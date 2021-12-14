侯友宜千字談公投「人民利益擺最前，才有黨派」，朱立倫回應：在野黨有天職

重啟核四、反萊豬、公投綁大選及三接遷離四大公投將在本週六（18日）投票，屢遭國民黨內質疑未表態的台北市長侯友宜，昨天晚上在臉書發出千字文，感嘆「公投曾幾何時變成了填鴨式圈叉題」，「原本該就事論事，怎麼演變成對人不對事，非友即敵搞得像選舉，對立、衝突......相信人民都厭煩了、都累了。」

對此，藍綠都認為侯友宜的立場依然不清楚，雖然文末提到要盡力守住的人民健康、國家的安定、產業的發展；不過相較於藍綠都明確喊出「四個同意／不同意」侯也遭批評「什麼都沒說」。

而今天一早就出發宣講公投的國民黨主席朱立倫則回應，在野黨有其天職，必須跟人民站在一起。賴士葆則直言，希望侯友宜能明確表態「四個同意」。

侯友宜：公投搞得像選舉，人民都累了

侯友宜表示，公投本來應該從專業、理性及科學出發，大家可好好論辯，冷靜思考判斷後，尊重多數民意選擇的公投，曾幾何時變填鴨式圈叉題，不能有其他論述？「原本該就事論事，怎麼演變成對人不對事，非友即敵搞得像選舉，對立、衝突，大家不累嗎？相信人民都厭煩了、都累了。」

他也強調，台灣沒有繼續內耗分裂的本錢。台灣幾十年來逐漸失去的，是彼此之間那份單純、信賴、團結的感情，要把古意、善良、純樸找回來，一起向前走。

他表示自己投入公職數十載年， 始終保有為人民、為國家付出奉獻的熱情， 現在走到了人生後半段，更要持續堅守大半輩子以來的不變的價值理念，「凡事都要把國家、人民的利益擺在最前面，爾後才有黨、才有派，至於我個人可以完全置之度外」。

他也說，他從當警察以來就一直告訴自己，一定要盡最大的力量守住的人民健康、國家的安定、產業的發展，讓這塊土地上的每一個人歲月靜好、安居樂業。

侯友宜今天上午受訪時再度強調，每個人都要互相體諒、包容，尊重人民作主由他們做決定，「讓人民做主的核心價值」。

侯友宜一直未參加藍營此次公投動員的相關活動，也不曾對四個公投案做出明確表態，尤其事關新北市的核四重啟公投案，日前則僅表示必須優先考量核能安全的問題。

當朱立倫、馬英九等人前往新北市新莊舉辦造勢時，侯友宜也有其他行程安排未出席。趙少康在立法院外舉辦藍營大集結的公投說明會，侯友宜也未參加。甚至12日全台藍營執政縣市的首長都到自由廣場參加國民黨的遊行，侯友宜和台中市長盧秀燕則是唯二未現身的縣市首長。

藍營不滿侯友宜「話說不清楚」，朱立倫：在野黨有天職

對侯友宜終於針對公投發表想法，但並未說出同意與否，國民黨主席朱立倫今天表示，執政黨有執政黨鴨霸的地方，國民黨必須要有國民黨的立場，在野黨有在野黨的天職，必須與人民站在一起。

朱立倫今天上午在國民黨中央黨部前，與國民黨立法院黨團總召費鴻泰、國民黨立委賴士葆、林奕華、蔣萬安，以及台北市議會議長陳錦祥、議員王欣儀等人一同登上「戰車」掃街，宣傳公投。

針對侯友宜的貼文，朱立倫在出發前接受媒體聯訪時表示，國民黨有國民黨的立場，在野黨有在野黨的天職，在面對這麼鴨霸的執政黨時，國民黨不站在民眾身邊，不跟民眾站在一起，誰跟民眾站在一起？

朱立倫也批評民進黨，如果為了一黨之私全面封殺每一個公投的議題，那台灣還有民主，公投還有意義嗎？他呼籲所有朋友在最後時刻站出來用民意來表達，用民意來顯示出對於執政當局目前所做所為，認為不對的地方，告訴民進黨、告訴蔡英文政府。

立委陳玉珍昨晚也在臉書發文，直言「剛剛看了一則新聞，腦中直接浮現了一個成語：首尾兩端」，更貼出成語解釋「首尾兩端，成語解釋：形容躊躇不決，瞻前顧後的樣子」。陳玉珍認為，身為領導者應該勇於為自己的意見發聲，不管是支持或反對，這樣才能帶領著追隨者前進，永遠只想兩面討好、明哲保身的人，不會得到真誠的尊重。

《蘋果日報》報導，賴士葆則表示，當然希望侯友宜表態得更清楚，畢竟新北市是大票倉，國民黨定調已經很清楚了，就是四個都同意，現在多數民意也是支持四個同意，以現在來講國民黨是與民意接近的。侯友宜昨天發文沒有否定四個同意，只是用另一個角度 不希望把公投弄得很政治，不要變成政黨的對抗，他相信主席的判斷，也相信主席的能力，應該可以跟侯友宜溝通，希望讓外界眼睛一亮，看到國民黨是團結的。

孫文學校總校長張亞中則表示，核四公投不是政黨對決，而是公民對公共事務的選擇，以他曾經擔任核能工程師的經歷，核四是台灣工程師的驕傲，在經過國際標準認證後，可以確保安全無虞。同時，也符合國際對碳中和的要求，提供乾淨能源；也是目前全球最經濟的能源。希望最後三天，侯友宜市長及林姿妙縣長能夠在瞭解核四安全的情況下，站出來支持核四公投。

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核稿編輯：楊士範