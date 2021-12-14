國民黨支持者若借侯友宜打朱立倫，笑到最後的還是民進黨與民眾黨

文：曲仲生

1218公投在即，數篇媒體報導「刻意」影射或直接點明國民黨明星市長——新北市長侯友宜，與國民黨間因公投而有嫌隙。

據觀察，有些藍營群組中，黨基層紛紛表示對侯友宜避不表態公投的不滿，要求黨中央以「黨紀」處分侯友宜。12月8日國民黨主席朱立倫出席公開記者會，即有宣稱是「藍營基層」的「反侯團體」聚集中央黨部外，抨擊侯友宜「不支持核四」，導致「重啟核四」公投案成「公投破口」，導致大部分公投都可能被拖累，要求朱立倫立即「懲罰侯友宜」。

朱立倫對於前述相關聲音，回應「我再次強調，在最後的階段，我們每一位基層的民代、每一位市議員、每一位立法委員、每一位縣市長，都會用具體的行動站出來，會用各種的方式來表達對公投的支持，我們不要被對手、被民進黨見縫插針，我們透過各種的行動、各種的聲音、各種的力量匯集起來，1218才是我們人民力量的展現。」

雖種種砲火看似針對侯友宜而來，然這種「朱侯情結」、「侯藍對立」，倒像是人造的「茶壺風暴」，明面砲打侯友宜，暗則匕首刺向朱立倫，有人期待「國民黨在公投戰場上走向『三壞一好』或最慘的『四壞』結果」。

不論你認不認同，同意與不同意都代表一部份的社會聲音

1218公投包含「反萊豬公投」、「公投綁大選」、「重啟核四」、「珍愛藻礁」等四大公投案，「反萊豬公投」、「公投綁大選」皆為國民黨發起，「重啟核四」的領銜人為「核能公知」黃士修，「珍愛藻礁」則為潘忠政。

不論公投到了最後關頭，人們對各公投案抱持何種立場，不能否認的是，公投案的背後都是一部份的社會聲音，而那很有可能是「被政府忽略的聲音」（這種忽略或為刻意）。

舉「反萊豬公投」而言，「不同意方」所給出，號稱是「科學證據」的資料，有專家學者提出其他證據、資料予以駁斥，而「不同意方」所稱「『反萊豬』有害台灣對外發展國際貿易關係」，但試問「貿易關係」是這麼簡單就能二元區分的「單純關係」嗎？開放萊豬真能百分之百保證台灣進入各種國際貿易組織？台灣人犧牲健康吃萊豬，就能有利台灣發展貿易關係，不開放就不利？更不用說，農委會主委將萊劑視為保健食品的說法，更是讓奇妙的邏輯暴露無遺。

Photo Credit: 中央社 經濟部長王美花與農委會主委陳吉仲

台灣社會確實是有一群人，甚至是很大一群人，相當擔心萊豬之於人體的健康風險，尤其擔心萊劑累積在人體，健康風險是未來才會發生。「反萊豬公投」代表的就是這一群人的聲音。

更遑論「重啟核四」的背後，是擔心台灣未來電力供應、能源穩定的聲音。例如12月12日台北市文山區萬隆變電所發生爆炸，導致台北和新北多處地方停電，就可能成為民進黨評估公投會「三好一壞」的「黑天鵝」。

以策略而言，朱立倫領導的國民黨當然可以「自掃門前雪」，顧好「反萊豬公投」、「公投綁大選」即可，其他的公投案採口頭或部份支持。然而，「四個都同意，台灣更美麗」事實上更體現了國民黨終於開始嘗試抓住社會支持，著眼的不單是藍營票源的擴展，另有社會認同與影響的拓展。

不過，從「公投黃金週」前到當週，有趣的是有輿論企圖把風向帶往「朱侯情結」、「侯藍對立」，一來挑唆朱立倫與侯友宜間的關係，二來毀掉侯友宜在藍營的支持基底，三來是削弱朱本身的「領導力」。三者若有成功一到兩者，對朱動手的時候即刻到來。

明批侯友宜、實打朱立倫，這是鋪陳公投前後的政治鬥爭套路

對侯友宜開第一槍的人是黃士修，他日前在藍營內部群組點名抨擊，「新北市是公投的最大破口，侯友宜會讓公投全線潰堤」，「侯友宜若背負戰犯之名，政治生涯將終結」。

戰鬥藍領袖、中廣董事長趙少康跟進質疑，藍營縣市長「自私自利到了極點」，批侯在「裝聾作啞」。而戰鬥藍成員、台北市議員徐巧芯直接表明，如果她是黨主席的話，就不提名侯友宜（連任新北市長）。

前總統馬英九12月12日受訪表示，期待侯友宜能在最後的階段站出來「四個都同意」，同時對前高雄市長韓國瑜表態四個都同意，表示韓的表態是很正確的做法，對韓的加入感到非常欣慰。

有媒體報導引用多位不願具名的「黨務高層」或「前黨務高層」的說法，稱「侯友宜的高民調是虛的，選票版塊並沒有超越國民黨」，甚至直接點名朱立倫有很強的參選總統意願，侯友宜亦非常想選總統，屆時朱侯如何角力會是黨內一大困難。

Photo Credit: 中央社

前述這類明面上大批侯友宜的套路，實則是一套劍指朱立倫的「政治鬥爭」套路。除暗示朱立倫無法約束侯友宜，朱的領導力不足外，更重要的是，等同要逼迫朱侯二人提早表態，如此相當不利未來佈局，因為無論表態如何，相關言論一定有人拿出來做文章，進一步攫取自私利益。

今（2021）年以1218公投作結，銜接2022縣市首長選舉，國民黨此時不該傷筋動骨的內鬥。據悉，就有「黨內有影響力的人士」、「黨外有藍營基本盤號召力的輿論人士」準備在國民黨拿到「一好三壞」或「四壞」結果的那天，出手「教訓」朱立倫。

持平而言，無論朱立倫過往如何表現，至少這次他身為黨主席，沒有選擇較輕鬆的「兩個同意」，而是努力投入「四個都同意」方案，一肩扛起國民黨與公民團體的付託，便是值得尊重的決定，無論這次公投成敗如何，以往嘲笑他沒有肩膀的說法，往後可以休矣。

更何況，朱立倫選擇正面對決，展現令人刮目相看的領導「硬」氣，即便最後在內外夾擊的劣勢下未獲得戰果，也不該成為黨內惡鬥的戰犯。2022年選前，國民黨若還要因為公投自陷內鬥，民眾黨跟民進黨或許將笑到「夜不能寐」。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：潘柏翰