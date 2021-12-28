毛澤東之子的忌日被稱為「蛋炒飯節」，是中國網友發洩對特權不滿的渠道

感恩節過後，一向對於西方節日嗤之以鼻的中國網友卻罕見地狂歡了一把。

11月25日被中國網友稱為「蛋炒飯節」，這一天正是毛澤東與第二任妻子楊開慧之長子毛岸英的忌日。按照中國官方說法，毛岸英於1950年10月參加到中國人民志願軍，到志願軍司令部擔任俄語翻譯及機要秘書，隨軍加入朝鮮戰爭（韓戰）；1950年11月25日，毛岸英犧牲與美軍空襲。他也因此被稱為烈士，還在2009年被評選為「100位新中國成立以來感動中國人物之一」。

官方的介紹籠統而簡略，網絡上則自有其他版本。毛澤東對於中國的專制自然不必贅述，他自己想當皇帝，就不得不為自己的兒子鋪好前路。毛岸英本人也沒有中共官方所描述得那麼正直，他為人懶散，1946年初回國後，毛澤東為彰顯一視同仁，讓毛岸英到農業大學學習，總共待了50多天，這段經歷卻被中共添油加醋不斷褒獎。

進入北京以後，他的職位是中央社會部部長李克農的秘書兼翻譯，在職期間曾向領導請假回鄉給母親掃墓，一掃就是一個多月，掃墓期間還入住省委招待所。需要上級三催四請才回去上班，在回京的火車上，湖南省委給他特權，讓他享受高級幹部待遇，乘坐軟臥火車，喝上君山毛尖茶，閱讀當日報紙。

赴朝以前，毛岸英最後一個職位是北京機器總廠的黨支部副書記。這個職位是在他強烈要求下，周恩來親自安排的。1950年8月才進入工廠，而10月初就跟隨彭德懷上了朝鮮戰場，也就是說，他在這個職位上做了兩個月都不到。

在回國的五年來，毛岸英在多個地方做過，但都沒有幹出實績來，也從側面認證，這位「皇太子」在選擇職位上是相當自由的。派毛岸英前往朝鮮戰爭，應該是其父毛澤東的意思。第一，為了讓毛岸英占一份軍工，日後好名正言順地上台。其次也是安插一個眼線在彭德懷身邊，起到震懾的作用。毛澤東當時大力支持朝鮮戰爭，派自己的兒子前往戰場，是起「帶頭作用」。毛澤東也不希望兒子真的在戰場上出事，所以任命毛岸英為彭德懷司令的秘書兼翻譯，除了跟著彭司令學東西，跟在司令身邊也是最安全的，實際上彭德懷就是當毛岸英的保姆。

毛岸英到了部隊上，本來應該保密自己的身份，但其性格張揚，及愛炫耀。不時拿出腰上的小手槍給同僚欣賞，稱這是史達林（Joseph Stalin）所贈。對於上司彭德懷也不甚尊重，直接稱呼其為「彭老頭」，日常生活中毛岸英對於彭德懷嬉皮笑臉，公共場合也毫不留情。在彭德懷主持最高作戰會議時，他竟然公開反駁彭德懷，站起來指點江山。在場人都很震驚這個小秘書，怎麼如此肆無忌憚，如果是其他人早就被拉出去槍斃了。

毛岸英在部隊上生活非常懶散，因為睡懶覺經常錯過早飯時間。當時部隊上有三條規定：天亮前必須吃完早飯；天亮後不准冒煙；注意疏散防空。彭德懷特別強調：「年輕人要注意防空，不能有任何僥倖心理，該進洞不進洞是紀律問題。」

11月25日當天，起晚的毛岸英沒吃上早飯，早就飢腸轆轆，他從防空洞往外看，不見飛機影子，認為空襲暫不會來，要提前回辦公室「熱飯」。同行的高瑞欣勸他再等等，他卻搬出毛澤東：「我爸爸忙於工作，就是不進防空洞，不照樣沒事嗎？爸爸的榜樣，兒子不學誰還去學？」

上午11點左右，美軍四架B-26轟炸機飛過大榆洞上空，不知是不是因為看見毛岸英「熱飯」的炊煙，準確地對他所在的作戰室投彈，倖存者成普後來回憶：「當時毛岸英正在爐子旁吃東西，我在門外看到飛機正在扔炸彈，就喊快跑，可是毛岸英和高瑞欣都鉆在桌子底下躲炸彈……要是早跑出來也許就沒事了。」

中共多次否認毛岸英因「蛋炒飯」而死。確實在很多版本的故事中，沒有直接提到毛岸英在炒蛋炒飯，他當時所在的作戰室不是廚房，可能的確沒有雞蛋等食材。但不可否認的是，毛岸英確實是晚起沒有吃早飯，又因為不遵守紀律，擅自離開防空洞去熱飯，才遭到轟炸，這場意外原是可以避免的。

如果毛岸英沒有早逝，而是帶著軍功回北京，中國有可能變成另一個「朝鮮」，由毛家獨裁專制。中國網友歡呼「蛋炒飯節」，是在慶祝中國沒有回到封建帝制。共產黨一當專政，各大家族掌握中國大部分資源，太子黨們從小含著金鑰匙出生，不懂得百姓疾苦，只會享受特權，如同毛岸英一樣，不守紀律不守規矩，憑著家世背景到戰場上轉一圈，就算是功勞，死後還有多項名譽稱號加身。

中國還有很多個毛岸英，他們的貪婪、散漫、無所事事，都建立在普通人的辛勞、痛苦上。歡呼毛岸英的死，何嘗不是普通人發洩的渠道，表達自己對特權階級的不滿呢？

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航