顏寬恒輿論戰法想複製「韓國瑜套路」，很明顯低估了輿論的監督力量

顏寬恒宣布參選以來，面對社會輿論對其家族的財產爭議未曾給過正面回應，兩位發言人除了採取一些法律動作外，其發言內容反倒像造勢晚會主持人或司儀，至多只是走程序過場的跑龍套角色。直白說，顏寬恒與幕僚的態度，也讓外界看穿只把發言人定義成「防火牆」或擴音機功用，不做任何議題的攻防，也不澄清任何問題，只是選擇性或單方面告知選舉的相關規劃。

顏寬恒之所以採取這種策略，就是盤算在自己不熟悉的輿論戰中，採取「議題最小化」守勢作為，期待在冷處理的狀態下讓爭議話題只在同溫層外發酵，如此才能爭取自己在主場的優勢下進行「內線作戰」，在傳統組織與社會關係網絡中發動攻勢。

顏寬恒的選舉戰法，和「韓國瑜套路」非常相似

深入觀察，顏家的輿論戰同時也搭配了法律與心理戰，對政論性節目主持人與來賓寄出律師函就是具體行動，日前更直接召開記者會，直接點名七個政論性節目對他進行飽和性的攻擊，並抨擊主管機關NCC（國家通訊傳播委員會）消極無作為，對待中天與這些媒體雙重標準。

言下之意，顏寬恒認為自己是國家機器動員下的迫害者，呼籲支持者不用看電視的說法，和韓國瑜彼時的蓋牌民調邏輯如出一轍——只要對我不利的民調，或是對我批評質疑的政論節目，通通是民進黨操控下的側翼或網軍，節目背後有看不見的黑手，名嘴通通被重金收買，反制辦法就是讓支持者在同溫層中接受資訊，再不然就是選擇閉門造車猶如盲人摸象般設定選戰策略。

諷刺的是，顏寬恒似乎忘了去年國民黨與韓國瑜慘敗的結局。

Photo Credit: 中央社

平心而論，這些內容欠缺法律訴訟標的與構成要件，反而比較像是恫嚇性的新聞稿或是某種政治宣示，主要目的還是造成當事人的困擾或畏懼，這種認知作戰的影響，與中共「對台三戰」的形式有異曲同工之妙。顏寬恒的幕僚之所以會有這樣的反應，也是黨國體制的遺緒與路徑依賴作用，總把過去威權時期自己對媒體輿論的監控與壟斷，一股腦投射在民進黨身上。

這群人從不認為在國家機器外擁有「相對自主性」的公民社會，他們認知的國家社會關係是一種由上而下的「統合主義」模型，這與自由主義與公民社會倡議的多元競爭模式截然不同，他們口中的國家機器或大內宣，其實才是當下極權中國的真實狀況。

苛責顏寬恒其實有點沉重，因為他只是純粹想要複製韓國瑜的選戰模板，然而，這招雖讓國民黨在2018年大選嚐到甜頭，卻在去年總統立委選戰兵敗如山倒；更何況，馬英九日前還撻伐台灣目前處在「不自由的民主狀態」，顢頇無知至此，也難怪資深媒體人蔡詩萍撰文回應。

拿政論節目檢視顏家和NCC罰中天對比，明顯理盲

不客氣地說，顏家的選戰策略明顯低估了輿論的監督力量，特別是先前罷免陳柏惟時，藍營與某些媒體也採取一系列高規格的檢視手段，這些回力鏢現在剛好射回自己頭上而已。至於前立委柯志恩在顏寬恒記者會上的發言內容，其邏輯演譯與類比推論完全謬誤，很難想像一個具有教育博士身分的人，居然無從比較出批評標的其制度、性質的差異性，這也示範了「理盲」正是這個最大在野黨目前最大的困境。

柯志恩大概忘了，NCC彼時對中天祭出重罰，實在是因為這個媒體完全沒有做好事實的查證，輸出形同造謠的假新聞與政論節目的檢驗完全是兩回事，這可從「台南麻豆文旦生產過剩，倒入河川」的爭議事件得到驗證。

Photo Credit: 中央社

此外，媒體無時差地幫特定政治人物造神，和輿論高張力檢視政治爭議這也是截然不同的兩件事，前者完全與社會公共利益無關，成就的只是政客的聲量與個人崇拜，後者則是體現媒體的角色——監督與真相報導本來就是民主國家重要的「第四權」，兩者豈能混為一談？更何況，在過去政治人物出現爭議時，不論是宋楚瑜的興票案、柯文哲的MG149案、韓國瑜的豪宅風波、蔡英文的博士論文風暴、陳柏惟罷免前的個人經歷，哪一個議題不是遭遇輿論高規格的報導與檢驗？

問題的關鍵，並不是在於媒體討論的頻率，而是當事人對於危機處理的態度與能力，顏寬恒自己不願意直球對決，發言人角色形同擺設，迫於選情壓力才出來開記者會，內容並不是釐清問題把爭議說清楚，反而批評媒體下標、報導討論內容如何如何，這無疑向台灣民眾與中二選區選民展現了顏家的「民主素養」，同時也透露了選情疲乏的窘態。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：潘柏翰