聚會。

現在先讓時光倒流，帶大家回到去年12月時的英國，溫習一下當時的防疫政策到底是如何規範聚會這件事。

去年聖誕前夕，正是變種病毒開始肆虐、英國疫情最險峻的時候，回想其當時，輿論甚至謠傳英國首相要取消聖誕節，表示政府想要禁止所有的聖誕活動，連家戶間的互訪都不可以。如此沉重的包袱我想沒有任何首相願意承擔，所以後來聖誕節當然沒有取消，但當時執行的是所謂的「六法則」，也就是所有的聚會以6人為上限，如果違反規定將受到重罰。

根據統計，英國在封城期間於英格蘭地區一共有2982個違反防疫政策的案件，其中250件於超過30人的聚會有關，最嚴重的案件甚至罰款高達一萬英鎊，我想這些只之前因為辦party而被開罰的人，如果知道英國政府的官員們帶頭開趴卻完全沒事，心裡一定很不是滋味。

全球都有傳出政府帶頭違規，但強森仍不承認犯錯

當然，在防疫這件事上，政府官員知法犯法並不是英國獨有，之前日本就傳出全面解除緊急事態宣言，但仍針對餐廳等集會場所制定防疫規範的期間，主導防疫政策的厚生勞動省有23名官員違反防疫政策，齊聚一間居酒屋參加酒宴直到深夜。事情曝光後，日本政府高層也為此出面道歉。

此外，世界上最年輕的首相之一芬蘭首相馬林（Sanna Marin），也被檢舉在和確診的內閣成員接觸後，不但沒有在檢驗結確定是陰性前自我隔離，還跑去赫爾辛基的夜店玩，雖然她解釋是因為當時沒有看到幕僚傳給她的簡訊，但後來還是有在臉書上公開道歉，承認她在這件事上可以再更小心。

Photo Credit: AP / 達志影像

反觀英國，除了先前提到的12月18日唐寧街聖誕派對外，外傳去年差不多的時期還有兩場不應該發生的派對，一場是為資深幕僚Cleo Watson舉辦的歡送趴，另一場是教育部為了慰勞同仁過去一年的辛苦，所舉辦的感謝趴，但無論是出於什麼原因，針對這三場在封城期間不應該出現的派對，英國政府目前已經展開調查。

英國首相強森也表示，雖然他堅持沒有任何違反防疫政策的情事發生，如果調查結果證明真的有涉及違反，相關人員一定會受到應有的懲罰，只是不知道他在說過這句話的同時，是否有將自己算進去？

在任何一個民主國家，天子犯法本來就應該和庶民同罪，但如果天子打死不承認政府部門有聚會違反防疫規定時，人們該怎麼辦呢？調查持續在進行中的同時，幽默的英國人也藉機發揮他們最擅長的諷刺（irony）能力，所以整個12月到目前為止，英國最熱門的話題不外乎「紅酒加起司的聚會（gathering），到底算不算是party？」或是「如果你的辦公室聖誕趴被取消，可以參加唐寧街10號的那場，因為全英國只有那場是合法的」。

用幽默的態度來看待政府的缺失，果然非常英國，但這不表示英國人就會輕忽調查結果，畢竟英國人是講究公平的民族，雙重標準的事情發生次數太多，執政黨的信譽一定會被打折扣，接下來如果英國政府要發布更嚴格的防疫新措施，預計反彈的聲浪會更大。

人民是否還願意配合這個「說一套做一套」的政府，已經是一個未知數。讓我們繼續觀察下去。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：潘柏翰