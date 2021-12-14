文在寅稱有望正式終結韓戰，但北韓談判前提是美國須放棄「敵對政策」

（中央社）韓國總統文在寅13日表示，美國、中國和北韓原則上同意共同宣布韓戰正式結束，但礙於北韓要求的條件，談判尚未開始。

英國廣播公司（BBC）報導， 韓戰從1950年持續到1953年，分別獲美、中支持的南北韓以北緯38度線為界，對峙至今。由於兩韓當年簽訂的是停戰協定而非和平條約，以國際法來說，雙方仍處於戰爭狀態。

目前人在澳洲進行訪問的文在寅在坎培拉與澳洲總理莫里森（Scott Morrison）舉行聯合記者會時，發表上述談話。

北韓要的是什麼？

北韓領導人金正恩胞妹金與正9月表示，北韓可對談判抱持開放態度，但前提是美國必須放棄對北韓採取「敵對政策」。

北韓一貫反對美軍駐守韓國、美韓年年舉行聯合軍演，以及美國帶頭對北韓武器計畫實施制裁；然而，美國一再重申，北韓必須先放棄核武，才能解除任何制裁。

文在寅13日表示，北韓持續將這類要求當作啟動談判的先決條件。

他說：「因為這個原因，我們還沒辦法坐下來、就宣布（韓戰正式結束）進行討論或談判……我們希望能夠啟動談判。」

文在寅把與北韓的往來，作為他總統任期的基石；他先前主張，正式宣布韓戰結束將會鼓勵北韓放棄核武。

美、中怎麼說？

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）10月在記者會中表示，美國和韓國對於達成終戰宣言，「在確切順序、時機或不同步驟的條件，存在不同的看法。」

與此同時，韓聯社上週援引韓國駐北京外交官的話報導，中國最高外交官楊潔篪承諾中國支持「推動發表終戰宣言」。

文在寅表示，他相信，終戰宣言將有助於恢復兩韓之間、以及美國與北韓之間陷入僵局的會談。

北韓9月曾表示：只要韓國不敵視，終戰宣言是好主意

北韓領導人金正恩胞妹、勞動黨副部長金與正，今（2021）年9月24日表示，韓國總統文在寅提議發表終戰宣言「是個好主意」，認為只要韓國不再保持敵對態度，就有可能討論恢復關係。

韓聯社報導，金與正透過北韓中央通信社（KCNA）發表談話指出，「終戰宣言（這個想法）還不錯」，「從強行結束長期以來朝鮮半島不安定戰爭狀態，消除彼此仇視的意義來說，終戰宣言是個有趣的好主意。」

文在寅9月21日於聯合國大會演說時，提議由兩韓及美國，或是兩韓、美國及中國共同宣布正式結束韓戰。

南、北韓1950年到1953年的衝突以停火落幕，而非以和平條約劃下句點，嚴格來說仍處於交戰狀態。

金與正就北韓立場提出相應條件，「若要發表終戰宣言，必須保障對雙方的尊重，應先從消除對彼此的偏見及敵對政策、雙重標準開始做起」，必須達成如此前提，兩韓才有可能面對面做出有意義的終戰宣言，試著就朝鮮半島整體問題進行討論。

她說：「只要南朝鮮（韓國）別像過去一樣來刺激我們、不用雙重標準硬來找碴，之後每個言行舉止都經過深思熟慮，不保持敵對態度，南北（韓）之間就有可能再次恢復緊密溝通，對修復關係及未來發展進行有建設性的討論。」

金與正在談話中反覆提到的雙重標準，也呼應她先針對文在寅談及北韓飛彈發言的回應。文在寅15日參觀韓國潛射飛彈試射時，稱北韓試射飛彈為「挑釁」，引起金與正不滿，認為文在寅以雙重標準看待兩韓的同等作為。

北韓外務省副相李泰成9月24日發表回應，稱宣布終戰宣言「言之過早」，要求美國放棄雙重標準與敵對政策。金與正時隔數小時發表談話，用語明顯經過調整，但主要要求與李泰成類似，都是希望韓國或美國先改變既有政策。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範