吃火鍋就是要配沙茶醬：營養師提點聰明吃法，享受「台灣味」無負擔

「眼前的熱鍋白煙蒸騰，飄來濃郁的高湯鮮味，按耐著心中想大快朵頤的焦急心情，必須先慎重地打一顆蛋進醬料碟中，讓蛋黃與牛頭牌沙茶醬拌勻，再挾起一片粉嫩色的牛肉片沾點蛋清，接著放入滾燙的湯水中涮。兩三下後，撈起，沾醬，呼嚕入口，允許整個口腔去體會沙茶鹹香與牛肉鮮甜。是了，這就是冬天吃鍋該有的味道。」

當時序進入涼冷秋冬，上述畫面便會在許多台灣人心中浮現，進而湧出吃鍋的慾望。火鍋確實是台灣非常重要的飲食文化，尤其無論是什麼類型的火鍋店，都一定會出現一款國民醬料，也就是「沙茶醬」。對許多饕客來說，火鍋與沙茶醬可以說是互為不可分割的一部份；然而，近年來提倡健康飲食，掀起不少消費者對於沙茶醬高鈉高熱量的疑慮。其實，我們可能誤會了沙茶醬。在講究美味與健康的現代，沙茶醬依然可以是餐桌上那經典的存在。

記憶中的正港台灣味——台灣火鍋文化必備沙茶醬

火鍋，作為台灣重要的飲食文化之一，是一場多重感官的饗宴，需要時間慢慢享用。在正港台灣味的火鍋世界中，最經典的必搭醬料，就是沙茶醬。它不只是讓饕客上癮的味道，也承載了台灣人集體的飲食記憶。即使是遠在他鄉的遊子，也是依靠沙茶醬喚起家鄉味。

雖然沙茶醬的美味人盡皆知，但隨著健康飲食風氣盛行，愈來愈多人吃火鍋不沾醬，甚至對沙茶醬避之唯恐不及。其實，只要採用聰明的吃法，還是可以用沙茶醬提味，並且吃得低鈉低卡又健康。為了替沙茶醬平反，我們訪問了專業營養師蔡怡瑄的看法，替國民醬料洗刷冤屈。

Photo Credit：TNL Brand Studio 台灣火鍋文化必備的國民醬料，牛頭牌沙茶醬。

營養師建議這樣享用沙茶醬，健身減肥族也能輕鬆吃

「飲食最重要的還是看整餐的熱量和營養素分配。火鍋也不是天天吃，若喜愛沙茶醬的風味，偶爾吃其實無妨。」蔡怡瑄營養師表示，吃鍋時盡可能選擇清淡的鍋底如昆布鍋、番茄鍋，並且少吃加工食品、火鍋料，以原味的食物搭配適量的沙茶醬，便是美味又健康的吃法。

另外，大眾對於沙茶醬可能會有鈉含量高的迷思，對此蔡怡瑄營養師表示，其實從實際營養數值來看，其他常見的火鍋醬料如：醬油、烏醋、辣椒醬、豆瓣醬、蒜蓉醬的鈉含量，其實都比沙茶醬的鈉含量高出許多。此外，雖然沙茶醬本身的作法，難免脂肪比例較高，但只要適量食用即可控制熱量，無須過度忌口，例如蔡怡瑄營養師就建議：「在醬料碟上先放蔥花、蘿蔔泥，再加沙茶醬，不只可以控制醬料的攝取量，也讓醬料風味更清爽有層次。另外，以沾醬取代淋醬，才不會吃得太重口味又太負擔。」

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署食品營養成分資料庫（新版）

Photo Credit：iStock

不可或缺的台灣味，愈簡單愈心安——牛頭牌沙茶醬

除了關注熱量或鈉含量，其實食品本身的製程與加工程度，也是攸關飲食健康的要件。市面上琳琅滿目的醬料，要登上「國民醬料」的霸主地位，不能只是美味，也最好符合嚴謹的食安標準。因此蔡怡瑄營養師建議，也可以將食品認證標章納入選購考量。

例如市占率最大、甚至揚名海外市場的「牛頭牌沙茶醬」，即是目前唯一擁有SQF認證、雙潔淨標章的沙茶醬品牌。所謂的SQF認證，主要確保生產過程與末端產品品質皆通過「食品安全品質標準」（Safe Quality Food），是目前國際公認最全面的食安管理驗證體系。而雙潔淨標章，則是力求產品使用最簡單的配方，要求食品業者須捨棄人工防腐劑、人工香料、人工色素等添加物，並使用非基改、農藥殘留需符合法規。

多餘的食品添加物，往往是困擾現代人的過敏原。為了將市售常見的食品添加物拿掉，同時又要保有完整風味，對於業者來說無非是一項考驗。不過，牛頭牌沙茶醬願意秉持食品業者的良心與專業，不惜增加生產成本，改良製程、提升生產技術，就為了做出那一罐簡單又美味的沙茶醬，其匠人之心值得消費者敬佩。

為了不辜負牛頭牌沙茶醬的心意，這個冬天不妨相約吃鍋，用營養師傳授的聰明吃法，享受最正宗又無負擔的台灣味，來一場火鍋與沙茶醬的美好之旅。

Photo Credit：牛頭牌沙茶醬 牛頭牌沙茶醬擁有SQF認證、雙潔淨標章，遵循比政府法規更嚴格的認證規範，讓製作技術難度和生產研發成本更高，就為了做出少添加、多健康的美味沙茶醬。

Photo Credit：蔡怡瑄營養師 蔡怡瑄營養師提醒，若是罐頭包裝的沙茶醬，使用前要注意罐頭是否有凹陷或膨脹，可能會有空氣入侵、微生物超標的疑慮，此時切勿食用以免有食物中毒的疑慮。

拍攝攝場景由磚窯古早料理餐廳創始店提供。